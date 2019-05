Palmeiras busca a contratação de Aloísio, ex-São Paulo

O Palmeiras não busca apenas um novo treinador, o Verdão também quer um atacante que substitua, o agora são paulino, Alan Kardec. Essa busca ganhou um novo nome, o atacante Aloísio, que fez sucesso no rival São Paulo é visto com bons olhos pela diretoria alviverde e inclusive já foi consultado a respeito do interesse do Verdão.

Atualmente, ele está na China, atuando pelo Shandong Luneng, a equipe é treinada pelo ex-treinador do Atlético-MG, Cuca. Existe a chance de liberação a custo zero, já que ele não vem sendo utilizado, o salário que o atacante recebe é 20 mil maior do que o que foi oferecido a Kardec pelo presidente Paulo Nobre.

O Palmeiras ainda não fez uma proposta oficial ao clube chinês, pois espera resolver o substituto de Gilson Kleina para ver se o nome de Aloísio é aprovado pelo novo treinador. O nome do atacante era um dos pedidos de Kleina à diretoria alviverde.

Vários fatores podem ajudar o empréstimo do Boi Bandido ao Verdão, entre eles: o número de apenas 3 estrangeiros em cada partida; o alto salário do jogador que quase nunca é utilizado pelo treinador que prefere Vagner Love (mesma posição), Montillo e Júnior Urso para as vagas de estrangeiro; e a campanha na Liga dos Campeões Asiáticos, quando o time foi eliminado ainda na primeira fase.

O Verdão inclusive utilizou Cuca para fazer a sondagem ao atacante, o jogador ficou balançado com a possibilidade e já consultou pessoas próximas sobre o ambiente no Palmeiras. O jogador que volta ao Brasil para a pausa da Copa do Mundo deve definir seu futuro durante a competição.

A identificação com o São Paulo pode pesar contra a negociação, mas a chance de atuar no centenário do clube é visto como trunfo para a diretoria alviverde. Além disso, o bom começo de Henrique com a camisa do Verdão dá tempo para a diretoria avaliar novos nomes para a posição.