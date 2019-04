Sport estima prejuízo superior a R$ 300 mil pelo adiamento do jogo com o Bahia

Na última quinta-feira (15), devido à greve da Polícia Militar no estado de Pernambuco, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que adiasse o jogo do Sport, diante do Bahia, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O pedido foi acatado e a partida foi adiada, no entanto, a paralisação dos policiais encerrou ainda à noite do mesmo dia.

Com a confirmação do adiamento, a diretoria leonina afirma que os prejuízos pela não-realização do duelo ultrapassam o valor de R$ 300 mil, pois havia negociado com um patrocinador especialmente para o clássico nordestino, no qual o goleiro rubro-negro Magrão vestiria a camisa de número 1 pela 500ª vez, consolidando-se como o segundo jogador que mais atuou pelo Leão. Além do patrocínio, diversas ações de marketing ocorreriam com o arqueiro.

O diretor de futebol, Guilherme Lopes, lamenta a oportunidade de lotar a Ilha do Retiro em um confronto com um adversário tradicional e pelo bom momento em que a equipe vive no campeonato nacional. O embate será realizado no dia 4 de junho, após a parada da Copa do Mundo.

“O Sport tentou de todas as formas remarcar o jogo para domingo, primeiramente por motivos esportivos, pois teríamos o clima torcida a favor; e o segundo é financeiro. Existiam ainda ações de marketing programadas pelos 500 jogos de Magrão", afirma.

"Teríamos várias ações com o jogador e juntamente com o departamento de marketing do clube. Iríamos divulgar um vídeo, tínhamos um patrocínio acertado para este jogo de domingo e existe uma série de situação que com o adiamento foi por água abaixo”, completa.

A respeito das despesas que o clube terá de arcar com o cancelamento, o dirigente diz que a proximidade da data com o maior torneio entre seleções do mundo e por ser em uma quarta-feira, o foco está completamente perdido.

“Não fui para a ponta do lápis, mas calculo uns R$ 300 mil tranquilamente, podendo ser pouco mais. Teríamos um jogo no domingo, que passou para a quarta-feira à noite, já perto da Copa do Mundo. Perdemos completamente o foco que seria agora”, conclui.