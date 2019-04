São Paulo x Corinthians, Campeonato Brasileiro 2014 e

Encerramos a transmissão, em breve acesse a Vavel Brasil para conferir a crônica do jogo . Obrigado e até a próxima

Cássio fala sobre o gol sofrido "Foram detalhes. Clássico é assim. Num detalhe bobo, uma desatenção, o Luis Fabiano foi mais rápido e fez o gol".

"No segundo tempo tivemos maior posse de bola. O Ganso deu bela assistência para o Luis Fabiano fazer o gol" diz Osvaldo

FIM DE JOGO ! SÃO PAULO 1 x 1 Corinthians

47 ' Cartão amarelo para Maicon

45 ' Três minutos de acréscimo

Público presente na Arena Barueri: 14 mil pessoas. Renda de R$ 244.775,00

41 ' Pabón faz cruzamento e Rodrigo Caio cabecia para fora

SUBSTITUIÇÃO : SAI PETROS/ ENTRA BRUNO HENRIQUE

39 ' Cartão amarelo para Luis Ricardo

38 ' SUBSTITUIÇÃO : SAI OSVALDO/ ENTRA BOSCHILIA

37 ' GOOOOOL DO SÃO PAULO, GANSO DA UM LINDO PASSE PARA LUIS FABIANO SAIR NA CARA DE CÁSSIO E EMPATAR O MAJESTOSO

30 ' Após cruzamento Cássio salta para pegar a bola e se choca com Luis Fabiano

25 ' UHH, Guerrero se livra da marcação e bate com perigo, a bola vai para linha de fundo

24 ' Luciano recebe cartão amarelo por reclamação

22 ' SUBSTITUIÇÃO : SAI DANILO/ ENTRA RENATO AUGUSTO

20 ' SUBSTITUIÇÃO : SAI ADEMILSON/ ENTRA PABÓN

16 ' SUBSTITUIÇÃO : SAI ROMARINHO/ ENTRA LUCIANO

11 ' Ganso levanta a bola para área, mas Luis Fabiano chega atrasado para finalizar

7 ' Luis Fabiano chuta de fora da área e a bola vai para linha de fundo

2 ' GOOOOOOL DO CORINTHIANS !!! GUERRERO CRUZA A BOLA RASTEIRA E FAGNER CHUTA FIRME PARA BALANÇAR AS REDES

1 ' Petros faz boa jogada, mas chuta fraco

0 ' Os times seguem os mesmos

Começa o segundo tempo para o clássico paulista !

"Temos de ter cuidado com Ganso e Maicon, que têm bom passe. Seguramos bem, mas não é toda hora que vamos conseguir pegá-los. O Rogério também fez grande uma defesa ali no chute do Guerrero". disse o volante Guilherme

Luis Fabiano comentou sobre o primeiro tempo do majestoso "Jogo muito pegado, está faltando espaço. As duas equipes estão tentando o contra-ataque, tivemos chances, mas está bom".

45 ' FIM DO PRIMEIRO TEMPO NA ARENA BARUERI !!!

44 ' UUHHH, Maicom lança Osvaldo que sai na cara do goleiro e chuta para fora

40 ' Ralf cruza pela direita e Guerrero chuta firme para Rogério Ceni fazer uma grande defesa

39 ' Paulo Henrique Ganso chuta forte e obriga Cássio espalmar a bola para escanteio

37 ' Danilo arrisca chute de fora da área e com facilidade Rogério Ceni prática a defesa

30 ' Luis Fabiano recebe a bola e sai na cara de Cássio, mas é marcado impedimento

28 ' Após discusão, Álvaro Pereira e Petros recebem cartão amarelo

26 ' Guilherme cobra falta para dentro da área e Luis Fabiano afasta a bola

19 ' O jogo segue bem disputado no meio campo, e até o momento não saiu nem uma finalização com perigo

13 ' Ganso cobra falta pela lateral com efeito e o goleiro Cássio afasta a bola

10 ' As duas equipes buscam o ataque, mas as defesas estão bem postadas

2 ' Osvaldo parte para cima da defesa do Corinthians e é derrubado na entrada da área, mas o árbitro não marca nada

1 ' Neste começo de jogo o São Paulo busca o ataque

0 ' Rola a bola para o majestoso

15 : 57 Execução do hino nacional brasileiro na Arena Barueri

15 : 56 Após muita polémica, Mano e Muricy se comprimentaram

15 : 50 Neste momento os jogadores São Paulo entram no gramado da Arena Barueri .

15:21 O Tricolor Paulista está em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro com 5 pontos conquistados .

15:19 O São Paulo foi a campo na última quarta - feira ( 7 ) e venceu o CRB por 3 a 0 pela Copa do Brasil .

15:17 Neste momento o Corinthians é o vice - lider do Brasileirão e precisa da vitória para se manter no topo da tabela .

15:15 O último jogo do Corinthians foi contra a Chapecoense na Arena Condá, e mesmo jogando mal os paulistas sairam com a vitória de a 1 a 0 .

15:05 Pelo Campeonato Brasileiro São Paulo e Corinthians já se enfrentaram 52 vezes, com 18 vitórias do Timão, 13 do Tricolor e 21 empates . O alvinegro tem 53 gols marcados no confronto contra 47 do rival . No último duelo o São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 2 no Pacaembu .

14:57 Muricy Ramalho se mostrous animado para o majestoso " O que tem me animado é que a equipe criou demais nos dois últimos jogos. Contra o Cruzeiro, quando marcamos no final, foi um jogo ruim, um jogo chato. Depois não. Criamos muito contra o Coritiba e contra o CRB (este pela Copa do Brasil). Isso é importante no momento em que ainda estamos procurando um time "

14:55 Mano Menezes afirmou que o time está mais confiante, mas mostrou respeito aos adversários "Estamos mais confiantes, mais estáveis como equipe. Aquele primeiro momento foi mais difícil, apresentou mais oscilação. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas e também nos trará oscilações, jogos que vamos render mais e outros que renderemos menos, mas queremos aproveitar ao máximo esse momento que estamos vivendo agora. Futebol tende a respeitar esse momento"

14:53 FIQUE DE OLHO : Seguro na defesa e artilheiro no ataque, o zagueiro Antônio Carlos já balançou as redes uma vez neste Campeonato Brasileiro e pode ser fundamental para um jogo trucado como acontece nos clássicos .

14:50 FIQUE DE OLHO : O atacante Paolo Guerrero voltou a viver um bom momento e marcou gols nas últimas duas partidas do Corinthians, e é a grande esperança do Timão para partida de jogo mais .

14:38 Por cláusulas contratuais, o atacante Alexandre Pato não vai poder ir a campo, e Ademilson foi o escolhido para formar a dupla de ataque com Luis Fabiano .

14:37 Mano Menezes segue com a mesma formação dos jogos anteriores e só não poderá contar com o meia Jadson que ainda tem vinclo o rival .

14:35 A partida de logo mais vai acontecer na Arena Barueri por conta de um show da banda One Direction no Estádio do Morumbi . A diretoria do São Paulo cogitou em mandar o jogo em Maceió, Brasília e até na Arena Corinthians, mas a CBF rejeitou e o clássico ficou confirmado para Barueri .

14:33 O zagueiro Rodrigo Caio disse como o grupo do Tricolor vai para o jogo "Depois de uma vitória boa, o grupo fica mais relaxado. Vamos com pensamento forte e confiantes para o jogo de domingo. Uma vitória nos deixa colados nos primeiros colocados do Brasileirão"

14:32 O volante Guilherme do Corinthians falou sobre a maneira que ele vem jogando e o que espera fazer no majestoso " Eu tento ajudar da melhor maneira possível. O time está muito compacto, então consigo fazer os dois (defesa e ataque). Tomara que consigamos sair com a vitória, que é o nosso objetivo maior. Quem sabe, com um gol meu de fora de área "

14:30 Boa tarde aos internautas que acessam a Vavel Brasil . A partir das 16h00 vamos acompanhar todas as emoções do clássico entre São Paulo e Corinthians, na Arena Barueri .