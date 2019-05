Após empate sem gols em Minas, Bahia e América decidem vaga para terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quarta (14) Bahia e América-MG voltarão a se enfrentar, às 19h30, para definir quem avança para a terceira fase da Copa do Brasil. Depois de um duelo equilibrado na Arena Independência (na partida de ida), as equipes deixaram a definição para o duelo do jogo da volta, na Arena Fonte Nova. Quem passar irá enfrentar o Corinthians.

Sem Tchô, América treina cobranças de pênalti no Barradão

Vice-líder da Série B, o América-MG chega empolgado em Salvador, após derrotar o Bragantino por 2 a 0, no último final de semana em Bragança Paulista. Caso marque gols, os alviverdes poderão complicar a situação do Bahia. Se não os fizer e manter o mesmo placar da partida de ida, terá a vaga decidida nos pênaltis.

“Treinamos este fundamento e tivemos bom aproveitamento. O time está tranquilo e sabe que, dependendo do andamento do jogo, as penalidades podem ser decisivas. Mas queremos trabalhar forte e decidir a classificação nos 90 minutos”, destacou Diney.

Na última terça-feira (13), o América-MG fez seu último treino antes da partida contra o Bahia, no estádio Manoel Barradas (Barradão), preparando-se para o confronto desta quarta-feira (14), contra o Bahia, pela volta da segunda fase da Copa do Brasil. O técnico Moacir Júnior decidiu fazer mistério e decidiu não divulgar a equipe que entrará a campo para o jogo. Sem poder contar com Mancini (que disputou a competição pelo Villa Nova-MG), Tchô (que se queixou de dores no pé esquerdo) chegou a ser reavaliado antes do embarque, mas não viajou para Salvador. O atacante Ricardinho é dúvida e deve começar a partida no banco de reservas, Diney deverá ser titular pela primeira vez no América e falou sobre a oportunidade de poder atuar.

“Tenho as características de atuar pelos lados do campo. O Moacir pede sempre para a gente atacar e marcar com muito vigor e força, e é assim que vou jogar. Vou tentar imprimir muita velocidade na partida e ajudar no setor ofensivo para o América conquistar o objetivo, que é a classificação. Se o treinador optar pela minha entrada desde o início, estou pronto e preparado para ajudar o time da melhor maneira possível. Era a chance que eu estava esperando para poder mostrar o meu trabalho”, falou o jogador.

Para conseguir a classificação para a terceira fase, o Coelho precisa empatar com gols ou de uma vitória simples.

Com desfalques importantes, Marquinhos Santos testa novas formações no Bahia

O Bahia terá sérios desfalques para montar o time que enfrentará o América-MG, pela Copa do Brasil. Sem contar com Lincoln (que sofreu uma ruptura parcial do ligamento medial colateral do joelho direito na partida de ida), Diego Macedo e Rhayner, o tricolor terá outros dois desfalques para o jogo desta quarta-feira. Hélder apresentou dores musculares e deverá ser poupado para atuar na partida contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Wilson Pittoni sentiu um incômodo na coxa e foi vetado na última hora. Para o seu lugar, Feijão foi relacionado. Porém, Emanuel Biancucchi foi testado entre os titulares e deverá assumir a vaga.

As boas notícias são para a volta do lateral-esquerdo Guilherme Santos que desceu para o campo, treinou com bola, mas ficou de fora da lista de relacionados. Outra novidade é o retorno de Wiliam Barbio ao clube nesta segunda (12), por empréstimo. O atacante será uma das opções de Marquinhos Santos no banco de reservas.

No último treino, Branquinho foi poupado por dores musculares. Marquinhos Santos realizou uma série de testes no setor ofensivo da equipe, com as entradas de William Barbio e Emanuel Biancucchi. Após a atividade, o técnico do Bahia levou a campo o time que deverá atuar contra o América, com Henrique entre os titulares.