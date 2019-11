Rumo à Copa: David Luiz

Dos 23 nomes convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a disputa da Copa do Mundo de 2014, alguns foram bastante contestados pela opinião pública e pela imprensa esportiva. Não é o caso do zagueiro David Luiz, do Chelsea. Aos 27 anos, ele superou o início ruim de carreira e é um dos principais nomes do sistema defensivo do Brasil para a disputa do título.

Quem vê o atual camisa 4 do Chelsea vencer na carreira e se tornar um dos melhores zagueiros do Brasil não sabe as dificuldades que David Luiz Moreira Marinho, natural de Diadema, na Grande São Paulo, enfrentou no início da carreira, que em alguns momentos teve sua continuidade ameaçada. Atuando pela Seleção Sub-20 desde 2007, ele estreou pelo profissional logo após a Copa do Mundo de 2010 e de lá não saiu mais.

Infância difícil, começo ruim na base e chegada ao Vitória

Um dos espaços preferidos de David Luiz em sua casa atualmente é a sala de jogos. No videogame, ele volta a ser criança e faz aquilo que antes só podia - e raramente - nos shopping centers. O lado infantil do zagueiro tem origem em uma infância de muita responsabilidade e pouca diversão: "Com cinco anos, ele tomava banho, almoçava e ia para a escola, tudo sozinho. Todo mundo me crucificava onde eu morava. Mas era a necessidade de trabalhar. Eu trabalhava no período intermediário. Ele ficava de nove ao meio-dia sozinho. Ele e Deus. Eram poucas horas, mas todo dia aquela ladainha: "Você faz isso, faz aquilo". Então, ele virou um adulto muito rápido", afirma sua mãe, Regina Marinho.

Aos 11 anos, ele começou a correr atrás do sonho de ser jogador de futebol ao engatinhar no infantil do Corinthians, onde ficou menos de um ano, até vestir a camisa do rival São Paulo. Lá, ficou até 2001, quando foi dispensado sob a justificativa de que era "muito baixo". Depois de dois fracassos na capital paulista, o futebol parecia estar distante do futuro de David Luiz.

Mas ainda em 2001, um telefonema começaria a mudar a vida de David Luiz, como relembra Regina: "Uma pessoa ligou perguntando se deixávamos o David fazer um teste no Vitória da Bahia. A única coisa que pediu foi para comprar uma passagem de avião. Fiz um empréstimo e ele disse: 'Mãe, um dia eu vou te pagar essa passagem, até dez vezes mais'".

Ele chegou a Salvador aos 14 anos, foi morar sozinho e começou a atuar como meio-campo. Foi nesta posição que se destacou, brigando pela titularidade do time de base do rubro-negro. Em 2003, todavia, ele passou a jogar de volante e também apresentou um bom desempenho, mas não tinha espaço no time. Até que, um dia, ele resolveu se aventurar como zagueiro: "Certa vez, estava no banco e um titular se machucou. O técnico perguntou se eu jogava de zagueiro. Respondi que jogava em qualquer posição. Fiz um excelente campeonato na zaga, e o Arthurzinho, que era o treinador do profissional, me deu a oportunidade de treinar no time de cima", conta.

Pouco tempo depois de integrar o elenco profissional, em 2005, ele ganhou a vaga de titular do Vitória para a disputa da Série C de 2006 e não decepcionou. O desempenho foi tão bom que chamou a atenção do Anderlecht, da Bélgica. Com quase tudo acertado, os belgas foram à Santa Catarina acompanhar David Luiz in loco para não deixar dúvidas de que ele deveria ser contratado.

O jogo contra o Criciúma não tinha muito valor, visto que o Vitória já havia garantido o acesso para a Série B, mas, para David Luiz, era a chance de chegar ao futebol europeu. Só que as coisas não foram como ele - e os belgas - imaginavam. Com uma atuação desastrosa do zagueiro e de todo o sistema defensivo baiano, o Vitória foi goleado por 5 a 2 e o Anderlecht desistiu da convocação.

Hoje, porém, David Luiz relembra o fato com bom humor e recorrendo ao velho ditado que diz que "há males que vem para o bem": "É o destino. Depois de três meses, chegou a oportunidade melhor de ir para o Benfica". Depois de poucos jogos pelo Campeonato Baiano de 2007, ele foi emprestado ao clube português e começou a trilhar uma carreira de sucesso.

Estreia ruim, boa passagem pelo Benfica e chegada à Seleção

A estreia de David Luiz pelo Benfica aconteceu em uma partida da UEFA Europa League da temporada 2006-2007 contra o Paris Saint-Germain. E esteve muito longe daquilo que pode ser considerado uma boa estreia: "Estava 1 a 0 para o Benfica quando eu entrei em campo substituindo o Luisão. Primeira bola que cruzam, eu tentei cortar, esticar a perna, não chego na bola. A bola pinga no chão, gol. Segunda bola vem, o cara dribla perto de mim, eu não consigo chegar: gol. Dois a um. Eu tinha entrado aos 36, aos 40 já estava 2 a 1 para os caras. Dois gols praticamente em cima de mim. Eu falei: 'Nossa, vou voltar para o Brasil amanhã'", conta o zagueiro.

Apesar do começo ruim, ele se recuperou, fez um bom segundo tempo e, aos poucos conquistou a confiança da torcida local e da diretoria, que assinou contrato de cinco anos com o jogador. Na temporada 2009-2010, ele foi fundamental na campanha do título português que não vinha há cinco anos e passou a ser ídolo em Portugal. Tanto que, de fora da lista de Dunga para a Copa de 2010, começou a receber pedidos de que se naturalizasse português.

A recusa foi recompensada com a convocação já no primeiro jogo da Seleção sob o comando de Mano Menezes, uma vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos. Já em 2011, ele se tornou titular da amarelinha e assim continuou com a chegada de Felipão. Com um desempenho cada vez melhor no Benfica e na Seleção, era hora de partir para um gigante europeu.

A chegada ao Chelsea e o título europeu

Em 2011, David Luiz foi contratado pelo Chelsea por mais de 53 milhões de reais e passou a ter a oportunidade de lutar por grandes títulos. Consagrado em Portugal, porém, ele garantiu, à época, jamais se esquecer da torcida local: "O Benfica entra no nosso coração e nunca mais sai. Por isso levei, levo e levarei sempre o Benfica no coração. Não era, aprendi a ser e sou um eterno benfiquista; obrigado a todos do fundo do meu coração!".

Em Londres, não demorou para se destacar. Já na segunda partida pela Premier League, foi eleito o melhor do jogo e, embora não tenha entrado em campo na UEFA Champions League 2010-2011 (já havia atuado pelo Benfica), fez boa temporada. Já na temporada seguinte, fez uma boa Champions League e ajudou o Chelsea a chegar na grande final. No jogo contra o Bayern de Munique, teve atuação segura lá atrás e marcou um gol na disputa de pênaltis que deu o título inédito ao clube alviazul.

Na sequência da temporada, o Chelsea caiu bastante de rendimento, assim como David Luiz. Titular absoluto na zaga da Seleção, ele passou a atuar também como volante no Chelsea. Se por um lado se tornou um jogador mais versátil, por outro teve uma queda em seu desempenho, acentuada na derrota para o Corinthians na final do Mundial de Clubes, ainda que tenha conquistado a Bola de Prata na ocasião. Campeão também da Copa da Inglaterra e da UEFA Europa League, ele retomou o bom futebol com o tempo e vive hoje um dos melhores momentos de sua carreira.

Copa das Confederações: a consagração de David Luiz

Convocado pela primeira vez para a Seleção Sub-20 em 2007, David Luiz jogou com a amarelinha durante todo o ciclo entre a Copa da África e a do Brasil, chegando à Copa das Confederações comandando a zaga que havia sofrido três gols nos quatro primeiros jogos da competição. Na grande final contra a Espanha, ele não marcou seu primeiro gol pela Seleção, mas fez os 70 mil presentes no Maracanã vibrarem.

Uma das grandes recordações que David Luiz tem daquela final é da palestra de Ricardo Rocha antes do jogo: "entrem com a faca nos dentes". Com esse espírito, ele entrou em campo e atingiu o maior momento de sua carreira sendo um dos heróis da conquista. O Brasil vencia por 1 a 0 quando a Espanha, melhor no jogo, conseguiu um contra-ataque rápido. O chute de David Villa passou por Júlio César e estava ultrapassando a linha quando o zagueiro deu um carrinho e evitou o empate. Se ainda havia alguma dúvida, ele confirmava ali sua participação na Copa do Mundo do Brasil.

Ficha técnica

Nome completo: David Luiz Moreira Marinho

Data de nascimento: 22 de abril de 1987

Local de nascimento: Diadema, SP

Altura: 1,88m

Clube atual: Chelsea-ING

Clubes anteriores: Vitória (2005-2007) e Benfica (2007-2011).

Títulos na carreira: Campeonato Baiano (2005), Taça do Campeonato Português (2009-2010 e 2010-2011), UEFA Champions League (2011-2012), Copa da Inglaterra (2012-2013), UEFA Europa League (2012-2013) e Copa das Confederações (2013).

Títulos individuais: Melhor Jogador do Campeonato Português (2009-2010), Jogador do Mês do Campeonato Inglês (março de 2011), Prêmio Futebol do Mundo da ESPN de Revelação do Público (2010-2011), Bola de Prata do Mundial de Clubes (2012) e Melhor zagueiro da Copa das Confederações (2013)

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 Total Jogos 4 6 7 16 1 34

