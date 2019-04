Após polêmica no Campeonato Paulista, Muricy e Mano selam paz antes de clássico

Antes de começar o clássico Paulista na Arena Barueri, todas as atenções estavam no possível cumprimento entre Muricy Ramalho e Mano Menezes. Ambos estavam envolvidos na polêmica acusação de Mano, no Campeonato Paulista, que na ocasião declarou que o time do treinador Muricy Ramalho havia facilitado a vitória do Ituano para que o Corinthians não se classificasse para a fase final do Paulista. Muricy não gostou das palavras de Mano e disse que não iria facilitar um jogo pois todos de seu elenco são profissionais.

Antes das equipes entrarem a campo, os técnicos trocaram um rápido aperto de mão que teve a iniciativa do treinador do São Paulo. Muricy caminhou até a área técnica do Corinthians e cumprimentou Mano Menezes. Ao ser perguntado sobre a situação, o técnico do tricolor paulista disse: "Não custa nada cumprimentar e colocar uma pedra nesse assunto. Abraço já é demais, cumprimento é educação".

Mano Menezes havia declarado dias antes do clássico que só falaria com Muricy caso o treinador rival tivesse a iniciativa. Após cumprimentar Muricy, o técnico do Corinthians colocou um ponto final na polêmica dizendo que respeita muito o treinador. "Cada um defende seus interesses e Muricy sabe que eu o respeito muito", foram as palavras de Mano.