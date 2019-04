Alan Kardec realiza primeiro treino no São Paulo

Na manhã desta segunda-feira (12), o atacante Alan Kardec compareceu ao CT da Barra Funda para realizar trabalhos físicos. O jogador treinou sozinho, já que seus novos companheiros ganharam folga após o empate deste domingo (12) diante do Corinthians.

Nesta terça-feira (13), Kardec será apresentado oficialmente para a imprensa, data também que o atacante vai conhecer o restante do elenco são-paulino.

A diretoria Tricolor tenta convencer a FIFA a liberar o atacante para jogar ainda nesse primeiro semestre. Os diretores tentam alegar que como o jogador estava atuando no Palmeiras, é uma transação nacional. Kardec tinha seus pertences ao Benfica, caso a FIFA não o libere, o jogador só poderá estrear após a Copa do Mundo.

O treinador Muricy Ramalho já pensa em como utilizar Kardec dentro de campo. As opções são variadas, vai desde uma disputa com Luis Fabiano, até mesmo uma disputa com Paulo Henrique Ganso, ou ao lado do jogador no meio de campo. O atacante já trabalhou com o treinador são-paulino no Santos, onde jogou em ambas as posições.

Kardec chegou ao São Paulo em uma transação conturbada. O jogador não chegou a um acordo salarial com o rival Palmeiras, então o Tricolor negociou com o Benfica e acertou a compra do atleta por 14 milhões de reais, atitude que revoltou o presidente Palmeirense, Paulo Nobre.