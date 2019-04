Jogadores do América-RN enaltecem a classificação mesmo após derrota para o Naútico

O América de Natal perdeu para o Náutico por 2 a 0 nesta terça feira. Mesmo com a derrota, o clube natalino garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil por ter vencido o 1° jogo em casa pelo placar de 3 a 0. Os jogadores do América e o técnico Oliveira Canindé comemoraram a classificação, mas frisaram que a equipe poderiam fazer melhor.

O lateral esquerdo Alex Barros comentou sobre a classificação do Mecão. “Ia ser difícil, sabíamos que eles iam atacar, infelizmente tomamos um gol e vamos analisar onde erramos, mas conseguimos nos classificar para a próxima fase, vamos descansar que temos jogo já no final de semana”.

O outro lateral, Walber, lamentou a sequência de jogos mas que a equipe vai superar-se.“Foi com muito sufoco, sabemos que não é fácil jogar na Copa do Brasil, a gente vai passando de fase e só aumenta a responsabilidade. Estamos em duas competições, viemos de quatro jogos em 15 dias, é muito pouco tempo pra se recuperar. Mas vamos descansar para fortalecer nossa equipe e ajudar o América a vencer as partidas”.

Canindé, na coletiva de imprensa, falou sobre a partida: “Não podemos perder os gols como os de hoje, e nem tomar os gols da forma que tomamos, por demora no posicionamento. Deixamos a desejar no quesito. A perna não podia pesar, mas parece que pesou. Nosso time vem sofrendo com cansaço, novamente segurei bastante para não fazer as substituições para não cansar a todos. O Náutico ganhou moral depois do gol, mas não foi suficiente”.

Oliveira comentou sobre o cansaço da equipe e sobre os desfalques que a equipe vai ter nos próximos dias. “O Edson Rocha vai visitar o médico no decorrer da semana para saber sobre a sua situação. De uma vez só perdemos Márcio Passos, Val e Thiago Dutra. Estamos com dificuldades no setor de contenção, que trabalha muito com o contato, que toma mais cartão, temos que suar mais para melhorar isso. Jean Cléber está voltando, mas preciso de mais peças. Para o ataque estou bem servido, mas preciso de atletas que joguem na defesa”.

Perguntado sobre o duelo contra o Fluminense na próxima fase, o treinador foi bem otimista.“O duelo será depois da Copa do Mundo, e isso é bom. Espero recuperar todo mundo que esteja no departamento médico e que descansem bastante, que se estivermos completo, engrossamos contra qualquer equipe no Brasil. Quem estiver chegando ao América para a sequência da temporada, venha com pensamento de fazer história no clube, que sejam qualificados para passar o nosso melhor”.

O América de Natal terá o restante da semana para se preparar para o próxima partida, no sábado (17), contra a Portuguesa, No estádio Canindé as 16:20, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.