Fluminense x Flamengo, Campeonato Brasileiro

PARTIDA VÁLIDA PELA 4ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A SER DISPUTADA NO MARACANÃ (RJ), ÀS 16H.

Encerramos aqui a transmissão da partida entre Fluminense x Flamengo, resultada em 2 a 0. Acompanhe a crônica dentro de instantes, aqui na VAVEL Brasil. Obrigada pela companhia!

17:59: Sobre o treinador Cristóvão Borges, Diguinho elogia: "É lógico que tem dedo dele. É um cara que cobra bastante, cobra empenho, cobra dedicação. Tem que dar os parabéns a ele, que conseguiu dar uma cara nova e confiança, que estávamos precisando".

17:55 "A gente ficou desatento no jogo. Nossa equipe foi bem, mas tomou dois gols em bobeiras. Fred fez quase dentro do gol, e o outro foi em contra-ataque. Mas tem muito campeonato pela frente", resume Paulinho.

17:53: "Temos que parabenizar Gum e Elivelton, que destruíram na partida. Foram responsáveis por essa vitória", diz Fred.

48' FIM DE JOGO! Fluminense conquista a sua segunda vitória no clássico Fla-Flu e ocupa a vice-liderança do Brasileirão Série A 2014, somando nove pontos. Com quatro pontos, Flamengo cai para a 15ª colocação. Os gols foram marcados por Fred e Chiquinho.

47' Falta a favor do Fluminense.

45' Mais três de acréscimo.

44' Flamengo desanima.

43' Cartão amarelo para Chiquinho.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLU! É DO CHIQUINHO! Meia entra pela esquerda, dá chute rasteiro e a bola vai em diagonal. Com o resultado, Fluminense volta a ser vice-líder da competição.

41' Escanteio para o Flamengo. Gum afasta.

39' Técnico Jayme de Almeida discute com o quarto árbitro.

37' Após dividida com o zagueiro Gum, Alecsandro sangra e cai no gramado.

36' É pressão dos rubro-negros.

35' Samir corta jogada de Conca.

34' Sai Wagner e entra Chiquinho.

32' Paulinho chuta por cima do gol adversário.

30' Fluminense demonstra cansaço.

29' Flamengo voltou para o segundo tempo bem melhor, finalizando mais do que o Fluminense.

28' Substituição de Cristóvão Borges: Walter no lugar de Fred.

27' DE NOVO! Alecsandro fica de frente para o gol, sobe e cabeceia mal. Flamenguistas reclamam.

26' Fred pede para sair.

25' Atacante Alecsandro recebe pela esquerda e não consegue finalizar bem. Tiro de meta para o Flu.

23' QUAAAAASE! Aproveitando o primeiro lance, Arthur manda por cima de Diego Cavalieri.

21' Outra alteração de Jayme de Almeida: Muralha substitui Cáceres.

20' Substituição: sai Lucas Mugni e entra Arthur.

19' Flamengo tenta criar jogada e, em seguida, arbitragem marca impedimento de Alecsandro.

16' Conca joga para Rafael Sobis e o goleiro Felipe aparece para tirar.

14' Em boa jogada pela esquerda, Fred e Carlinhos trocam passes e o lateral cruza errado.

13' Negueba e Paulinho avançam, mas zaga corta.

10' Flamengo continua a testar a boa marcação do Fluminense.

9' Tolerância zero! Wallace erra passe e a torcida reclama.

7' Após alteração no esquema, a postura do Flamengo é mais ofensiva.

5' UHHH! Em cruzamento dentro da área tricolor, Alecsandro e Lucas Mugni perdem grande chance de empatar no Maracanã.

4' Cáceres e Fred discutem. Escanteio para o Flu.

1' IHH! No primeiro minuto de segundo tempo, volante Jean arrisca de longe e goleiro Felipe espalma.

0' Bola rolando!

17:00 Alteração: o técnico Jayme de Almeida retira o volante Luiz Antonio e coloca o atacante Negueba.

16:47 "Eles fizeram um gol porque começaram a pressionar mais a gente. Mas a equipe está bem. Eles fizeram o gol em falha nossa", comenta Léo Moura.

16:45: "Foi merecido, porque nossa equipe entrou com o objetivo de chegar o máximo possível. A equipe deles está fechada. Uma bola parada pode fazer a diferença", comemora Fred, autor do gol.

45' Fim de primeiro tempo!

44' Confuso, Diego Cavalieri sai da área e a pressão flamenguista aumenta. Ainda com a defesa em mente, tricolores gritam o nome do arqueiro.

43' UHHHHHHHH! QUE BOMBA! QUE DEFESA! Em ótima cobrança, Samir solta bomba e o goleiro salva. Por pouco não sai o empate.

40' Sem boas jogadas, ataque do Flamengo não consegue criar contra-ataques. Embora possua um esquema tático seja mais defensivo do que o adversário, é o Fluminense que se defende melhor.

39' Torcida faz a festa no Clássico Fla-Flu! Com o resultado, Fluminense vai ocupando a segunda colocação do Brasileirão Série A.

38' Flamengo não consegue assustar o setor defensivo tricolor, por estar bem posicionado. Alecsandro não aparece com perigo no ataque.

37' Cartão amarelo para Lucas Mugni.

35' Recuado, Flamengo trabalha toque de bola.

34' UHH! Volante Jean fica cara a cara com o gol, mas chuta mal e perde grande chance.

31' Que perigo... Mesmo com cartão amarelo, Cáceres faz falta e adversários pressionam. Todo cuidado é pouco!

30' QUASE, FLU! Atacante Rafael Sobis chuta e o goleiro Felipe se atrapalha, por pouco não manda de rebote. Arbitragem não marca escanteio.

29' André Santos sobe pela esquerda, arrisca de longe e a bola para nas mãos do goleiro Diego Cavalieri.

28' Falta de Alecsandro em cima do Diguinho.

27' Flamengo pressiona.

26' Léo Moura lança para Luiz Antonio e zaga adversária afasta.

22' Reclamando de faltas não marcadas, meia Conca mostra irritação com o árbitro.

20' Flamengo tenta, mas o setor defensivo do Tricolor está atento e impede qualquer contra-ataque. O gol animou a torcida, que não para de cantar.

19' Impedimento de Fred.

17' Cartão amarelo para Carlinhos.

16' Apesar do placar, o jogo está equilibrado. Flamengo possui mais posse de bola com 52%, enquanto o Fluminense fica com 48%.

15' Cartão amarelo para André Santos.

GOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO ARTILHEIRO FRED! Em cobrança de escanteio, Conca cruza para Fred e o atacante ganha de Felipe e Cáceres, abrindo o placar no Maracanã.

10' Escanteio para o Fluminense.

9' Cartão amarelo para Paulinho.

8' Falta de Alecsandro em cima de Wagner, Bruninho na cobrança.

7' Cartão amarelo para Víctor Cáceres.

6' Sem perigo, zagueiro Wallace cabeceia. Fluminense recupera posse de bola.

5' Falta dura de Wagner, boa chance para o Flamengo. Léo Moura na cobrança.

3' Arbitragem assinala impedimento de Alecsandro.

2' Fluminense no ataque.

1' Lateral Carlinhos cruza de esquerda e a zaga rubro-negra afasta. Escanteio para o tricolor.

0' Começa o jogo!

15:54: Banco do Fla: Paulo Victor, Digão, Erazo, João Paulo, Amaral, Muralha, Mattheus, Negueba e Arthur.

15:53: Banco do Flu: Fluminense: Felipe Garcia, Wellington Silva, Marlon, Chiquinho, Rafinha, Kenedy, Biro Biro e Walter.

15:52: Fluminense joga de camisa branca, enquanto o Flamengo está de vermelho e preto.

FLAMENGO JÁ DEFINIDO: Felipe; Léo Moura, Wallace, Samir e André Santos; Cáceres, Márcio Araújo, Luiz Antonio e Lucas Mugni; Paulinho e Alecsandro.

FLUMINENSE ESCALADO: Diego Cavalieri, Bruno, Gum, Elivelton e Carlinhos; Diguinho, Jean, Wagner e Conca; Rafael Sobis e Fred.

15:00 Cerca de 15 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada para o clássico entre Flamengo e Fluminense neste domingo. Expectativa de casa cheia no dia das mães.

14:50 Entre os desfalques, o Fluminense contra com a ausência de Marcos Junior, que sofre com um problema muscular. Já no Flamengo, Hernane, com dores nas costas, Elano, Léo e Chicão, com dores na coxa direita, e Léo, que segue em tratamento de uma cirurgia no tornozelo direito, desfalcam a equipe.

14:45 Após a derrota para o Vitória, o técnico Cristóvão Borges segue em frente e pensa exclusivamente no Fla-Flu: "É o jogo de maior peso , sim. O Fla-Flu é clássico estadual, de rivalidade muito grande. Independentemente do momento, seria. Todos querem melhorar as suas campanhas. Há muita coisa que aumenta o peso. Estamos tranquilos e prontos. Uma vitória confirma o que tem sido feito, especialmente da maneira que for construída. Perdemos a última partida e isso não deixou nenhuma dúvida sobre o que estamos fazendo. Estamos jogando bem, de forma interessante, e estamos no caminho certo. Estou satisfeito. A não ser que seja um jogo em que a gente não se encontre, que fiquemos desorganizados. Aí, é preocupante"

14:40 FIQUE DE OLHO: Lucas Mugni. Recém-promovido a equipe titular do Flamengo, Mugni já caiu nas graças da torcida após sua brilhante atuação diante do Palmeiras, onde com duas assistências mudou a história da partida e ajudou o rubro-negro a conhecer sua primeira vitória na competição.

14:35 FIQUE DE OLHO: Darío Conca. Camisa 11 do Fluminense, Conca é o cérebro da equipe e principal organizar das jogadas ofensivas. Figura fundamental nas vitórias contra Figueirense e Palmeiras, o hermano já se destacou contra o Flamengo, ainda neste ano, pelo Campeonato Carioca.

LEIA MAIS: Éverton treina e deve ser relacionado para o clássico contra o Fluminense

14:30 Léo Moura também comentou sobre o argentino Lucas Mugni, que entrou durante a partida contra o Palmeiras e mudou o cenário à favor do Flamengo. Para o laterla, a presença do companheiro em campo é importante na parte ofensiva da equipe: "Ele é um jogador que cria a maioria das jogadas do Fluminense, articula todo o time e merece ser marcado de perto. Se dermos espaço, ele consegue colocar um companheiro na cara do gol. O Mugni é um jogador tecnicamente especial. Ele é ousado, gosta de criar as jogadas, ir para cima. É diferenciado. O que aconteceu com o Conca vai acontecer com ele. Merece um tempo de adaptação. Já está mais solto e vai nos ajudar muito aí pela frente - disse Léo Moura."

14:25 Pelo lado rubro-negro, Léo Moura é o maior participante de Fla-Flus em campo neste domingo, o lateral-direito comentou sobre a sensação de jogar o clássico pela 20ª vez: "São grandes confrontos. Jogar contra o Fluminense é sempre especial, é um clássico, e procuro estar sempre na minha melhor forma. É importante sempre vencer, número de vitórias sempre conta e quero sempre ajudar o Flamengo a vencer."

LEIA MAIS: Vencedor do clássico entre Flamengo e Fluminense ganhará novamente a taça da patrocinadora

14:20 Atualmente na reserva, após perder a vaga para Rafael Sobis, Walter não se incomoda e garante estar trabalhando para o melhor da equipe: "Estou tentando trabalhar. Quero é ganhar o jogo. Viemos de resultado muito ruim. Aliás, peço desculpa à torcida, foi uma vergonha. Perdemos com o Maracanã lotado, mas não deixamos de lutar. É o que faremos agora."

14:15 Carrasco do Flamengo, ao marcar seu primeiro gol pelo Fluminense logo em sua estreia, o atacante Walter revelou que é especial jogar um Fla-Flu: "É um jogo importante, sem dúvida. Tive felicidade imensa de, no meu primeiro jogo, fazer gol. Foi um belo passe do Chiquinho. É um jogo que exige mais concentração. Só não acho que seja recomeço. É mais um jogo. Não tenho mais nada a mostrar a ninguém. Fiz no ano passado, trabalho neste."

14:10 O maior tabu do clássico no Campeonato Brasileiro também pertence ao Fluminense. Na história, o Tricolor manteve a invencibilidade de 11 partidas consecutivas sem ser derrotado para o rival. O rubro-negro manteve sua vantagem em apenas 5 partidas consecutivas.

14:05 Pelo Campeonato Brasileirão, Fluminense e Flamengo já se enfrentaram em 51 oportunidades, com vantagem para o Tricolor das Laranjeiras. São 19 triunfos para o clube, contra 18 vitórias rubro-negras e 14 empates.

14:00 O Flamengo conheceu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras, também no Maracanã. Na última rodada, o rubro-negro não tomou conhecimento de seu adversário e goleou por 4 a 2, com direito a show de Alecsandro.

13:55 Na última rodada, o Fluminense enfrentou o Vitória, em um Maracanã lotado por mais de 50 mil tricolores. Porém, nem mesmo a massa nas arquibancadas foi o suficiente para evitar a fatídica derrota por 2 a 1, que retirou o clube da liderança da competição.

13:40 Já o Flamengo ocupa a décima colocação do Brasileirão, com quatro pontos conquistados em três oportunidades. No campeonato, o rubro-negro empatou com o Goiás, foi derrotado pelo Corinthians e triunfou diante do Palmeiras.

13:35 O Fluminense chega a quarta rodada do Campeonato Brasileiro ocupando a quinta colocação, com seis pontos conquistados em três partidas. Retrospecto tricolor nas rodadas anteriores foi de: vitórias contra Figueirense e Palmeiras, e réves contra o Vitória.

13:30 Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão de Fluminense e Flamengo, em jogo válido pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputado no Maracanã.