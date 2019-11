Icasa x Santa Cruz, Série B 2014 e

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de sábado. Um grande abraço. Fique com Deus!

O Icasa chegou, também, aos cinco pontos. O time cearense ocupa a 14ª colocação.

Este foi o quinto empate do Santa Cruz nesta Série B. A equipe Coral, agora, está na 15ª colocação, com cinco pontos.

48' Fim de jogo no Romeirão! Icasa 1x1 Santa Cruz.

46' Na cobrança, Bismarck acerta a barreira Coral.

45' Icasa tem falta perigosa na entrada da área.

44' Partida acontecerá até os 48 minutos.

43' Bismarck chuta forte de fora da área e a bola vai para fora.

41' AMARELO! Elanardo recebe cartão por reclamação.

38' Renatinho chuta forte, de longe, e o goleiro do Icasa defende em dois tempo.

35' AMARELO! Bismarck faz falta dura em Flávio Caça-Rato e recebe cartão.

30' NA TRAVE! Renatinho faz um belo cruzamento pela esquera. Na área, Léo Gamalho cabeceia e acerta o travessão.

29' Flávio Caça-Rato recebe bola na entrada da área, gira, bate e a bola passa ao lado do gol.

28' ICASA, TAMBÉM, MUDA: SAI: Danilinho. ENTRA: Bruno Nunes.

27' MUDA O SANTA CRUZ: SAI: Pingo. ENTRA: Raul.

26' SUBSTITUIÇÃO NO ICASA: SAI: Douglas. ENTRA: Elanardo.

25' Cruzamento na área Coral e Tiago Cardoso segura no alto.

23' Pingo recebe passe dentro da área, chuta, mas a bola passa ao lado do gol Icasiano.

21' PERDEU! Pingo, que estava livre, recebeu a bola dentro da área. Ele bateu cruzado e a bola passou na frente do gol e ninguém mandou para o fundo das redes.

15' A jogado do gol começou após uma bobeira da zaga coral. Zulu robou a bola e tocou para Felipe Klein, que passou para Zé Carlos bater cruzado e empatar o jogo.

15' GOOOOOOOOOL DO ICASA! Zé Carlos empata para os cearenses.

13' MUDA O ICASA! SAI: Dodó. ENTRA: Bismarck.

11' Sandro Manoel tenta chutar de fora da área, mas é bloqueado.

5' GOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Carlos Alberto recebeu uma bola dentro da área, bateu forte e abriu o placar para o tricolor.

4' Pingo entrou na área, pedalou na frente do zagueiro, mas no chute a bola desviou na zaga Icasiana e foi para fora.

2' O Santa Cruz fez duas alterações no intervalo. Saíram: Danilo Pires e Luciano Sorriso. Entraram: Flávio Caça-Rato e Memo.

0' Começa o segundo tempo!

Intervalo: Renan Fonseca: "Precisamos melhorar. Nossa equipe pode render muito mais do que está redendo."

46' Fim do primeiro tempo! Icasa 0x0 Santa Cruz.

44' Teremos mais um minuto de acréscimo neste primeiro tempo.

39' UUUUUUUUUUHHHHHHHHHH! Quase o Icasa faz um lindo gol. Zé Carlos bateu rasteiro, Foguinho ficou com a bola na frente da área. Ele levantou a bola e deu uma linda bicicleta e obrigou o goleiro Coral mandar para escanteio.

38' Zé Carlos cruza, pela esquerda de ataque, e Zulu não consegue dominar.

37' Santa Cruz erra muitos passes neste primeiro tempo.

35' Escanteio cobrado e o time tricolor afasta.

35' Zé Carlos cobra a falta, a bola desvia na barreira e sai para escanteio.

34' Falta, na entrada da área, para o Icasa.

31' TIAGO CARDOSO! O paredão Coral faz uma grande defesa após uma cabeçada perigosa do zagueiro Naylhor.

25' AMARELO! Danilinho segura Sandro Manoel no meio de campo e recebe o primeiro cartão da partida.

12' Icasa chega com perigo pela direita. Douglas faz um cruzamento fechado e Everton Sena afasta a bola.

8' Que perigo! O Icasa chegou com facilidade pelo lado esquerdo de ataque e a bola foi lançada para Zulu, que bateu forte e obrigou o goleiro do Santa Cruz fazer uma grande defesa.

6' Nininho cruza a área e Léo Gamalho manda para fora.

2' Recuperado! Carlos Alberto está de volta ao gramado.

1' Início de jogo e Carlos Alberto, do Santa Cruz, já está caído no gramado, sentindo o joelho direito.

0' Começa o jogo no Romeirão!

15:32 Já o Icasa jogará com: Dionatan; Douglas, Naylhor, Preto Costa e Zé Carlos; Jonatan Lima, Foguinho, Dodó e Danilinho; Felipe Klein e Zulu.

15:30 Santa Cruz está escalado com: Tiago Cardoso; Nininho, Everton Sena, Renan Fonseca e Renatinho; Sandro Manoel, Luciano Sorriso, Danilo Pires e Carlos Alberto; Pingo e Léo Gamalho.

15:05 ARBITRAGEM: A partida desta tarde será comandada pelo árbitro Paulo Sérgio Santos Moreira. Paulo Sérgio tem 38 anos e é do Maranhão. Paulo pertence ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele será auxiliado por Aelson Mariano Campelo Gomes-MA e Carlos André Pereira Sousa-MA.

14:58 O estádio Romeirão é o palco do confronto de logo mais entre Icasa e Santa Cruz. O estádio tem capacidade para 20.000 mil pessoas. Na Série B deste ano, ao todo, o Romeirão recebeu, apenas, 1.829 torcedores.

14:56 LEIA MAIS: Santa Cruz fica no empate com Botafogo-PB na Copa do Brasil.

14:54 O Santa Cruz entrou em campo na última quarta-feira (14), pela partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa-PB. O tricolor acabou ficando no empate por 1 a 1.

14:52 O Icasa teve a semana inteira de treinamentos. Quem gostou foi o técnico Tarcísio Pugliese, que conseguiu mais tempo para treinar e corrigir os defeitos da equipe Icasiana: “A semana de treinamento foi muito boa. Conseguimos aproveitar bem, agora, vamos buscar um bom resultado contra o Santa Cruz.”

14:50 FIQUE DE OLHO: Tiago Cardoso, goleiro do Santa Cruz, é um dos destaques da equipe Coral. Cardoso é ídolo da torcida tricolor e é carinhosamente chamado de paredão. Ele está no clube desde 2011. Tempo suficiente para ser considerado como melhor goleiro da história do clube pernambucano. (Foto: Divulgação/Santa Cruz)

14:48 FIQUE DE OLHO: Naylhor, zagueiro do Icasa, é outro destaque da equipe Icasiana. Ele se destacou, principalmente, na Série B do ano passado. Com isso, deixou o clube e foi para o Paraná, mas acabou retornando logo ao verdão do Cariri (Foto: Paulo Sérgio Dantas/Icasa)

14:46 FIQUE DE OLHO: Léo Gamalho, atacante do Santa Cruz, é a esperança de gols do tricolor. Nesta temporada, o centroavante Coral foi o artilheiro do Campeonato Pernambucano com 12 gols. (Foto: Divulgação/Santa Cruz)

14:44 FIQUE DE OLHO: Jônatan, volante do Icasa, é o grande destaque da equipe. O experiente volante tem passagens por clube como Flamengo, Espanyol e Botafogo. (Foto: Paulo Sérgio Dantas/Icasa)

14:42 Incomodado. Assim é que está o técnico do Santa Cruz por conta da ‘seca’ de vitórias da equipe nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador Coral espera que, enfim, o tricolor vença sua primeira partida neste sábado (17) e se distancie da zona de rebaixamento: “Esses empates incomodam em termos. Quando não se consegue vencer, mesmo jogando bem, dá margem para críticas.”

14:40 Assim como Sérgio Guedes, o técnico do Icasa, Tarcísio Pugliese, deve repetir a escalação do time que o Vila Nova na última rodada. Está será a primeira vez que isso acontece nesta Série B. O lateral-direito Douglas falou da importância da manutenção da equipe para aprimorar o entrosamento dos atletas: “É bom manter o entrosamento da equipe. Mas independente de quem começar jogando eu acredito que, cada um precisa buscar seu espaço no time, pois não existe titular absoluto.”

14:38 Com relação ao time do Santa Cruz, a equipe do técnico Sérgio Guedes ainda não está definida para o duelo. De acordo com o treinador, a escalação passará por uma análise do departamento de fisiologia do clube e, se todos jogadores estiverem aptos, deverá ser a mesma do último jogo: “A escalação vai passar pela fisiologia. Caso estejam todos em condições de atuar, é possível que o time seja repetido.”

14:36 Na tarde deste sábado (17), o Icasa poderá contar com o lateral-direito Douglas, que tinha sentido um desconforto muscular após a vitória sobre o Vila Nova. No entanto, o jogador, que foi poupado dos primeiros treinos da semana, foi reavaliado e liberado pelo departamento médico do clube. (Foto: Paulo Sérgio Dantas/Icasa)



14:34 CURIOSIDADE: O Santa Cruz é o terceiro clube que mais acertou cruzamentos nesta Série B. Até o momento, a equipe Coral conseguiu acertar 21 e está atrás, apenas, de Ceará e Ponte Preta. Já o Icasa ocupa a penúltima colocação, com sete acertos.

14:32 CURIOSIDADE: O Icasa foi o time que mais recebeu cartões amarelos neste Série B do Campeonato Brasileiro. O verdão do Cariri recebeu 16 amarelos em quatro jogos. Além disso, o time cearense lidera o número de expulsões: duas, até o momento. Já o Santa Cruz tem, apenas, seis cartões amarelos e nenhuma expulsão.

14:30 Com relação aos gols sofridos pelas duas equipes. O Icasa, nesta Série B, já levou seis gols, enquanto o Santa Cruz foi vazado por três vezes. A equipe cearense sofreu quatro, dos seis, gols antes do fim do primeiro tempo. Já os tricolores levaram dois, dos três, gols na segunda etapa.

14:28 O Santa Cruz tem 33% de aproveitamento nesta Série B. Assim como o rival desta tarde, a equipe Coral marcou três gols na competição. Os gols do tricolor pernambucano foram marcados por Luciano Sorriso, Betinho e Flávio Caça Rato.

14:26 Na Série B deste ano, o ataque do Icasa marcou três gols. Dos três, dois foram marcados ainda nos primeiros 45 minutos de jogo. Outra curiosidade, é que todos os gols da equipe Icasiana foram marcados por jogadores diferentes: Dodó, Felipe Klein e Henry Kanu.

14:24 Até o momento, Icasa e Santa Cruz se enfrentaram em quatro oportunidades. Todas pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Icasa leva a melhor nos confrontos. O time cearense venceu três e perdeu, apenas, uma.

14:20 Já em 2012, também jogando pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz aplicou uma goleada, por 4 a 0, na equipe Icasiana, no estádio do Arruda. Os gols do time Coral foram marcados por Fabrício Ceará, Édson Borges, Dênis Marques e Flávio Caça-Rato.

14:18 Ainda em 2008, o Icasa voltou a vencer o Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando no Romeirão, palco do jogo desta tarde, o placar voltou a ser de 1 a 0 para o verdão do Cariri. O gol dos cearenses foi marcado por Tiago, aos 26 da segunda etapa.

14:16 Em 2008, aconteceu o primeiro confronto entre Icasa e Santa Cruz. Na ocasião, o time cearense venceu por 1 a 0, no estádio do Arruda. O duelo foi válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. O gol do verdão foi marcado pelo atacante Esquerdinha, aos 10 da segunda etapa, mas o grande destaque o jogo foi goleiro Ari, que fez defesas milagrosas para garantir o resultado.

14:10 O Santa Cruz também não vive um bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe Coral, até o momento, não venceu, mas, também, não perdeu. O time do técnico Sérgio Guedes empatou as quatro partidas disputadas. Na última rodada, o empate foi contra a Luverdense, na Arena Pernambuco, por 0 a 0.

14:05 O mando de campo é do Icasa, que não faz um bom início de competição. Apesar disso, na última rodada, o verdão do Cariri venceu Vila Nova, no Serra Dourada, em Goiás. O alviverde cearense ganhou a partida por 1 a 0.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Icasa x Santa Cruz, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, partida a ser disputada às 16h20, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte-CE.