Paysandu x Sport, Copa do Brasil 2014 e

21:30 O Papão, no entanto, joga na próxima segunda-feira (19) diante do Salgueiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C

21:29 Com o adiamento da partida entre Sport e Bahia devido à greve - já encerrada - da Polícia Militar de Pernambuco, o Leão volta a jogar na próxima quarta-feira (21), contra o Cruzeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

21:24 O jogo da volta entre Sport e Paysandu será realizado no dia 24/7, na Ilha do Retiro

90+2' FINAL DE JOGO no Mangueirão para Paysandu 2 a 1 Sport! Os gols foram marcados por Yago Pikachu e Marcos Paraná para o Papão; Felipe Azevedo descontou para o Leão!

90' Dois minutos de acréscimo!

89' Papão administra o placar construído na etapa final e vai levando a vantagem para a partida de volta

85' Última substituição no Sport! SAI Neto, ENTRA Bruninho

80' Substituição no Sport! SAI Érico Júnior, ENTRA Joelinton

79' CARTÃO AMARELO PARA MARCOS PARANÁ !

75' CARTÃO AMARELO PARA CHARLES!

74' Última substituição no Paysandu! SAI Djalma, ENTRA Ricardo Capanema

73' Substituição no Sport! SAI Flores, ENTRA Sandrinho

73' Gooooool do Paysandu! Marcos Paraná recebeu lançamento em profundidade, dominou bonito e chutou cruzado. Paysandu 2 a 1 Sport

72' Yago Pikachu cruza na pequena área e Leandro Carvalho, sozinho, fura e perde boa oportunidade de voltar à frente do placar

64' Substituições no Paysandu! SAEM Airton e Jô, ENTRAM Marcos Paraná e Leandro Carvalho

59' UHHHH! Flores arrisca de longe, mas Paulo Rafael defende tranquilo.

57' CARTÃO AMARELO PARA AUGUSTO RECIFE!

54' Gooooool do Sport! Felipe Azevedo sai na frente de Paulo Rafael e chuta cruzado. Paysandu 1 a 1 Sport

51' UHHHHHHHHHHH! Quase o empate rubro-negro! Érico Júnior toca para Felipe Azevedo, que gira e obriga Paulo Rafael a fazer boa defesa

50' Gooooool do Paysandu! Yago Pikachu recebe cruzamento na pequena área e, sozinho, completa para o gol. Paysandu 1 a 0 Sport

47' Lima sobe entre dois marcadores na primeira trave e cabeceia, mas Saulo segura firme e sem problemas

46' Começa o segundo tempo de jogo para Paysandu 0 a 0 Sport!

20:34 Agora é a vez dos atletas voltarem. Paysandu e Sport voltam sem alterações

20:32 Goleiros das equipes e a arbitragem retornaram para o segundo tempo

20:23 A primeira de jogo foi com pouca movimentação ofensiva, sem os goleiros trabalharem constantemente.

45+1' Final de primeiro tempo no Mangueirão para Paysandu 0 a 0 Sport!

42' Um minuto de acréscimo no primeiro tempo!

41' CARTÃO AMARELO PARA ZÉ ANTÔNIO!

37' A pedido de Mazola, atacante Matheus Carvalho no aquecimento!

36' CARTÃO AMARELO PARA ÉRICO JÚNIOR!

30' Meia hora de jogo e o panorama do duelo continua da mesma maneira que começou: 0 a 0

20' Vinte minutos de bola rolando no Mangueirão e os goleiros ainda não precisaram ser exigidos

14' Érico Júnior cruza na pequena área, Robert Flores faz o pivô e Wendel chuta fraco para defesa fácil de Paulo Rafael

13' Paysandu começa com maior domínio do jogo, mas o gramado pesado e molhado devido à chuva que caiu no final da tarde em Belém atrapalha a criação de jogadas

8' UHHHHHHH! Yago Pikachu recebe cruzamento sozinho na pequena área e cabeceia com perigo

6' Equipes se estudam no meio-campo e poucas jogadas são criadas no setor ofensivo

0' Bola rolando no Mangueirão para Paysandu x Sport!

19:27 Sport no gramado! Hoje à noite, o Leão vai em homenagem à seleção mexicana

19:26 Paysandu no campo de jogo !

19:22 Fiquem conosco! A partida começa em instantes!

19:15 No banco de reservas, Mazola terá à disposição: Matheus, Vanderson, Billy, Ricardo Capanema, Marcos Paraná , Araújo e Leandro Carvalho

19:14 PAYSANDU ESCALADO! O time do técnico Mazola Júnior vai a campo com: Paulo Rafael; Charles, João Paulo e Pablo; Djalma, Augusto Recife, Zé Antônio, Yago Pikachu e Airton; Jô e Lima

19:03 Opções no banco de reservas, composto por seis jogadores formados na categoria de base: Flávio, Hyago, Guilherme, Leo, Bruninho, Sandrinho e Joelinton

19:00 SPORT DEFINIDO! Sob o comando do auxiliar técnico Pedro Gama, o Leão vai a campo com: Saulo; Bileu, Ewerton Páscoa, Meza e Igor Fernandes; Ronaldo, Neto, Wendel e Robert Flores; Felipe Azevedo e Érico Júnior

18:15 ARBITRAGEM! Rodrigo Batista Raposo, integrante do quadro do Distrito Federal e da CBF, comanda o apito. José Araújo Sabino e Daniel Henrique da Silva Andrade, também candangos, irão bandeirar e auxiliar no duelo de logo mais!

Brasiliense Rodrigo Raposo apita o espetáculo (Foto: Divulgação/Brasiliense FC)

18:13 Em entrevista coletiva, Vanderson, volante e capitão do Paysandu, falou que o apoio da torcida é fundamental para o jogo : “ É um bom jogo para o torcedor do Paysandu comparecer ao Mangueirão. Vamos enfrentar um time de Série A, que merece todo o nosso respeito, já que vem de uma grande vitória fora de casa diante do Coritiba. Vai ser uma boa partida. Espero que a Fiel possa comparecer e ajudar o Paysandu a conseguir mais um bom resultado”

Copa do Brasil: Paysandu x Sport em tempo real

18:10 O Mangueirão é o palco do confronto de logo mais entre Paysandu e Sport. O estádio tem capacidade para 45 mil torcedores e promete receber bom público.

Expectativa é de Mangueirão lotado, mas não perto da sua capacidade máxima (Foto: Arquivo)

18:07 O Sport, por sua vez, só terá a baixa do zagueiro Oswaldo, que bateu cabeça com o também zagueiro Hyago, da base, para o confronto que começa em instantes. Recheado de reservas, Eduardo Baptista confirma o Sport para o jogo diante do Paysandu

18:04 O meia Héverton, que se recupera de cirurgia, e o atacante Dennis, que deixou o Departamento Médico há pouco tempo, após uma lesão no tornozelo são os outros jogadores que não ficam a disposição de Mazola Júnior e também não jogam pelo Paysandu.

18:01 Com todo elenco à disposição, Mazola optou por relacionar todos os atletas que vinham entrando em campo. Os únicos que não integram o grupo são os zagueiros recém-contratados Reniê e Rafael Tavares, que só serão utilizados no jogo contra o Salgueiro, na próxima segunda-feira (19), pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Bruninho, com febre, também está fora.

17:58 Durante a semana, o Paysandu priorizou o treino tático, encerrado em trabalho ostensivo de finalizações para calibrar o pé diante do Sport.

17:56 FIQUE DE OLHO: Wendel, volante do Sport. Se falta experiência aos que são considerados reservas, o cabeça-de-área leonino tem de sobra. Com 32 anos, conquistou a tríplice coroa – Campeonato Francês, Copa da França e Super Copa da França – em 2008/2009 pelo Bordeaux, da França, e com o Cruzeiro, em 2003.

Cercado de jovens, volante Wendel espera passar sua experiência ao grupo (Foto: Lino Sultanum/Sport)

17:54 FIQUE DE OLHO: Lima, atacante do Paysandu, que viveu excelente fase na Copa Verde, da qual foi artilheiro. Foram marcados 7 gols em 5 jogos. Desses sete, quatro foram diante do Princesa do Solimões nas quartas-de-final. Até o momento, o atleta tem 18 tentos na temporada, sendo o maior marcador da equipe.

Artilheiro do Papão na temporada 2014, atacante Lima é a esperança de gols (Foto: Fernando Torres/Paysandu)

17:51 Enquanto isso, Eduardo Baptista, comandante do Sport, confirmou o time titular recheado de jogadores que não vinham atuando: "Nós estamos priorizando o Campeonato Brasileiro, onde teremos um jogo decisivo que pode nos levar ao G-4, ou quem sabe até a uma possível liderança. Não é o time titular no momento, mas é uma equipe forte, que tem jovens talentos como Neto, de apenas 17 anos, que é um grande volante"

Paysandu x Sport

17:48 Durante a semana, Mazola Júnior, técnico do Paysandu, comentou sobre o favoritismo de sua equipe pedindo aos torcedores para apoiar: "Vivemos um bom momento e queremos aproveitar esta etapa na quinta-feira. Sabemos que não será nada fácil, mas contamos com o apoio do torcedor. Tenho certeza que o estádio estará lotado mais uma vez"

17:06 Em 2006, uma das grandes goleadas da história do duelo entre Paysandu e Sport foi aplicada justamente pelos azarões. O Sport saiu na frente do marcador com dois gols em sete minutos de bola rolando dentro de casa; o jogo foi válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

17:03 Em 2012, os adversários de hoje protagonizaram um duelo também pela segunda fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o lateral-direito - que está jogando no meio-campo - Yago Pikachu, recém-revelado - à época - no Paysandu, decidiu os confrontos de ida e volta, quando o Papão goleou o Leão por 4 a 1 em plena Ilha do Retiro.

17:01 O último jogo entre as equipes foi em novembro de 2013, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e terminou com um empate insosso por 0 a 0. Na ocasião, o Sport estreava o garoto da base Ronaldo, que será titular contra o Paysandu no jogo de hoje:

16:57 Favorito no jogo de logo mais, o Paysandu conta com um retrospecto pra lá de negativo no confronto: em 17 partidas, são apenas 3 vitórias, 5 empates, contra 9 vitórias do Sport.

16:55 Contra o Coritiba, no último domingo (11), resultado positivo longe de seus domínios. No Couto Pereira, Sport acha gol no apagar das luzes e derrota o Coritiba.

16:54 O Sport vive bom momento: com 7 pontos conquistados de 12 possíveis no Campeonato Brasileiro da Série A, é o 6º colocado. Na Copa do Brasil, eliminou o Brasília na 1ª fase.

16:50 Na última part ida, o Paysandu bateu o ASA por 1 a 0, com gol de Yago Pikachu, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, na qual o Papão é o 2º colocado no Grupo A, com 7 pontos ganhos.

16:48 O mando de campo é do Paysandu, que eliminou o Maranhão. Até aqui, foram 2 jogos, sendo 1 vitória e 1 empate.

16:45 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Paysandu x Sport, pela segunda fase da Copa do Brasil, partida a ser disputada às 19h30, no Mangueirão.

Minuto a minuto de Paysandu x Sport, pela Copa do Brasil 2014