Após a primeira derrota, David avisa: "Não dá para achar que está tudo errado"

No Pacaembu, e diante do Palmeiras, o Goiás sofreu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro, até então, o esmeraldino não havia sequer tomado gols na competição, e contra o verdão tomou os dois primeiros.

A equipe goiana não fez uma boa partida. O volante David, que marcou o gol da vitória diante do Atlético-MG, não fugiu da responsabilidade, admitindo que a equipe não jogou bem diante do Palmeiras.

“Não fomos muito bem, mas não dá para achar que está tudo errado”, comentou David.

Mesmo com a partida apática, David garantiu que a equipe está indo bem no campeonato, e já mostra evolução.

“Estamos em um caminho legal. Já melhoramos muito. É continuar assim”, disse David.

Com a derrota, o Goiás segue entre os quatro primeiros na competição, mas deve perder posições no complemento da rodada. O volante esmeraldino David disse que ainda é cedo para traçar metas, e que ao longo do campeonato as coisas vão se desenhando.

“É importante ir pensando jogo a jogo. Aí as coisas, aos poucos, vão se desenhando na tabela. Isso acontece só a partir do meio do campeonato. Por enquanto, não dá para traçar muitos planos”, finalizou David.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta a equipe do Botafogo, em duelo que foi antecipado. A partida ocorre nesta quarta-feira (14), às 22h, em Juiz de Fora.