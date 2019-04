Sidney Moraes é o novo técnico do Náutico

O Náutico já tem um novo treinador. Após o técnico Lisca ter deixado o clube na última quarta-feira (07), o Timbu partiu em busca de um novo comandante e acertou, nesta terça-feira (13), com Sidney Moraes, que estava no Vila Nova. O acerto foi confirmado através do Twitter oficial do clube.

Sidney Moraes, 37 anos, já passou pelo futebol pernambucano quando era jogador. Ele atuou pelo Sport nas temporadas de 2000 e 2001. Como treinador, ele teve um grande destaque em 2013, no Icasa, onde quase conseguiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Um dos motivos para a contratação de Sidney foi ter se encaixando nos requisitos do clube, que era os seguintes: ser jovem, aproveitar os jogadores da base, fazer um trabalho a longo prazo e dentro das condições financeiras do Náutico. Com isso, além de Sidney Moraes, estavam presentes na lista do Timbu os técnicos Narciso, da Penapolense, Doriva, que foi campeão pelo Ituano, e Vinícius Eutrópio, que está sem clube atualmente. No entanto, Sidney Moraes sempre foi tratado como primeira opção.

Sidney já estava acerto com o clube alvirrubro há alguns dias, mas não podia ser anunciado de forma oficial porque precisava deixar o comando do Vila Nova, que queria continuar com o treinador. No entanto, ele deixou o clube na tarde do último domingo (11) e, com isso, ficou livre para ser anunciado oficialmente pelo Náutico.

No Timbu, Sidney terá a missão de substituir Lisca, que vinha fazendo um bom trabalho e era querido entre os torcedores alvirrubros. O Náutico será o terceiro clube de Sidney nesta temporada. Antes, ele tinha comandado a Ponte Preta e o Vila Nova. Nas duas equipes ele não teve um bom desempenho.

O treinador do Timbu já acompanhará o jogo da equipe nesta terça-feira (13), às 19h30, contra o América-RN. A partida é válida pela volta da segunda fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Náutico perdeu por 3 a 0.

Ficha técnica:

Nome: Sidney Moraes de Almeida Júnior

Nascimento: 03/03/1977 (37 anos)

Naturalidade: Ituiutaba-MG.

Clubes que jogou: São Paulo, Sport, Fluminense, Guarani, Penafiel-POR, SC Braga, Al Khaleej, Al Wahda, Trofense-POR, Santo André, Al Ittihad Kalba e Boa Esporte.

Clubes que treinou: Boa Esporte, Icasa, Ponte Preta e Vila Nova.