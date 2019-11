Em partida movimentada, Águia e Treze ficam no empate

Em partida realizada no Zinho de Oliveira, em Marabá, Águia e Treze empataram por 2 a 2 em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. As duas equipes fizeram partida equilibrada do início ao fim. Aleílson e Valdanes marcaram os gols dos anfitriões ainda no primeiro tempo. pelo Galo da Borborema, Jonatas Belusso e Clébson marcaram os gols de empate, ambos no segundo tempo.

Xaro foi o desfalque do Águia. O Treze não pode contar com os zagueiros Douglas e Oliveira, o meia Jean Carioca e o atacante Fabinho Cambalhota machucados e com Esquerdinha suspenso. O Águia de Marabá que começou a rodada na sexta posição com três pontos ganhos, permanece no mesmo lugar agora com quatro pontos. Já o alvinegro paraibano continua em sétimo lugar com três pontos ganhos em quatro partidas.

As duas equipes voltam a jogar pela Série C no próximo domingo (25). O Águia de Marabá vai até o estado de Mato Grosso, onde enfrenta o Cuiabá as 17:00, no Estádio Passo das Emas, na cidade de Lucas do Rio Verde. O clube da Paraíba volta a jogar em casa depois de duas rodadas atuando fora de seus domínios, quando enfrenta o CRAC de Goiás no Estádio Presidente Vargas em Campina Grande, as 17:00

Águia marca duas vezes

As duas equipes começaram o jogo de forma movimentada, com ambas buscando o ataque. Valdanes começou a ameaçar pelo lado do Águia. Bernardo tentava chegar pelo lado esquerdo, mas a defesa do Treze estava bem colocada. Aos 13 minutos, Clébson arriscou o primeiro chute do alvinegro, mas parou na zaga dos paraenses. Aos 19 minutos, em cruzamento de Fernandes, Jaílson cabeceou no travessão, quase saindo o primeiro gol do Treze.

Logo sem seguida em cobrança de falta, Douglas Packer levou perigo, mas a bola saiu em tiro de meta. Aos 24 minutos, depois de escanteio, Luiz Fernando quase marca em gol olímpico, Gilson fez boa defesa. Depois da falha de Joécio, Jaílson roubou a bola e chutou para defesa de Bruno Colaço, colocando para escanteio. O azulão só veio a finalizar aos 30 minutos, com Gilmar, mas o goleiro do Treze estava atento.

Fernandes começou a aparecer pelo lado esquerdo do Galo, mas parava na primeira linha dos marabenses. Aleílson fez boa jogada, e finalizou por cima da meta de Gilson. E o Águia continuou criando chances, aproveitando o cansaço do alvinegro, dessa vez Aleílson cruzou para Leonardy, que desperdiçou nova chance. Até que aos 36 minutos, depois de lançamento pelo lado esquerdo, a bola sobrou para Valdanes, que abriu o placar, marcando seu terceiro gol na competição. Cinco minutos depois, Aleílson recebeu em rebote e deixou sem chances o goleiro Gilson, ampliando o placar.

Jogo ganha em emoção e Treze empata

Noo início da segunda etapa, o Águia começou assustando o Treze, em bola parada, Aleílson deixou o Águia perto do terceiro gol. Mas logo aos 6 minutos o Treze tentou diminuir o marcador, mas Jonatas chutou pelo lado direito. No lance em seguida aos 7 minutos, Jonatas Belusso aproveitou falha da defesa do Águia, e em chute firme não deu chances ao Bruno Colaço. O Treze ganhou confiança, Birungueta de fora da área finalizou para defesa do goleiro marabense. Em cobrança de falta, Gilmar chutou fraco e Gilson encaixou sem dificuldades

Os donos da casa passaram a tocar mais a bola pelo meio de campo, na tentativa de deixar o Treze sem criar chances de empatar o jogo. Aos 20 minutos, Aleílson arriscou de longe, passando perto do gol do Galo. O Treze conseguiu o empate aos 24 minutos, Clébson finalizou de fora da área, o goleiro Bruno Colaço não conseguiu fazer a defesa, deixando o placar em igualdade. O Águia teve oportunidades logo em seguida com tiro livre indireto, mas o chute ficou na barreira, depois Aleílson errou o chute.

O galo passou a usar mais os contra ataques, ficando mais no setor defensivo. Bruno Colaço fez boa defesa em chute de Jonatas Belusso. O Águia ficou com um jogador a menos em campo, depois da expulsão do atacante Danilo Galvão, aos 37 minutos. Logo depois a partida passou a ficar mais forte, mas sem perigos para Bruno Colaço e Gilson.