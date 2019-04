Visando se distanciar das últimas posições, Icasa e Santa Cruz se enfrentam na Série B

Visando ter uma regularidade no Campeonato Brasileiro da Série B, o Icasa recebe o Santa Cruz em Juazeiro do Norte, no Estádio Romeirão; o jogo será válido pela quinta rodada competição nacional.

Cearenses e Pernambucano estão empatados com 4 pontos na tabela, com time de Juazeiro levando vantagem no número de vitórias. Em quatro partidas, o Icasa conquistou um triufo, um empate e saiu derrotado em duas ocasiões. Já o Santa Cruz, ainda está invicto; porém, ainda não venceu, somando quatro empates.

De olho no topo da tabela, que atualmente está distante de ambos, as equipes precisarão pontuar para saírem de uma incomoda posição; O Verdão vem de vitória e agora figura na 15º posição, enquanto a Cobra Coral está em 16º.

Icasa pode repetir formação pela primeira vez na competição

Pela primeira vez na atual edição do Brasileiro Série B o Icasa poderá repetir a mesma escalação. O Verdão contou com o retorno de alguns jogadores do departamento médico, como o lateral direito Douglas que sentiu um desconforto muscular após a partida contra o Vila Nova.

O jogador foi poupado dos primeiros treinos que antecedem o confronto diante do tricolor pernambucano. Douglas afirmou que o é muito importante para um bom rendimento da equipe como um todo.

“É bom sempre manter o entrosamento do time, mas independente de quem vai jogar ou não porque creio que não há nenhum titular absoluto e creio que cada um vai buscar o seu espaço”, enfatizou.

O Icasa, que derrotou o Vila Nova na última rodada, no Serra Dourada, buscará somar os primeiros pontos dentro de casa, após duas derrotas em dois jogos . A oportunidade contra o Santa, para quem o time alviverde jamais perdeu, parece ótima.

Santa quer surpreender e conquistar a primeira vitória

Longe do caos instaurado na capital pernambucana, que culminou com o adiamento de Náutico x Vasco e Sport x Bahia, ambos os jogos em Recife, o Santa Cruz busca no Ceará a primeira vitória para somar ao seu passado de glórias. O fraco rendimento do Icasa atuando em seus domínios é uma das esperanças corais.

O técnico Sérgio Guedes demonstrou confiança na equipe que atuou no último jogo , mas não confirmou. Segundo ele, a parte física dos atletas será fundamental nessa partida e só vai entrar em campo quem estiver em totais condições de exercer seu papel.

“A gente trabalhou forte preparando aqueles que não estão jogando e, obviamente, aguardando aqueles que estão na recuperação. A formação inicial vai passar pela fisiologia. É possível que repita o time, caso todos estejam em condições. A equipe que tem jogado, me agradou”, confirmou.

História do confronto

No histórico das partidas, Icasa e Santa Cruz se enfrentaram em duas ocasiões, ambas pelo Campeonato Brasileiro da Série C e com mando da equipe alviverde – que conseguiu se impor em seus domínios.

No primeiro jogo, realizado em 2008, época em que o tricolor do Arruda se encontrava em uma decrescente inimaginável, que culminou com uma queda da primeira para a quarta divisão, o Verdão venceu por 1 a 0 jogando no Romeirão; na segunda partida, em 2013, o Icasa triunfou novamente, desta vez por 3 a 1 em Iguatu.