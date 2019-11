Na Arena Pernambuco, Náutico e América-RN decidem vaga para a próxima fase da Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira (13), o Náutico entrará em campo para enfrentar o América-RN, às 19h30, na Arena Pernambuco. O Timbu terá uma difícil missão diante da equipe potiguar. Já que na primeira partida o time pernambucano sofreu uma dura derrota, por 3 a 0, na Arena das Dunas, em Natal, que acabou resultando na saída do técnico Lisca, um dia depois.

Para sair com a classificação, o Náutico precisará vencer o duelo por quatro ou mais gols de diferença. Se o Timbu vencer por 3 a 0 a vaga será decidida nos pênaltis. Já o América de Natal pode perder por até três gols de diferença que, mesmo assim, sairá da Arena Pernambuco classificado.

Antes da partida desta terça-feira (13), as duas equipes entraram em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro no último sábado (10). O Náutico acabou sendo derrotado pelo Joinville por 1 a 0, na Arena Joinville, em Santa Catarina. Já o América-RN ficou no empate, por 3 a 3, com o Atlético-GO, em Natal.

Pesando no Vasco, Timbu jogará com time misto

Com uma missão, praticamente, impossível o Náutico poupará alguns jogadores para o duelo desta terça-feira (13). Segundo o técnico interino Sérgio China, o objetivo é dar um tempo maior para os jogadores descansar e se preparar com mais tranquilidade para o duelo do próximo sábado (17), às 16h20, contra o Vasco, na Arena Pernambuco. Sendo assim, ele dará chances a alguns garotos da base alvirrubra e a jogadores que não vinham sendo utilizados.

“Vamos promover algumas alterações no jogo desta terça-feira contra o América de Natal para que alguns atletas que vinham jogando como titular ganhe um descanso e fique treinando para o jogo contra o Vasco”, disse o treinador.

No último treino antes do jogo, a novidade foi a presença do garoto David. O lateral-direito tem 20 anos e faz parte do time sub-20, que é treinado por Sérgio China. Além dele, outros quatro jogadores treinaram na equipe titular e deveram começar jogando a partida. Foram eles: João Ananias, lateral-direito, mas deve atuar improvisado na esquerda, Vinícius, meia, e os atacantes Renato e Marcelinho.

“Chamei dois meninos da base, o Piauí e o Deivid, que podem jogar. Eles estão em ritmo de competição e podem nos ajudar nessa partida. Já que tivemos uma viagem muito longa e, com isso, nosso time acabou se desgastando”, explicou.

O Náutico deverá começar a partida com a seguinte formação: Alessandro; David, Leonardo Luiz, Flávio e João Ananias; Elicarlos, Yuri, Marcos Vinícius e Vinícius; Renato e Marcelinho.

Com desfalques, Oliveira Canindé faz mistério

Assim como o Náutico, o América-RN não teve muito tempo para treinar e terá alguns desfalques para o duelo desta terça-feira (13). Sendo assim, o técnico Oliveira Canindé não quis saber de revelar a escalação da equipe. Certo mesmo é a não participação do meia Arthur Maia, que voltou a sentir dores no pé esquerdo e foi vetado pelo departamento médico do clube potiguar.

Além de Arthur, outro jogador foi vetado. Trata-se do volante Tiago Dutra, que ainda sente uma lesão na coxa esquerda. Já o volante Márcio Passos ainda se recupera de uma lesão no tornozelo e seu retorno só deve acontecer depois da Copa do Mundo. O lateral-esquerdo Wanderson, o meia Daniel Costa e o zagueiro Roberto Dias já atuaram por outras equipes na Copa do Brasil e, com isso, não podem jogar pelo time potiguar.

“O número de baixas é muito grande então estou sendo obrigado a buscar os atletas que podem se encaixar em determinadas situações, na finalidade de sanar os problemas com os desfalques. Nossa sequência de jogos está muito grande e não temos tempo de recuperar os atletas”, disse o treinador.

Quanto ao time que começará jogando a partida desta terça-feira (13), Oliveira Canindé não deu pistas, mas ele deverá escalar a equipe com três atacantes, principalmente, porque Rafinha é o único meia da delegação. Vale lembrar, que ele, também, poderá escalar o volante Fabinho no meio de campo.

O América de Natal deve entrar em campo com a provável escalação: Fernando Henrique; Wálber, Cléber, Edson Rocha e Alex Barros; Dener, Jean Cléber, Fabinho e Adriano Pardal (Rafinha); Rodrigo Pimpão e Max.