Meia Robert Flores comemora chance de voltar a jogar no time titular

A mais de um mês sem ter uma oportunidade na equipe do Sport, o meio-campo Robert Flores volta a ter uma chance na partida diante do Paysandu, às 19h30 desta quinta-feira (15), no Mangueirão. A diretoria, traçou como meta ser eliminado da Copa do Brasil antes das oitavas de final para assegurar vaga na Copa Sul-Americana, mas o armador espera aproveitar a chance para mostrar que tem condições de seguir como titular no elenco rubro-negro.

"É uma partida muito importante para quem não está jogando. Precisamos mostrar que temos condições de sermos utilizados todo o momento e que podemos lutar por uma posição. Quero mostrar que posso ajudar todas as vezes que o treinador precisar e vou usar o jogo para isso", Comentou Robert.

No Sport deste o início da temporada, Robert Flores só entrou em campo quatro jogos até agora, todos pelo Campeonato Pernambucano. Porém, o jogador acredita que o fato de não estar sendo utilizando não significa que ele não tem espaço no grupo.

"Venho trabalhando para mostrar meu futebol. Creio que o treinador confia em mim, pois não seria um jogo que mudaria todo o pensamento dele. Estou pronto para ajudar a equipe e sei que tenho condições de mostrar um bom futebol", Enfatizou o Flores.

Segundo o jogador, o novo esquema adotado pela equipe com a chegada de Eduardo Baptista e a mudança do Uruguai para o Brasil não são empecilhos para mostrar seu verdadeiro potencial ao torcedor.

"Estou totalmente adaptado ao Sport. Tanto ao treinamento quanto ao estilo de Eduardo. A questão do clima também não me prejudica, pois no Uruguai, às vezes, o calor era maior do que temos aqui. Então, isso não será problema para mim", Disse o meia.