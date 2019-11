Recheado de reservas, Eduardo Baptista confirma o Sport para o jogo diante do Paysandu

Na manhã dessa quarta-feira (14), os reservas do Sport realizaram o último coletivo antes do duelo diante do Paysandu, que ocorrerá na próxima quinta-feira (15), pela segunda fase da Copa do Brasil. Visando a participação pelo segundo ano consecutivo na Copa Sul-Americana, o treinador Eduardo Baptista escolheu optar pelos atletas que não vinham atuando para classificar-se à competição internacional.

No time considerado titular para o confronto contra o Papão, o volante Neto, formado pelo Leão, terá a oportunidade de fazer sua estreia entre os onze iniciais ao lado do também jovem Ronaldo e do experiente Wendel, que vinha militando na equipe principal.

"Nós estamos priorizando o Campeonato Brasileiro, onde teremos um jogo decisivo que pode nos levar ao G-4, ou quem sabe até a uma possível liderança. Não é o time titular no momento, mas é uma equipe forte, que tem jovens talentos como Neto, de apenas 17 anos, que é um grande volante" , afirma o técnico.

"É uma forma de eu avaliar o nosso trabalho. A gente tem atletas que precisam ser observados e na Série A não temos condições de fazer experiências", completa.

O desinteresse do clube no torneio nacional é visível, pois quem comandará o grupo será o auxiliar técnico Pedro Gama. Em relação à movimentação da terça-feira (13), apenas uma mudança. O zagueiro Oswaldo, que vinha treinando na lateral-direita, bateu cabeça com Hyago, das categorias de base, levando a pior com suspeitas de afundamento da face, o que preocupou os médicos. De acordo com o doutor Antônio Bezerra, há a possibilidade de realizar uma cirurgia.

"Ele foi encaminhado para a Ilha do Retiro, onde vai fazer uma sutura, e depois será levado a uma clínica para fazer uma tomografia. Quase sempre esses casos são cirúrgicos, mas não podemos fazer nenhuma precisão antes do resultado do exame", garante Bezerra.

A escalação para o jogo com os paraenses será: Saulo; Bileu, Páscoa, Meza e Igor Fernandes; Ronaldo, Wendel, Neto e Robert Flores; Felipe Azevedo e Érico Júnior.