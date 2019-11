Rumo à Copa: Dante

Na última quarta-feira (7), o técnico Luiz Felipe Scolari convocou a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo deste ano, a ser disputada em território brasileiro entre os dias 12 de junho e 13 de julho. Entre os 23 convocados está o zagueiro Dante Bonfim Costa Santos, de 30 anos, que deve ser reserva de Thiago Silva e David Luiz, seus companheiros de posição.

Titular absoluto do Bayern de Munique, Dante irá para a primeira Copa do Mundo de sua carreira. Foi convocado pela primeira vez em 2013. Mesmo jogando num time com grande alcance, sua convocação foi vista como uma surpresa para muitas pessoas naquela época. Dentro de campo, o defensor, mesmo não sendo titular absoluto, conquistou seu espaço no selecionado nacional e, também, a confiança do técnico.

Apesar de ser nordestino - natural de Salvador -, Dante ascendeu ao profissionalismo num time da região Sul: o Juventude. Também coleciona passagens por França, Bélgica e Alemanha, onde vive atualmente.

Primeiros passos no Juventude

Antes de ir para a Serra Gaúcha, Dante passou pelas categorias de base de diversos times. Na Bahia, esteve na Catuense e no Galícia. Depois, foi para o interior de São Paulo, onde atuou pelo Capivariano. Em 2002, aos 18 anos, já no Juventude, tornou-se jogador profissional. Defendeu o Papo entre 2002 e 2004, época em que a equipe frequentava a Série A do Campeonato Brasileiro.

Pelo clube gaúcho, marcou três gols em 53 partidas. Suas boas atuações no setor defensivo lhe renderam uma transferência para o futebol europeu ainda novo, aos 20 anos, quando foi contratado pelo Lille.

No Lille, a primeira experiência no futebol europeu

Dante fez parte do elenco do LOSC em duas temporadas (2004/2005 e 2005/2006), mas não jogou com muita frequência devido a uma séria lesão. Entrou em campo apenas 22 vezes e conquistou o modesto título da Uefa Intertorto Cup de 2004.

Em uma entrevista concedida à revista oficial do Lille, Dante revelou as dificuldades que enfrentou ao chegar ao clube: "Quando cheguei, era o único brasileiro do time e não falava francês. Me senti sozinho. Vi neve pela primeira vez na vida e implorava por sol, mas coloquei em mente: 'Você está na Europa, realizando seu sonho de jogar num grande campeonato, então enfrente seus problemas com paciência'.", afirmou.

Na mesma conversa, admitiu que sua ida ao futebol francês contribuiu para o seu amadurecimento como jogador e pessoa, além do seu desenvolvimento tático e defensivo.

O primeiro gol do zagueiro em solo europeu foi assinalado no dia 26 de outubro de 2005, na vitória por 2 a 0 sobre o Saint-Étienne. Nas duas temporadas em que Dante defendeu o Lille, os Dogues fizeram boas campanhas na Ligue 1. Em 2004/2005, foram vice-campeões, ficando atrás somente do Lyon. No ano seguinte, terminaram o campeonato na terceira posição - o Lyon foi novamente campeão; o vice foi o Bordeaux.

Em 2006, o jogador, já encostado no LOSC, foi emprestado ao Charleroi, da Bélgica.

Destaque na Bélgica

Dante defendeu o Charleroi na temporada 2006/2007 e ajudou o modesto clube belga a obter uma expressiva quinta colocação no campeonato nacional. Foram 24 partidas jogadas e dois gols marcados. As boas atuações nas Zebras chamaram a atenção do Standard Liège, uma das forças do futebol local, que adquiriu seus direitos federativos junto ao Lille em 2007.

Nos Rouches, Dante encontrou dois compatriotas: o atacante Igor de Camargo, que mais tarde se naturalizou belga, e o meia Marcos Camozzato. Enquanto defendeu o Liège, conquistou as primeiras taças expressivas de sua carreira: em 2008, o Standard desbancou o rival Anderlecht e conquistou a Pro League depois de um longo jejum de 25 anos; no mesmo ano, bateu o próprio Anderlecht na final da Supercopa da Bélgica.

Na edição 2008/2009 da Uefa Champions League, o sorteio dos playoffs não sorriu para o Standard Liège, que teve o azar de enfrentar o Liverpool de Fernando Torres e cia. e deu adeus ao sonho de jogar a fase de grupos da competição continental. Todavia, vendeu caro a eliminação. Após empate em 0 a 0 nos dois jogos, os Reds sucumbiram na prorrogação, ao serem derrotados pelo placar mínimo. Integrante do ferrolho imposto pela equipe belga, o brasileiro, mesmo tendo perdido pênalti no jogo de ida, começou a ser sondado por clubes de outros países.

Aclamado na Alemanha

Depois de ser muito especulada, sua saída do Standard Liège se confirmou às vésperas do Ano Novo - deixou a equipe com três tentos assinalados em 63 duelos. Em 28 de dezembro de 2008, o Borussia Mönchengladbach confirmou a contratação de Dante e o zagueiro, à época com 25 anos, arrumou as malas para a Alemanha. O Gladbach desembolsou 2,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 8,5 milhões, para tê-lo.

O começo do atleta no clube alemão não foi muito agradável. Debutou em 20 de março de 2009, na derrota de 1 a 0 frente ao Bochum, e marcou seu primeiro gol pelo M'gladbach no dia 11 de abril, num novo revés: 2 a 1 para o Wolfsburg, atual campeão nacional.

No final da temporada, uma recompensa: em 13 de maio, na última rodada da Bundesliga, marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Energie Cottbus, fora de casa, aos 46 minutos do segundo tempo. Era o tento que mandava o Cottbus para o playoff de rebaixamento e confirmava a manutenção do Gladbach na elite do futebol alemão. O suficiente para fazer o brasileiro cair nas graças da torcida dos Potros.

A temporada seguinte foi igualmente difícil e o Mönchengladbach terminou o campeonato numa modesta 12ª colocação. O pior viria depois, em 2010/2011. Os Borussen faziam campanha pífia na Bundesliga - eram o lanterna do certame - e o rebaixamento era dado como certo. Foi aí que Dante fez uma aposta ousada com o jornal Bild: rasparia sua gigante cabeleira se o Gladbach evitasse a degola.

Após a demissão do alemão Michael Frontzeck e a vinda do suíço Lucien Favre para o comando técnico, o Borussia Mönchengladbach obteve uma arrancada incrível e conseguiu chegar ao playoff de rebaixamento, no qual enfrentaria o Bochum, terceiro colocado da Bundesliga. Uma dramática vitória por 1 a 0 na ida - gol de Igor de Camargo, o mesmo que fez parceria com Dante no Liège, aos 48 do segundo tempo - e um suado empate em um gol na volta garantiram os Potros na primeira divisão. E Dante cumpriu a promessa.

"Foi bem legal essa promessa. Mesmo careca, me identifico muito com esse clube. Tem uns loucos com a peruca na torcida e a gente ri muito. Espero que meu cabelo cresça rápido para ficar mais identificado ainda. Mas ele já está no meio do caminho, quase lá", disse o jogador.

Na temporada 2011/2012 veio a redenção do Gladbach: os comandados de Lucien Favre, com a mesma base que quase havia sido rebaixada, alcançaram a quarta colocação da competição, obtendo vaga nos playoffs da Uefa Champions League, e chegaram à semifinal da DFB-Pokal.

Dante - que finalmente deixou de jogar para não cair - exerceu papel de líder na defesa, como sempre fez, e se destacou no plantel juntamente com o goleiro Ter Stegen, os meias Arango, Neustädter e Herrmann, o atacante Reus, entre outros bons nomes. Se o elenco já era aclamado pelos torcedores alemães depois da heróica fuga do rebaixamento no ano anterior, tornou-se ainda mais popular com o futebol de encher os olhos. Dante foi eleito o melhor zagueiro do campeonato.

Ao final da temporada, o M'gladbach pagou o preço da competitividade. Conseguiu manter alguns jogadores, mas outros saíram: um deles foi Dante, contratado pelo poderoso Bayern de Munique - Reus (Borussia Dortmund) e Neustädter (Schalke 04) também deixaram o clube. Pelo Borussia, foram oito gols em 93 jogos para o defensor. A transferência rendeu 4,7 milhões de euros aos cofres do M'gladbach.

Dante Bonfim chegou ao Bayern de Jupp Heynckes com dois objetivos em mente: alavancar sua carreira com títulos e jogar em alto nível para chegar à Seleção Brasileira. Para quem acompanha a Bundesliga regularmente, o zagueiro merecia ser convocado para a Canarinho já nos tempos de Gladbach, mas ele só pôde realizar tal sonho depois de vestir a camisa dos alvirrubros de Munique.

O brasileiro chegou para resolver os problemas defensivos da equipe e logo cedo alcançou a titularidade. Para Christian Nerlinger, diretor de esportes do FC Bayern, Dante era "um grande jogador e tem o perfil de um profissional que vai nos ajudar a alcançar nossos objetivos nos próximos quatro anos". Precisou somente de um ano para fazê-lo.

Em 2012/2013, última temporada de Heynckes à frente do clube, o Bayern conquistou a Tríplice Coroa - Bundesliga, DFB-Pokal e Uefa Champions League -, afastando de vez o fantasma dos vices que tanto o assombrou no ano passado. No início, ainda obteve uma Supercopa da Alemanha ao bater o Borussia Dortmund por 2 a 1. Dante, apesar de algumas lambanças - como, por exemplo, o pênalti cometido na final da Champions League, contra o Dortmund, na qual o FCB venceu por 2 a 1 -, ficou entre os destaques do plantel.

No decorrer de 2013, já na Era Pep Guardiola, os bávaros também conquistaram a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes da Fifa - na decisão do Mundial, contra o Raja Casablanca, Dante marcou o gol que inaugurou a contagem de 2 a 0.

No atual panorama, os Roten conquistaram mais uma Bundesliga e mais uma DFB-Pokal - em ambas as competições, deixaram o BVB para trás - e caíram diante do Real Madrid na semifinal da UCL. Dante, mesmo que esteja apresentando atuações mais irregulares, segue assegurando seu posto de titular absoluto e justificando as recentes convocações feitas por Scolari à Seleção.

Um novato que conquistou espaço na Seleção Brasileira

Dante foi chamado para a Seleção Brasileira pela primeira vez em 21 de janeiro de 2013, já na Segunda Era Felipão, para um amistoso entre Brasil e Inglaterra no lendário Estádio de Wembley. Iniciou como titular na derrota brasileira por 2 a 1.

Ao todo, o zagueiro foi chamado para 14 partidas - incluindo os amistosos e a Copa das Confederações de 2013 -, das quais entrou em campo em 11. Marcou dois gols; o primeiro contra a Itália, na vitória por 4 a 2 na Copa das Confederações, e o segundo ante Honduras, no triunfo por 5 a 0 em partida amistosa. Foi peça importante na conquista da "prévia" do Mundial realizada no Brasil no ano passado.

Mesmo tendo atuado em poucas partidas, comparando-se com boa parte do elenco, conquistou a confiança do treinador e, evidentemente, seu espaço na Seleção.

Ainda que não seja titular absoluto, sabe o quanto trabalhou para integrar o grupo e, também, para realizar o sonho de jogar uma Copa do Mundo pelo selecionado nacional - além disso, no próprio Brasil, tendo em vista que o país sediará o Mundial. Um momento único para o defensor. Seria ainda mais marcante com um eventual título.

Ficha técnica

Nome completo: Dante Bonfim Costa Santos

Data de nascimento: 18 de outubro de 1983 (30 anos)

Local de nascimento: Salvador-BA

Altura: 1,88 m

Clubes: Juventude (2002-2004), Lille (2004-2006), Charleroi (2006-2007), Standard Liège (2007-2008), Borussia Mönchengladbach (2009-2012) e Bayern de Munique (2012-presente)

Títulos na carreira: Uefa Intertorto Cup (2004), Jupiler Pro League (2007-2008), Supercopa da Bélgica (2008), Bundesliga (2012-2013 e 2013-2014), DFB-Pokal (2012-2013 e 2013-2014), DFL-Supercup (2012), Uefa Champions League (2012-2013), Uefa Supercup (2013), Mundial de Clubes da Fifa (2013) e Copa das Confederações (2013)

Lista de jogos pela Seleção Brasileira: Convocado para 14 jogos, tendo atuado em 11 partidas.