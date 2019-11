Pela Copa do Brasil, Paysandu vence Sport e consegue vantagem para jogo da volta

Na noite desta quinta-feira (15), Paysandu e Sport se enfrentaram no estádio do Mangueirão, em Belém-PA, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Papão levou a melhor e acabou vencendo o Leão por 2 a 1. Os gols do time paraense foram marcados por Yago Pikachu e Marcos Paraná. Felipe Azevedo fez o gol dos pernambucanos.

Com o resultado, o Paysandu jogará no duelo da volta precisando apenas de um empate. Já o Sport precisará vencer por pelo menos um gol de diferença para garantir a classificação. Se o Leão vencer por 2 a 1, o duelo será decidido nos pênaltis. O jogo da volta acontecerá apenas após a Copa do Mundo. O duelo será no dia 24 de Julho, na Ilha do Retiro, às 19h30.

O Sport, agora, só voltará a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h00, na Arena Mineirão. Já o Paysandu jogará na próxima segunda-feira (19), às 21h30, contra o Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros, no Sertão de Pernambuco.

Primeiro tempo truncado e

sem

gols no mangueirão

A partida entre Paysandu e Sport começou muito pegada. As chances de gols praticamente não existiram nos primeiros minutos de jogo . Aos nove minutos de jogo, houve a primeira chance de gol da partida, numa cabeçada de Yago Pikachu que passou muito próxima do gol do goleiro Saulo. O jogo continuou truncado até que aos 14 minutos, quando Robert Flores enfiou uma bola pela direita para Érico Júnior que cruzou a bola para a finalização Felipe Azevedo nas mãos do goleiro.

Aos 19 minutos, o jovem volante do Leão, Ronaldo, arriscou um chute de longe que passou por cima do gol. Aos 26 minutos, foi a vez do time do Paysandu atacar, num cruzamento de Yago Pikachu, quase o atacante Lima, manda para o gol. Aos 30 minutos, em um erro do zagueiro do Sport, Enrique Meza, o atacante Lima mais uma vez teve espaço para chutar, porém, isolou a bola.

Aos 42 minutos, em um passe errado da defesa do Papão, a bola sobrou para o meia Robert Flores que isolou a bola. Depois disso, o jogo continuo brigado, sem muitas chances de gols para as duas equipes.

Paysandu é melhor no segundo tempo e vence o leão

Na segunda etapa, as duas equipes não sofreram alterações, e o time do Paysandu voltou melhor no começo do segundo tempo, aplicando velocidade e botando os jogadores do Leão para correr. Aos dois minutos, em um escanteio, o jogador Lima subiu entre dois marcadores na primeira trave e cabeceou, mas Saulo segurou firme. Aos cinco minutos de jogo, em um chute cruzado do atacante Lima, o lateral Yago Pikachu abriu o placar.

Logo após o gol do Papão, o Sport chegou em um contra-ataque. Felipe Azevedo chutou de fora da área e fez o goleiro Paulo Rafael trabalhar , afastando a bola para o escanteio. Na sequência do lance, o Leão pressionou em dois lances fazendo o goleiro do Papão trabalhar outra vez. Aos nove minutos, em um passe do volante Ronaldo, o atacante Felipe Azevedo avançou com a bola e chutou cruzado no canto para empatar a partida em 1x1. Aos quinze minutos, o meia uruguaio, Robert Flores, recebeu a bola fora da área e arriscou, mas o chute parou nas mãos do goleiro.

O jogo continuou com algumas poucas chances e arremates de longa distancia. Aos vinte e cinco minutos, o atacante Lima subiu mais alto que Ewerton Páscoa e quase fez gol para o Papão. Na sequência, em um cruzamento de Marcos Paraná, o jogador Leandro Carvalho furou a bola. Aos 28 minutos, Marcos Paraná recebeu a bola depois de um lançamento e chutou a bola por baixo do goleiro Saulo, fazendo assim 2x1 para o Papão. Aos 32 minutos, em uma falta perigosa, o volante Wendell chutou a bola para fora. Depois, em um cruzamento do volante Zé Antônio, ele subiu de cabeça e levou perigo ao gol de Saulo. Aos 37 minutos, Lima fez boa jogada e toca para o meio da área e num chute rasteiro o goleiro Saulo, que fez boa defesa. O jogo continuo disputado, porém, com o Papão melhor no jogo, o tempo passou e o placar permaneceu o mesmo: 2 a 1, para o Paysandu.