Rumo à Copa: Maxwell

Nesta quarta-feira (7), o técnico Luiz Felipe Scolari convocou os 23 jogadores que irão à Copa do Mundo. Entre eles, está Maxwell. Capixaba, de 32 anos, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Ele será o terceiro capixabense a conseguir vestir a amarelinha em um Mundial, depois do zagueiro Fontana, campeão em 1970, e do goleiro Carlos Germano, vice em 1998.

Sua primeira passagem pela Seleção Brasileira foi bastante curta. Maxwell foi convocado por Carlos Alberto Parreira, em 2004, para dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro. Entretanto, acabou não entrando em campo, ficando apenas na reserva de Roberto Carlos nas partidas contra Venezuela e Colômbia. O lateral havia sido destaque no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 para as Olimpíadas de Atenas.

Em 30 de julho de 2013, graças a atuações regulares pelo Paris Saint-Germain, da França, foi convocado pela segunda vez para um amistoso no dia 14 de agosto contra a Suíça. Teve atuações regulares nos amistosos e ganhou a confiança de Felipão. Apesar de não ter ido à Copa das Conferações, esteve na lista final dos convocados e disputará a sua primeira Copa do Mundo.

Começo na natação, paixão pelo futsal e ida para o Cruzeiro

Atualmente jogando no poderoso PSG, Maxwell, hoje com 32 anos, aos 11, era um dos melhores velocistas da natação no Espírito Santo. No entanto, tinha o futsal como paixão, e também era bom nisso. Era um ala driblador, crescendo em popularidade, com convites de vários clubes.

Começou sua carreira jogando futsal no Atlético de Vila Velha. Depois foi para o Libanês e para o Álvares Cabral. Nos futebol de campo, durante a adolescência, defendeu o João Nery, ABVV, Aert e Camisa 10, todos da Grande Vitória. Em todos esses times Maxwell levou títulos da Copa A Gazetinha. Os pais sempre vetavam sua saída, mas quando ele estava com 15 anos, não teve jeito. Um convite do Cruzeiro definiu sua carreira.

Na Raposa, Maxwell foi aprovado no infantil do clube mineiro e foi morar em Belo Horizonte. Sendo destaque, o lateral foi selecionado para disputar um torneio na Holanda, onde acabou sendo campeão e chamando a atenção do Ajax, maior clube do país.

Da incerteza para o sucesso, Maxwell decolava na carreira

Após deixar o Cruzeiro em 2001, o Ajax acabou sendo o primeiro grande clube euporeu de Maxwell. Comprado por R$ 3 milhões, de repente, o incerto lateral do Cruzeiro virava titular e fazia sucesso, ganhando vários titulos e sendo cobiçado também por outras equipes. Pelo clube, Maxwell conquistou o Campeonato Holandês (2001-02, 2003-04), a Copa da Holanda (2001-02, 2005-06) e a Supercopa da Holanda (2002, 2005).

Entretanto, uma perda irreparável poderia comprometer, e muito, o seguimento de sua carreira. Seis meses depois de chegar a Amsterdã, Maxwell recebeu a notícia de que seu irmão, Gustavo, havia falecido aos 23 anos. Amparado pela família, o lateral conseguiu seguir a profissão com tranquilidade e logo em seguida, seria transferido para a Itália, onde jogaria pela Inter de Milão.

Em 2006, Maxwell chegou à Itália para defender a Inter de Milão, onde ganhou mais seis títulos: Campeonato Italiano (2006-07, 2007-08, 2008-09), Copa da Itália (2005-06), Supercopa da Itália (2006, 2008). Três anos depois, em 2009, o lateral alcançava voos mais altos. Tranferiu-se para o Barcelona, do craque Lionel Messi e lá, ganhou nada menos que 13 títulos, entre eles, duas Uefa Champions League e dois mundiais de clubes da Fifa.

Instabilidade no PSG e a vaga para a Seleção Brasileira

Mais experiente e com uma pratileira recheada de títulos, Maxwell transferiu-se, em 2012, para mais um grande clube europeu: o Paris Saint-Germain, da França. No clube francês, conquistou mais três troféus: o Campeonato Francês (2012-13), a Supercopa da França de 2013 e a Copa da Liga Francesa (2013-14). Conquistas estas que foram primordias para que Luiz Felipe Scolari acreditasse no potencial de Maxwell na seleção, onde fez a sua estreia no dia 14 de agosto, contra a Suíça.

Pela Seleção Brasileira, o capixaba disputou apenas 7 partidas. No entanto, apesar da pequena quantidade de jogos, ganhou a disputa de Filipe Luís para a reserva da lateral esquerda da amarelinha. Muitos apostavam que o jogador do Atlético de Madrid, por estar na decisão da Uefa Champions League, seria o escolhido. Porém, o lateral do PSG acabou sendo optado por Felipão para estar entre os 23 atletas que disputarão o Mundial no Brasil.

Todos os jogos de Maxwell pela Seleção Brasileira

Número de Jogos Data Competição Local Adversário e Placar Gols 1 14 de agosto de 2013 Amistoso Basileia (SUI) Brasil 0 x 1 Suiça - 2 7 de setembro de 2013 Amistoso Brasília (BRA) Brasil 6 x 0 Austrália - 3 10 de setembro de 2013 Amistoso Boston (EUA) Brasil 3 x 1 Portugal - 4 12 de outubro de 2013 Amistoso Seul (CDS) Brasil 2 x 0 Coréia do Sul - 5 15 de outubro de 2013 Amistoso Pequim (CHN) Brasil 2 x 0 Zâmbia - 6 16 de novembro de 2013 Amistoso Miami (EUA) Brasil 5 x 0 Honduras - 7 19 de novembro de 2013 Amistoso Toronto (CAN) Brasil 2 x 1 Chile -

Ficha técnica

Nome completo: Maxwell Scherrer Cabelino Andrade

Data de nascimento: 27 de agosto de 1981 (32 anos)

Local de nascimento: Cachoeiro de Itapemirim, Brasil

Altura: 1,77m

Clube atual: Paris Saint-Germain (PSG)

Clubes que passou: Cruzeiro (2000-2001); Ajax (2001-2006); Inter de Milão (2006-2009); Barcelona (2009-2011), PSG (2011-2014)

Títulos na carreira: Campeonato Holandês: 2001-02, 2003-04; Copa da Holanda: 2001-02, 2005-06; Supercopa da Holanda: 2002, 2005. Campeonato Italiano: 2006-07, 2007-08; 2008-09; Copa da Itália: 2005-06; Supercopa da Itália: 2006, 2008. Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2009, 2011. Liga dos Campeões da UEFA: 2008-09, 2010-11. Supercopa da Europa: 2009, 2011. Campeonato Espanhol: 2008-09, 2009-10, 2010-11. Copa do Rei: 2008-09 e Supercopa da Espanha: 2009, 2010, 2011.

Durante os dias que antecedem a Copa do Mundo de 2014, a VAVEL Brasil publicará uma série de especiais abordando os principais temas que envolvem o torneio. Na sequência 'Rumo à Copa', os 23 escolhidos por Luiz Felipe Scolari serão analisados.