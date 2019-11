No Couto Pereira, Sport acha gol no apagar das luzes e derrota o Coritiba

Na noite desse domingo (11), Coritiba e Sport se enfrentaram pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. No Couto Pereira, o Coxa foi derrotado pelo Leão por 1 a 0, gol marcado por Rithely. O resultado foi favorável ao rubro-negro, pois assumiu a 6ª colocação, com 7 pontos. O alviverde, por outro lado, caiu para a 18ª posição, com 3 pontos ganhos e sem vitórias em quatro jogos.

As equipes voltam a jogar pela elite do futebol nacional no próximo final de semana. Enquanto os pernambucanos recebem o Bahia, na Ilha do Retiro, às 16h do domingo (18), os paranaenses vão visitar o Cruzeiro, na Arena Mineirão, às 18h30.

Antes, porém, o Leão da Ilha joga pela segunda fase da Copa do Brasil, no meio da semana. No Mangueirão, encara o Paysandu pela segunda fase da competição, às 19h30 da quinta-feira (15).

Equipes não criam com eficiência e placar permanece inalterado

Nos quinze minutos iniciais com bola rolando, as equipes procuraram se estudar em busca da criação de uma boa jogada. Dentro de seus domínios e empurrado pela torcida, o Coritiba pressionou e o Sport visava os contra-ataques. No primeiro bom lance, Carlinhos fez boa jogada pela esquerda ofensiva e cruzou na pequena área, mas Norberto cabeceou sem direção. Pelo lado leonino, Augusto saiu em velocidade e não serviu Renan Oliveira, mas preferiu finalizar e perdeu boa chance.

Dando sequência ao estilo de jogo implantado no começo do duelo, os times continuaram procuravam formas de abrir o marcador ainda na primeira etapa de jogo. Após desatenção na defensiva rubro-negra, Chico cruzou rasteiro na pequena área e ninguém chegou para completar ao gol. Na melhor oportunidade da partida, Neto Baiano cobrou falta com força e à distância, mas Vanderlei observou a bola passar rente ao travessão.

Na reta final dos 45 minutos inaugurais, os donos da casa procuraram pressionar ainda mais para voltar do intervalo em vantagem, mas a ocasião que levou mais perigo foi dos visitantes. Carlinhos aproveitou uma saída de bola errada e chuta cruzado e a bola passou rente à trave. Do outro lado, Leonardo recebeu bom passe, saiu na cara do arqueiro alviverde e chutou forte, obrigando-o a fazer uma boa defesa.

Sport acha gol no final e vence a primeira fora

Para o segundo tempo, Celso Roth optou por substituir Carlinhos, destaque até então. No seu lugar, entrou o também lateral-esquerdo Dener, formado nas categorias de base do clube paranaense. Logo no primeiro minuto, após boa jogada, Norberto cruzou na pequena área e Moacir tentou finalizar de letra, mas furou e perdeu grande oportunidade.

Disperso em campo, o Leão não criava jogadas ofensivas e errava no sistema defensivo. Em uma delas, o meio-campista Renan Oliveira saiu jogando errado e serviu Alex, que acertou um chute de longe no travessão de Magrão. Após o erro, o treinador Eduardo Baptista resolveu tirar o atleta, dando vez a Danilo.

No primeiro bom lance, o ala-esquerdo leonino recebeu sozinho dentro da pequena área de Augusto, mas fora do tempo da bola e perdeu a chance de tirar o zero do marcador. Visando dar mais velocidade em jogadas pelos lados, o comandante rubro-negro resolveu poupar o volante Augusto, colocando Felipe Azevedo, mas sem surtir o efeito esperado.

Escolhido para tentar melhorar a postura no ataque, Danilo levou a pior em uma dividida em um lance no setor ofensivo e acabou deixando o campo após 18 minutos, dando lugar a Igor Fernandes, jogador da mesma posição.

Nos minutos finais, o placar foi alterado e castigando o Coxa, que abusou de não criar e perder chances claras de gol, especialmente com o atacante Zé Eduardo. Em mais uma cobrança de falta à distância do artilheiro Neto Baiano, Vanderlei não segurou e Rithely, sozinho, aproveitou o rebote ao empurrar a bola para o fundo do barbante.