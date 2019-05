América-MG vence Vila Nova-GO e segue no G-4 da Série B

Quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Partida disputada do Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Mesmo com a eliminação precoce da Copa do Brasil diante do Bahia, na última quarta-feira (14), o América-MG provou ao seu torcedor que o time não perdeu o foco. Neste sábado (17), o Coelho venceu a equipe do Vila Nova-GO por 2 a 0, em partida disputada no Independência, em Belo Horizonte.

O America-MG segue caminhando a passos firmes e largos em busca do acesso a primeira divisão. O técnico Moacir Junior enfatizou a vitória americana, a entrega dos jogadores e a campanha.

"Nossa vitória foi um prova de que não tem ressaca nenhuma por aquela punhalada aos 43 minutos na Copa do Brasil. A vida segue, segue com muita confiança, com determinação em nosso objetivo, que é o acesso à Série A", falou o treinador.

O Vila Nova-GO está em um dos momentos mais tristes de sua história. O time vermelho e branco foi rebaixado para a segunda divisão goiana e ainda não venceu na Série B do Brasileirão. Neste sábado, o técnico Waldemar Lemos fez sua estreia no comando técnico do Vila e viu que terá muito trabalho pela frente.

Ótimo aproveitamento ofensivo do Coelho

O América-MG começou a partida buscando o gol logo no início, mas a pontaria não andava calibrada. O Vila Nova-GO buscava o jogo aprontando muita correira, mas sem tranformá-la em chances de gol. Mantendo a pressão, o Coelho chegou ao primeiro gol aos 11 minutos. Mancini cobrou escanteio e o zagueiro Vitor Hugo foi no último andar para tocar de cabeça e balançar as redes.

O gol fez com que o Vila Nova encarasse o América-MG sem ter medo do contra-ataque. O time vilanovense começava a se impor dentro de campo, mantendo a posse de bola, e as jogadas criadas pelo meia Almir. Entretanto, as oportunidades mais claras de gol do Leão foram aparecendo a partir dos 30 minutos.

O América-MG retomou as rédeas da partida nos minutos finais e passou a criar boas jogadas ofensivas. Aos 46 minutos, o segundo gol aconteceu, após bela trama do ataque. No cruzamento de Willians, a bola passou por Obina, mas não por Ricardinho, que ajeitou e fuzilou rasteiro as redes de Cleber Alves.

Pressão goiana na segunda etapa

O segundo tempo começou com o América-MG encaixando bons ataques e levando perigo ao gol vilanovense, mas a bola teimava em não entrar. No decorrer a etapa final, o Vila Nova conseguiu equilibrar as ações, a ponto de chegar a dominar a partida. Nenê Bonilha testou o goleiro Matheus em chute de média distância, mas o goleiro americano espalmou para fora.

O América-MG ficou à espreita de um contra-ataque, mas quando tinha a bola nos pés, não aproveitava com deveria. Aos 32 minutos, o coração americano quase foi à boca. Em falta na meia-lua, o lateral Artur bateu forte, a bola tocou no travessão do goleiro Matheus, e depois o ataque disputou com a defesa mineira, mas a bola saiu.

O Coelho sentiu que era a hora de responder. Nos minutos finais, o goleiro vilanovense Cleber Alves fez duas grandes defesas nos arremates de Ricardinho e Obina. No fim, o atacante Ricardinho chutou a bola que estava presa com Artur e foi expulso. No mesmo lance, o zagueiro veterano Álvaro, de 36 anos, também foi expulso, após revidar agressão.