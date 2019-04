Joinville x Náutico, Série B 2014 e

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de sábado. Um grande abraço. Fique com Deus!

O gol do JEC foi marcado por Jael!

48' Fim de jogo na Arena Joinville! Joinville 1x0 Náutico.

45' Três minutos de acréscimo na Arena Joinville!

44' MUDA O JEC! SAI: Edigar Junio. ENTRA: Franco.

42' GOOOOOOOOL DO JOINVILLE! Jael abre o placar em bela cobrança de falta na Arena Joinville. Agora: Joinville 1x0 Náutico.

42' AMERELO! Raí faz falta em Edigar Junio e recebe o cartão.

41' Na Arena Joinville, o público presente foi de 8.125. Já a renda: 104.805,00

36' SUBSTITUIÇÃO NO JEC! SAI: Marcelo Costa. ENTRA: Harrison.

34' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO NÁUTICO! SAI: Marcos Vinícius. ENTRA: Vinícius.

31' Defesa do Náutico afasta a bola, após cobrança de escanteio.

31' Marcelo Costa cobra a falta, a bola desvia na barreira e vai para escanteio.

30' AMARELO! Dê faz falta em Jael e recebe cartão.

29' Jael recebe cruzamento da direita, bate deitado e facilita a defesa do goleiro alvirrubro.

26' NÁUTICO MUDA MAIS UMA VEZ! SAI: Rodrigo Careca. ENTRA: Marcelinho.

19' AMARELO! Alessandro, goleiro do Náutico, recebe cartão amarelo por conta de retardar o jogo .

17' SUBSTITUIÇÃO NO JOINVILLE: SAI: Tartá. Entra: Hugo.

16' O Joinville chega mais uma vez pelo lado direito de ataque. A bola sobra para Marcelo Costa que, dentro da área, da uma bicicleta manda a bola para fora.

15' Agora é a vez do Timbu atacar. Renato faz boa jogada pelo lado direito, bate para o gol e o goleiro do JEC faz a defesa.

14' Washington bate de fora da área e a bola vai para longe.

13' MUDA O NÁUTICO! SAI: Zé Mário. ENTRA: Renato.

10' AMARELO! Jael, do Joinville, recebe o primeiro cartão do jogo .​​

9' ALESSANDRO! Após cruzamento de escanteio, o zagueiro do Joinville desvia a bola e o goleiro do Timbu faz grande defesa.

7' Tartá enfia uma boa bola para Naldo, que cruza mal.

1' As equipes não sofreram alterações.

0' Começa a segunda etapa na Arena Joinville!

Intervalo' Elicarlos: "Os dois times estão procurando o gol. A nossa equipe está marcando bem e precisamos, agora, aproveitar as chances lá na frente."

46' Fim de primeiro tempo na Arena Joinville. Joinville 0x0 Náutico.

45' Perdeu! Edigar Junio fica de frente para o gol, sem marcação, mas chuta na rede pelo lado de fora.

45' Um minuto de acréscimo na Arena Joinville.

43' Marcos Vinícius bate bem da quina da grande área e obriga o goleiro Ivan a fazer um boa defesa.

36' Marcelo Costa cobra falta na cabeça de Bruno Aguiar, que cabeceou e obrigou o goleiro Alessandro a fazer uma boa defesa.

35' Falta para o Joinville! Edigar Junio sofre falta na entrada da área.

34' Tartá parte em velocidade pela esquerda, inverte a jogada para Edigar Junio, que manda para dentro da área, mas Jael não consegue dominar.

29' PERDEU! Rodrigo Careca recebeu um belo passe de Marcos Vinícius, ficou livre, de cara para o gol, demorou muito para chutar e acabou desperdiçando a chance.

27' UUUUUUHHHHHH! Quase Bruno Aguiar faz um golaço, de bicicleta, na Arena Joinville. Raí salvou o Timbu.

26' Raí tenta lançar a bola para o atacante Rodrigo Careca, mas é marcado impedimento.

22' PERDEU! Após um chute de fora da área do lateral-esquerdo Bruno Costa, Alessandro deu rebote, na sobra, Naldo chutou em cima do goleiro Timbu e a bola sobrou para Jael, que chutou por cima do gol.

18' O Jonville chega outra vez pelo lado esquerdo. Desta vez, a bola pegou em Marcelo Costa e saiu.

​17' Marcelo Costa cobra a falta sem perigo.

16' Falta para o Joinville no lado direito de ataque.

14' Tartá chuta da entrada da área e a bola sai pela linha de fundo.

13' Náutico toca a bola no campo de defesa.

9' Joinville tenta chegar pelo lado esquerdo de ataque, porém, a defesa do Timbu afasta.

​​6' Marcos Vinícius recebe boa bola de Zé Mário, bate bem, mas a bola pega na rede pelo lado de fora.

1' Elicarlos tenta chutar de longe, mas a bola é trava na defesa adversária.

0' Começa o jogo!

16:15 Hino nacional sendo executado na Arena Joinville!

​​​16:14 O Joinville, também, está no gramado.

16:09 O Náutico está no gramado da Arena Joinville.

15:46 O técnico interino, Sérgio China, terá como opções no banco de reservas: Jefferson; William Alves, Rodrigo Possebon, João Ananias, Liniker, Vinícius, Marcelinho e Renato.

15:44 O Náutico entrará em campo com a seguinte formação: Alessandro; Jackson, Leonardo Luiz, Flávio e Raí; Dê, Elicarlos, Yuri, Zé Mário e Marcos Vinícius; Rodrigo Careca.

15:43 O Náutico, também, está escalado!

15:37 No banco de reservas, o técnico Hemerson Maria terá os seguintes jogadores: Oliveira; Guti, Édson Ratinho, Franco, Higor, Cristian, Daniel Perreira, Harrison, Schwenck, Hugo, Alex e Fernando Viana.

15:35 O JEC enfrentará o Timbu com a seguinte formação: Ivan; Murilo, Bruno Aguiar, Rafael e Bruno Costa; Naldo, Washington, Marcelo Costa e Tartá; Jael e Edigar Junio.

15:34 O Joinville está escalado para o jogo de logo mais.

15:22 Zé Mário: “O

professor

(Sérgio China) deu total liberdade para eu e Marcos Vinícius jogar e fazer a bola chegar no Rodrigo Careca.”

15:20 O Náutico chegou, neste momento, na Arena Joinville.

15:05 ARBITRAGEM: A partida desta tarde será comandada pelo árbitro Pablo dos Santos Alves. Pablo dos Santos tem 41 anos é do Rio de Janeiro, mas apita pela Federação de Futebol do Espirito Santo. Pablo, também, pertence ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e é Aspirante ao quadro da Fifa. Ele será auxiliado por Fábio Faustino dos Santos (ES) e Edson Glicério dos Santos (ES). (Foto: Divulgação)

14:58 Arena Joinville é o palco do confronto deste sábado (10), entre Joinville e Náutico. O estádio tem capacidade para 22.400 mil pessoas. Na Série B deste ano, ao todo, a Arena já recebeu 15.797 torcedores.

14:54 O Náutico entrou em campo na última terça-feira (6), pela partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil, contra o América-RN, na Arena das Dunas. O Timbu acabou sofrendo uma derrota por 3 a 0 e se complicou na competição. O jogo da volta acontece na próxima terça-feira (13), na Arena Pernambuco.

14:52 A semana foi de folga para a equipe do Joinville. Quem gostou foi o técnico Hemerson Maria, que teve mais tempo e tranquilidade para trabalhar com o time, líder do Campeonato Brasileiro Série B: “A semana foi muito boa. É importante você ter uma semana completa só para treinar e ajustar a equipe”.

14:50 FIQUE DE OLHO! Rodrigo Careca, atacante do Náutico, é a esperança de gols do Timbu nesta tarde. O atacante se destacou nesta Série B quando marcou os dois gols da vitória alvirrubra diante do Vila Nova, na Arena Pernambuco. (Foto: Paulo Paiva/Diário de Pernambuco)

14:48 FIQUE DE OLHO! Edigar Junio, atacante do Joinville, é outro jogador perigoso que atua no ataque da equipe tricolor, que tem, além dele, Jael e Hugo, que passou pelo Náutico no ano passado. Até o momento, Edigar já balançou as redes duas vezes nesta Série B. (Foto: Divulgação/Joinville)

14:46 FIQUE DE OLHO! Elicarlos, volante do Náutico, é o principal jogador do time alvirrubro. Eli, que saiu do clube em 2008 para o Cruzeiro, voltou em 2010. Desde então, ele não saiu mais do Timbu. (Foto: Divulgação/Náutico)

14:44 FIQUE DE OLHO! Jael, atacante do Joinville, é o grande destaque da equipe. O Cruel, como é conhecido, é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, com três gols. (Foto: Divulgação/Joinville)

14:42 O técnico do Joinville, Hemerson Maria, não quis saber de revelar o time que começa jogando contra o Náutico nesta tarde. De acordo com o treinador, ele já sabe a equipe que iniciará jogando, mas só revelará 45 minutos antes da partida: “Tivemos uma semana muito boa, foi realizada várias situações, principalmente, na parte onde a gente vem errando. Trabalhamos com uma formação que utilizamos no último jogo e outra com a presença de Tartá. Eu sei a equipe que começa o jogo e estamos preparados para fazer uma boa partida”.

14:40 Com relação ao time do Náutico, a equipe não deve sofrer nenhuma grande alteração. Isto é o que garante o técnico Sérgio China, que comandará o time, interinamente, na tarde deste sábado (10): “Eu estava acompanhando o time mais pela TV, então não poderei fazer grandes mudança”.

14:38 Na tarde deste sábado (10), o Joinville poderá contar com o zagueiro Naldo, que tinha virado dúvida, após não participar dos treinamentos da quinta-feira (8) e sexta-feira (9) por conta de uma lesão na coxa. No entanto, o jogador foi reavaliado e liberado pelo departamento médico do clube. (Foto: Divulgação/Joinville)

14:36 Com relação aos gols sofridos pelas duas equipes. O JEC, nesta Série B, tem levado mais gols nos primeiros 45 minutos. Já o Timbu levou mais no segundo tempo de partida.

14:34 Na Série B, o Náutico tem, até o momento, 57% de aproveitamento. O Timbu marcou seis gols e sofreu quarto. Dos gols do time alvirrubro, quatro saíram somente no segundo tempo de partida.

14:32 Com 100% de aproveitamento até agora, na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, o Joinville já marcou cinco gols e sofreu três nesta competição. Dos cinco gols marcados, quatro foram nos primeiros 30 minutos de partida.

14:30 Já em 1987, o Joinville acabou conseguindo vencer o Náutico por 2 a 1, no estádio Ernesto Sobrinho. O jogo foi válido pelo primeiro turno do modulo amarelo do Campeonato Brasileiro.

14:28 Em 1978, o Náutico, jogando no estádio do Arruda, que pertence ao Santa Cruz, venceu a equipe do Joinville por 4 a 1. O duelo, que era válido pelo Campeonato Brasileiro, teve como um dos destaques o zagueiro Darci, que marcou o quarto gol alvirrubro e foi expulso. Além dele, marcaram para o Timbu, Didi Duarte, Luís Carlos e Joel (contra). João Carlos, aos 44 da segunda etapa, fez o gol de honra do JEC.

14:24 Já o Náutico viveu dias conturbados nesta última semana. Tudo começou com o empate, por 2 a 2, contra o Ceará na Arena Castelão. Na ocasião, o Timbu vencia a partida por 2 a 0 e o time cearense tinha um jogador a menos. Na terça-feira (6), pela Copa do Brasil, os alvirrubros perderam para o América-RN por 3 a 0, na quarta-feira (7) o técnico Lisca pediu demissão e deixou o clube.

14:22 O mando de campo é do Joinville, que vive uma grande fase neste início de competição. Na última rodada, o JEC venceu Icasa, na Arena Joinville, em Santa Catarina. O tricolor catarinense ganhou a partida por 2 a 1.

14:20 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Joinville x Náutico, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, partida a ser disputada às 16h20, na Arena Joinville, em Santa Catarina.