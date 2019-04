Criciúma confirma permanência de diretor de futebol Cláudio Gomes

Na tarde desta segunda-feira (13), Albert Zilli dos Santos, diretor-jurídico do Criciúma EC foi escolhido pela diretoria para representar a equipe em entrevista coletiva que informou ao torcedor como a diretoria está tratando a goleada sobre o Botafogo. O diretor confirmou que o gerente de futebol Cláudio Gomes tem completa confiança da diretoria e que não será afastado do cargo. Albert ainda repreendeu os protestos da torcida, e pediu “cautela” aos manifestantes.

O diretor jurídico foi o único a se pronunciar a respeito do pós-jogo da partida contra o Botafogo, e tratou de defender rapidamente o diretor de futebol Cláudio Gomes, um dos principais alvos da torcida nas manifestações no Heriberto Hülse e também nas redes sociais.

“Em nome da GA (Grupo Ativo), empresa que administra o clube, do presidente Antenor Angeloni e de toda a diretoria do Criciúma Esporte Clube, venho para deixar claro que, apesar das manifestações de ontem (domingo), tanto em redes sociais quanto da imprensa, que temos diretor de futebol e ele se chama Cláudio Gomes. O diretor tem total apoio da diretoria e vai ser diretor de futebol enquanto gozar da confiança da atual administração”, disse.

Na sequência do discurso, o diretor ainda deu um recado direto aos torcedores, repreendendo a atitude de “pedir a cabeça” de Cláudio Gomes.

“Atribuir ao diretor de futebol a culpa pelo que está acontecendo é um ato de covardia. A diretoria tem unidade e estaremos juntos nos bons e maus momentos. Como diretor jurídico, declaro apoio ao departamento de futebol e vamos estreitar laços para cobrar ações no vestiário e que impactam no amor pela camisa do Criciúma”, continuou.

No próximo domingo (18), o Criciúma recebe o Internacional no estádio Heriberto Hülse. Albert pediu que os torcedores não se excedessem nas manifestações, temendo danos ao patrimônio do estádio.

“Pedimos à nossa torcida, encarecidamente, para tomar cuidado com suas medidas. No domingo temo um jogo de extremo risco, uma partida importante e contra o líder do campeonato (Internacional) e não vamos tolerar danos contra o patrimônio, pessoas ou qualquer outro que venha ocorrer e gerar prejuízo ao patrimônio e na esfera desportiva", repreendeu.

"Se algo for quebrado, não vai ser consertado, se o estádio não estiver condições de jogo por conta disso, jogaremos fora de casa.O clube tem por hábito avisar suas atitudes, por isso que eu estou aqui hoje para fazer esse aviso e esse alerta. O que aconteceu, aconteceu, a partir deste momento, não alertaremos mais", finalizou.