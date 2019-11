Rumo à Copa: Thiago Silva

Nesta quarta-feira (07), o técnico Luiz Felipe Scolari convocou a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo deste ano, no Brasil. Entre os 23 convocados está o zagueiro Thiago Silva, de 29 anos, que vai para a sua segunda participação no Mundial da Fifa. Thiago é o capitão da equipe canarinho e um dos homens de confiança de Felipão.

Reserva em 2010, onde também fora convocado por Dunga, Thiago Silva terá a oportunidade de realizar um sonho de sua infância: disputar a Copa do Mundo como titular. O fato então acontecerá dentro de casa, com o apoio da torcida, onde o defensor levará a braçadeira de capitão. Atualmente no Paris Saint-Germain, Thiago espera que o fim da competição seja idêntico ao da Copa das Confederações, disputada em 2013, onde o Brasil saiu campeão

O início, ascenção no Juventude e a grave tuberculose

Nascido na zona oeste do Rio de Janeiro, Thiago Silva deu os primeiros passos no futebol dentro de seu clube do coração: o Fluminense. Em 1998, Thiago disputou amistoso contra o mirim do Fluminense, em Xerém, e chamou a atenção do técnico Maurinho, treinador naquela ocasião, que o convidou para um teste. Incorporado ao time no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, ele atuou como volante, mas teve poucas oportunidades e decidiu sair dali para um outro núcleo do clube em Campo Grande.

Em 1999, foi oficialmente integrado à divisão de base do clube, fato que prosseguiu até meados de 2002 quando um amigo de Paulo César Carpegiani o viu e convidou o ainda volante para o RS Futebol, clube recém-fundado por Carpegiani na cidade gaúcha de Alvorada. Em 2001, antes mesmo de completar 18 anos, Thiago Silva assinava seu primeiro contrato profissional. Uma experiência que valeu ouro e convocações para as divisões de base da Seleção Brasileira.

Após boas atuações no RS Futebol, veio a primeira grande oportunidade de sua carreira. Recém-promovido à primeira divisão do futebol brasileiro, o Juventude confirmaria a proposta pelo jogador a aceitou prontamente, assinando contrato em 2004. Seu desempenho na principal competição nacional, onde foi eleito um dos melhores defensores do campeonato, foi vista com bons olhos pela Europa e o término do ciclo terminou com sua transferência para Porto, de Portugal.

Entretanto, o ínicio da trajetoria europeia para Thiago começou de maneira ruim. Sua primeira grave contusão logo no ínicio de sua passagem fizeram com que o jogador fosse pouco aproveitado e vendido para o Dínamo Moscou, logo na primeira janela de transferência. Na Rússia, o que deveria ser um recomeço virou uma situação ainda mais agravante. Sofrendo com problemas de saúde e com o frio intenso, Thiago Silva teve tuberculose e ficou internado durante quatro meses.

Renascimento no Fluminense e a criação do monstro

Em 2006, Thiago teve seu ciclo com Dínamo encerrado, onde o clube abertamente afirmou que não contaria mais com o jogador para as próximas temporada, esperando apenas o fim do contrato então em vigor. Foi então que o Fluminense voltou a aparecer na vida do defensor. Após negociar o zagueiro Rodolfo com o clube ucraniâno, a boa relação entre as diretorias contribuiu para que Thiago Silva voltasse para o Tricolor, dessa vez por empréstimo.

Em um período onde a defesa do Fluminense era contestada, Thiago - recuperado da tubeculose - recuou no esquema tático e passou a atuar como zagueiro, reinventando seu futebol e agradando com suas boas atuações. Mesmo com as dificuldades enfrentadas pelo time naquele ano, o zagueiro se destacou e virou ídolo da torcida. Em 2007, manteve o bom nível e passou a destarcar-se também na frente, suas qualidades ofensivas como o chute de fora da área e o cabeceio preciso viraram armas fundamentais na conquista da Copa do Brasil.

Em 2008 viveu o auge de sua passagem no clube, durante a Copa Libertadores da América. Apelidado de Monstro, devido a sua raça, Thiago - agora com a braçadeira de capitão da equipe - foi peça fundamental na equipe que chegou à decisão do principal torneio do continente. Apesar do vice-campeonato, recebeu o prêmio de melhor defensor da competição, o que também rendeu sua primeira convocação para a seleção brasileira, disputando duas partidas na equipe principal e chamado para o elenco que disputou a Olímpiada de Pequim.

Após a Libertadores, boa parte do elenco vice-campeão foi negociado, porém, Thiago pediu a diretoria para ficar até o fim da temporada em vigor, o que somou pontos para sua idolatria com a torcida do Fluminense. Na sua despedida, foi recebido por um Maracanã lotado com faixas e homenagens para o então Monstro que ali foi criado. No fim de 2008, o zagueiro acertava sua transferência para o Milan, da Itália.

Milan, o recomeço na Europa

Em dezembro de 2008, Thiago Silva foi negociado com o Milan, da Itália, por €10 milhões. Sua estreia pelo clube Rossonero aconteceu em 21 de janeiro de 2009, em um amistoso contra o alemão Hannover 96, em que o Milan empatou por 2 a 2, com boa performance do zagueiro, que jogou os 90 minutos da partida. Thiago foi contratado com a expectativa de substituir dois dos maiores ídolo da história do Milan, os zagueiros Nesta e Maldini, que já encontravam-se em idades avançadas.

Logo em sua primeira temporada, Thiago arrancou aplausos de toda a crítica italiana por preencher todas as expectativas criadas durante a sua contratação. Suas ocasionais arrancadas ao ataque e sua velocidade na recomposição da defesa eram elogiadas por seus companheiros, pelo treinador e até mesmo pelo presidente do clube italiano. Marcou seu primeiro gol pela Serie A contra a Lazio, na vitória por 2 a 1 do clube rossonero e após o término da temporada, veio a certeza de que o então camisa 33 seria o nome certo para substituir o pesado fardo deixado por Paolo Maldini.

Em 2011, mais uma temporada em alto nível e novamente Thiago desbancou outro grande ídolo da defesa milanista, Alessandro Nesta que se aposentaria no término da temporada. Em setembro de 2011, marcou seu primeiro gol na Uefa Champions League no empate por 2 a 2, contra o Barcelona, no Camp Nou. Naquele momento, Thiago já era considerado um dos melhores defensores do futebol mundial, convocado para o time do ano da Uefa em 2011, 2012 e em 2013, quando também teve seu nome lembrado pela Fifa como melhor defensor da temporada.

Em junho de 2012, veio a primeira sondagem do PSG, cerca de 46 milhões de euros, o que o gabaritava como a maior transação de um defensor na história do futebol mundial. Porém, foi prontamente recusada. No fim do ciclo, veio mais uma proposta, também do Paris Saint-Germain, que não teve como se recusada. Thiago estava de malas prontas para a França.

A constelação parisiense

Em julho de 2012, Thiago Silva desembarca em Paris para assinar seu novo contrato. Com ele, outra estrela milanista também vinha de transferência, ninguém menos que Zlatan Ibrahimovic, atacante sueco e uma das maiores estrelas do futebol atual. Junto à eles, o PSG passou a investir pesado no futebol com a injeção de dinheiro de seus patrocinadores e montou um elenco galático. Logo em seu primeiro ano de clube, Thiago foi o capitão do título francês, após a quebra de um longo tabu

Eleito o melhor zagueiro do futebol francês por duas temporadas consecutivas, Thiago também teve papel fundamental nas duas campanhas do Paris Saint-Germain até às quartas de final da Uefa Champions League - melhor trajetória do clube na competição internacional -, onde fora eliminado por Barcelona e Chelsea, em anos seguidos. No dia da confirmação de sua convocação para a Copa do Mundo 2014, Thiago foi a campo no Parque dos Princes para a partida contra o Rennes, onde confirmou mais um título francês para a equipe parisiense.

Rumo à segunda Copa do Mundo

O ínicio da trajetória de Thiago Silva na seleção brasileira foi em 2008, quando Dunga o convocou para dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2010. Logo em seguido, teve seu nome anúnciado para a disputa da Olimpíada de Pequim, no mesmo ano, como um dos jogadores acima de 23 anos relacionados na lista. Ainda no fatídico ano, Thiago chamou a atenção do futebol ao aplicar um belo chapéu em Cristiano Ronaldo, durante amistoso contra Portugal, disputado em Brasília.

Após três convocações para o elenco principal em 2009, veio a confirmação no ano seguinte: o nome de Thiago Silva estava entre os 23 convocados para a disputa da Copa do Mundo 2010. Sob o comando de Dunga, o defensor ficou no banco de reservas, enquanto Lúcio e Juan assumiam os papéis de titulares. Mesmo sem atuar, Thiago pode sentir o gosto da disputa do Mundial.

Em 2013, mais uma vez fora convocado pela seleção brasileira para um competição oficial, dessa vez a Copa das Confederações, disputada no Brasil. Pela primeira vez, Thiago assumiria o posto de titular e vestiria a braçadeira de capitão em um torneio oficial da Fifa. Assumindo o posto de líder, já sob comando de Luiz Felipe Scolari, o então camisa 3 formou dupla com David Luiz, formando a linha defensiva menos vazada do campeonato.

No dia 7 de maio de 2014, veio a confirmação do que já era esperado e divulgado por Felipão, antes mesmo do anúncio da lista oficial. Thiago Silva teria a oportunidade de disputar a Copa do Mundo pela segunda vez em sua carreira. Porém, dessa vez como titular absoluto da posição. Dessa vez como capitão da seleção canarinho. Dessa vez jogando em casa, com o apoio da torcida que já mostrou seu valor durante a Copa das Confederações.

Capitão e homem de confiança de Felipão

As excelentes atuações de Thiago Silva com a camisa da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain o colocaram em um patamar de confiança para o técnico Luiz Felipe Scolari. Antes mesmo da divulgação da lista oficial, o nome do camisa 3 já fora confirmado entre os 23 que disputariam a Copa do Mundo 2014. Com a braçadeira de capitão, Thiago é o homem de confiança de Felipão para a disputa do Mundial, a exemplo do que aconteceu na Copa das Confederações onde deixou o cargo de liderança dentro de campo sob seu comando.

Thiago Silva tem 45 jogos pela seleção brasileira e dois gols marcados. Com Felipão, o defensor foi convocado em todas as ocasiões que lhe foram possíveis, em 12 oportunidades. Thiago disputará a sua segunda Copa do Mundo da carreira, feito louvável para um defensor de apenas 29 anos.

Ficha técnica

Nome completo: Thiago Emiliano Silva

Data de nascimento: 22 de setembro de 1984

Local de Nascimento: Rio de Janeiro, Brasil

Altura: 1,82m

Clube atual: Paris Saint-Germain (FRA)

Clubes que passou: RS Futebol (2003), Juventude (2004), Porto (2005), Dínamo Moscou (2005), Fluminense (2006-2008), Milan (2009-2012), Paris Saint-Germain (2012).

Títulos na carreira: Copa do Brasil (2007), Trofeo Luigi Berlusconi (2009), Campeonato Italiano (2010-11), Supercopa da Itália (2011), Campeonato Francês (2012-13, 2013-14), Supercopa da França (2013), Copa da Liga Francesa (2013-14), Copa das Confederações (2013).

Thiago Silva pela Seleção Brasileira Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Jogos 3 3 5 13 8 12 1 45 Gols 0 0 0 0 1 1 0 2

Durante os dias que antecedem a Copa do Mundo de 2014 a VAVEL Brasil irá publicar uma série de especiais abordando os principais temas que envolvem o torneio. Na sequência 'Rumo à Copa', os 23 escolhidos por Luiz Felipe Scolari serão analisados.