Corinthians x Figueirense, Brasileirão 2014 e

18h11 Amigos torcedores, encerramos aqui a transmissão e da partida entre Corinthians e Figueirense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook de nos seguir no nosso Twitter. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!

18h00 O Figueirense surpreendeu e com a vitória jogou o Corinthians para a sétima colocação, com oito pontos. O resultado de hoje é a primeira derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

17h57 Além de ser um gol histórico por ter sido o primeiro da Arena Corinthians, Giovanni Augusto fez o primeiro gol do Figueirense no Campeonato Brasileiro e garantiu a primeira vitória da sua equipe. A equipe vinha sendo contestada ao longo de toda a competição, e a vitória tira a equipe da zona de rebaixamento. Agora o Figueira ocupa a 18ª colocação.

17h55 Giovanni Augusto: "Foi com certeza o gol mais importante da minha vida e da minha carreira até o momento."

48' TERMINA O JOGO!

47' Sai Ricardo Bueno, entra Jonathan.

46' Danilo tenta enfiar a bola para Romarinho, mas Thiago Heleno intercepta.

45' Tiago Volpi, um dos responsáveis pela vitória momentânea, saiu bem do gol para tirar a bola de soco.

45' FALTA PERIGOSA PARA O CORINTHIANS!

44' Vamos até os 48 minutos!

43' Renato Augusto cruza a bola alto na área e Volpi sai do gol pra ficar com ela.

41' Renato Augusto levanta bola na área, mas a zaga corta.

39' Dudu sai para o contra-ataque, sozinho entre dois marcadores corinthianos. Finaliza em cima da zaga e desperdiça boa chance.

38' Substituição no Corinthians: sai Jadson, entra Paulinho.

37' Danilo faz boa tabela com Fábio Santos, que coloca a bola na área. Marquinhos afasta pela linha de fundo.

36' Jefferson chuta de longe e a bola sobe muito. O placar segue Corinthians 0 x 1 Figueirense.

35' Cartão amarelo para Cleber e Ricardo Bueno. Ricardo deu uma entrada forte no zagueiro corinthiano, que revidou com uma cotovelada.

33' Substituição no Figueirense: sai Rivaldo, entra Jefferson.

32' Em cruzamento pela direita, a bola sobra na área do Figueira, mas a zaga trata de afastar a bola.

31' Cerca de 36 mil torcedores comparecerão à Arena. Mais de R$3 milhões arrecadados.

30' Figueirense joga todo recuado, e tem dificuldades em sair para o ataque. Domínio total do Corinthians.

29' Fábio Santos chega pela linha de fundo, mas não consegue o cruzamento.

26' Cartão amarelo para Everton Santos.

25' Figueirense cobra falta na intermediária. Na sequência do lance, o árbitro marca impedimento do ataque.

24' Substituição no Corinthians: sai Fagner, entra Danilo.

22' Após sofrer pressão corinthiana, o Figueirense tenta sair para o contra-ataque. Mas o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni cruza muito mal e Cássio fica com a bola.

21' Fagner apoia muito e é uma das principais armas ofensivas do Timão. Sempre chegando pelo lado, é autor das principais oportunidades da equipe.

20' Substituição no Figueira: sai Giovanni Augusto, entra Dudu.

19' Fagner insiste nos cruzamentos e consegue escanteio. Kleber cabeceia sozinho, mas a bola sobe demais.

18' O Corinthians tem mais posse de bola e corre atrás do gol de empate.

17' Volpi fica caído no gramado, mas vai continuar jogando.

16' VOLPI MAIS UMA VEZ! Dessa fez foi Guilherme quem arriscou, para outra grande defesa do goleiro.

15' VOLPI! Jadson chuta de fora da área e o goleiro da equipe visitante faz uma excelente defesa.

13' SIMULAÇÃO! Romarinho cai e pede falta. O juiz pune o atacante corintiano com o cartão amarelo.

12' BOA OPORTUNIDADE! Após jogada individual, Romarinho sai na cara do gol. Volpi saiu debaixo da trave e fez excelente defesa.

10' tenta chegar ao ataque, mas os erros de passe voltam a aparecer e a equipe não consegue concluir as jogadas.

8' Guerrero novamente cai na área e pede pênalti. O árbitro, mais uma vez, manda o jogo seguir.

7' Everton Santos invade a área e tem espaço para ajeitar, levar a bola para a perna boa e finalizar, para defesa de Cássio.

6' Fagner chega novamente pela lateral, mas desta vez não acerta o cruzamento.

6' IMPEDIMENTO! Everton Santos marcou de novo para o Figueira, mas o árbitro assinala impedimento.

5' O Corinthians corre atrás do prejuízo e se lança ao ataque, mas não consegue finalizar com efetividade.

2' Éverton Santos recebeu boa bola e rolou para trás. O Camisa 10 do Figueira chegou chutando para o gol e comemorou muito o gol histórico!

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! Giovanni Augusto é o autor do primeiro gol da Arena Corinthians, e o primeiro gol do Figueirense no Campeonato Brasileiro!

1' Lazaroni arrisca de fora mas não leva perigo.

0' Substituição no Corinthians: sai Luciano, entra Romarinho.

15h06 ROLA A BOLA!

17h05 Chovendo granizo em Itaquera!

17h03 Durante o intervalo, a chuva aumentou.

16h54 Os atletas corinthianos, talvez pela ansiedade da inauguração da Arena Corinthians, erraram muitos passes no meio de campo e comprometeram o ataque da equipe. Guerrero por muitas vezes estava isolado na frente e tinha poblemas para lidar com a pesada marcação do Figueira, e Fagner foi a válvula de escape. O lateral apoiou com qualidade e tentou levar perigo por meio de cruzamentos para a área em diversas oportunidades.

16h49 Guto Ferreira já havia falado sobre a importância de se defender diante do Corinthians, e aparentemente, a nova estratégia do treinador deu certo. Apoiada por três volantes realizando a contenção no meio, a defesa do Figueirense se apresentou bem no primeiro tempo e Tiago Volpi não sofreu nenhum perigo durante a primeira etapa.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45' Novamente, Fagner tem bastante espaço e consegue cruzar. Guerrero cabeceia a bola e se lamenta pela oportunidade perdida.

43' Cartão amarelo para Jadson.

42' POLÊMICA! Guerrero cai na área e pede pênalti. O árbitro, que acompanhava o lance de perto, diz que o zagueiro foi só na bola e manda o jogo seguir.

41' Figueirense rouba a bola no meio e sai no contra-ataque. Giovanni Augusto lança a bola para a área, para Everton Santos, mas Cássio sai com ela.

40' Fábio Santos corta para o meio e faz boa jogada, deixando a bola para Luciano dentro da área. O atacante, porém, finaliza sem direção.

38' Falta para o Corinthians. Jadson levanta a bola na área, mas ninguém alcança.

36' Guilherme também chuta mal: recebe bola na intermediária, e finaliza pra cima, fraquinho.

35' Ricardo Bueno, que hoje usa a braçadeira de capitão, ganhou bola na linha lateral e arriscou de lá mesmo. A bola foi torta e não passou nem perto do gol.

35' Começa a chover em Itaquera.

35' Cartão amarelo para Guilherme.

34' O Figueirense não consegue mais chegar ao ataque, e apenas se defende das investidas paulistas.

33' Fagner cruza de novo, mas Thiago Heleno sobe mais que o ataque corinthiano.

30' Fagner avança pela lateral e cruza bola para Renato Augusto. O passe é muito forte, e a bola sai pela linha lateral.

29' Jadson levanta a bola. Guerrero finaliza, mas a bola sobe muito.

28' Corinthians rouba bola na intermediária do adversário. Guerrero passa a bola para Jadson, que é agarrado e não consegue alcançar a bola. Falta perigosa!

26' Corinthians trabalha a bola no meio de campo. Guerrero, cercado por marcadores do Figueirense, arrisca de longe. O chute sai fraco e Tiago Volpi apenas acompanha a trajetória da bola.

23' Cartão amarelo para Leandro Silva, por falta em Guerrero.

21! O CORINTHIANS CHEGA! Em um lance de velocidade, Luciano correu com a bola. Guerrero acompanhou, mas o jovem preferiu a jogada individual e perdeu a bola.

20' Corinthians tenta puxar contra-ataque. Mas Guerrero, isolado na frente, não consegue dominar a bola.

19' Jadson na cobrança, mas chuta a bola direto na barreira.

17' Falta perigosa! Guerrero recebe bola na entrada da área e faz o pivô. Marquinhos deu uma entrada forte no peruano, e o árbitro apita uma falta que pode levar perigo à meta de Tiago Volpi.

14' BOA CHANCE! Leandro Silva faz boa jogada na linha de fundo e manda a bola pra dentro da área. Ricardo Bueno se antecipou à marcação e quase abre o placar na Arena Corinthians!

12' Figueirense se fechabem na marcação. Por enquanto, Tiago Volpi ainda não trabalhou no primeiro tempo.

11' Fagner cruza bola para guerreiro, mas Marquinhos cabeceia pra longe da área.

10' Giovanni Augusto tenta cruzar para Everton Santos, mas a defesa cointiana intercepta. Bola ainda com a equipe catarinense.

7' Giovanni Augusto guia o Figueirense para o ataque, mas o Corinthians se fecha e a investida catarinense não tem sucesso.

6' Até o momento, temos um jogo truncado no meio de campo.

4' Por meio de um lançamento de profundidade, o Corinthians tenta acionar Guerrero, mas a bola sobra para Tiago Volpi.

2' Figueirense tenta trabalhar a bola com passes curtos.

16h02 ROLA A BOLA! A Arena Corinthians está oficialmente inaugurada!

16h00 Mano Menezes: "Viver um momento tão especial para o torcedor do Corinthians é algo que nunca vamos esquecer".

15h55 As duas equipes entram em campo e se preparam para a execução do Hino Nacional brasileiro.

15h53 O trio de arbitragem para o jogo é baiano: quem apita é Jailson Macêdo Freitas, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Adson Márcio Lopes Leal.

15h51 O Figueirense é composto por: T. Volpi; Leandro Silva, Marquinhos, Thiago Heleno, Guilherme Lazaroni; Paulo Roberto, Luan, Rivaldo, Giovanni Augusto; Éverton Santos, Ricardo Bueno.

15h49 O Corinthians joga com: Cássio; Fagner, Cleber, Gil, F. Santos; Ralf, Guilherme, Renato Augusto, Jadson; Luciano, Guerrero.

15h47 Torcedores fazem a festa antes mesmo de a bola rolar. Cerca de 40 mil ingressos foram vendidos.

14h45 Para Giovanni Augusto, o Figueirense precisa sonhar alto: “Nós temos que sonhar, falo isso a semana toda. Quem sabe eu possa conseguir fazer esse gol. Isso só vem a partir do momento em que a gente crê, estou acreditando muito. Quem sabe sair com a vitória e com um gol meu.”

14h42 Marquinhos, zagueiro reserva do Figueirense, foi revelado pela base do Corinthians e falou um pouco sobre sua relação com a ex equipe: “Enfrentar o time que você é revelado sempre é algo especial e nesse jogo ainda tem o primeiro jogo do novo estádio do Corinthians. O lugar que ficou o estádio era praticamente meu quintal, pois lá era o CT da base corintiana e passei muitos anos lá treinando. Além disso, morei até os 17 anos no bairro Vila Rio Branco, que fica ao lado de Itaquera.”

14h39 Romarinho também comentou o momento histórico vivido pelo Timão: "O sonho está se realizando. Domingo poderemos jogar no nosso estádio. Todo mundo está louco para estrear e se Deus quiser vamos estrear bem, com uma vitória"

14h36 Em entrevista coletiva, Renato Augusto, do Corinthians, falou sobre a ansiedade para partida: "a ansiedade já está batendo em todo mundo. É difícil de ter uma imagem do estádio cheio, mas vai ser bem diferente entrar no estádio domingo, já com a torcida cantando e apoiando. Vai ser um momento histórico para o Corinthians.”

Campeonato Brasileiro 2014: Corinthians x Figueirense em tempo real

14h34 A Arena Corinthians é o centro das atenções da tarde de domingo. Os ingressos para a primeira partida do estádio esgotaram com antecedência, e a torcida certamente será o décimo segundo jogador do Corinthians. O estádio será palco da abertura da Copa do Mundo, outro motivo para a alegria dos corinthianos.

14h32 O Corinthians está em conversas avançadas com Lodeiro, armador uruguaio atualmente no Botafogo. A diretoria alvinegra espera definição do clube carioca e do grupo de empresários detentor dos direitos do atleta, para dar continuidade ao negócio.

14h30 Na última semana, o Figueirense confirmou a contratação de Kleber, ex-Internacional e ex-Corinthians. O lateral-esquerdo de 34 anos vem para cobrir a saída de Marquinhos Pedroso. Antes da contratação do jogador, o Figueira não contava com nenhum lateral-esquerdo de ofício em seu plantel.

14h27 Nem é o principal problema de lesão da equipe de Florianópolis. O volante sentiu dores e virou dúvida em cima da hora. Rivaldo é o provável substituto no meio-campo.

14h23 O Figueirense, por sua vez, tem a volta de reforços importantes. Giovanni Augusto, principal armador da equipe, recuperou-se de lesão e está confirmado como Camisa 10 titular. Nirley e Thiago Heleno, os dois zagueiros titulares do plantel, também estão de volta após cumrprirem suspensão na última rodada.

14h20 Mano Menezes ainda não revelou qual será a escalação do Corinthians, e resta uma dúvida no meio-campo: Petros vinha sendo o titular da posição, mas nos últimos treinos, o armador Renato Augusto assumiu a posição.

14h18 Sem nenhum problema relevante de lesão, a escalação da equipe paulista deve ser exatamente a mesma que enfrentou o São Paulo na última rodada.

14h16 FIQUE DE OLHO: Tiago Volpi, goleiro do Figueirense. É difícil eleger um destaque em meio a uma campanha tão ruim, mas o arqueiro vem se destacando desde antes do Brasileirão. Demonstrou segurança durante o Catarinense e sem suas boas atuações debaixo das balizas, o saldo de gols do Figueirense seria ainda pior.

14h14 FIQUE DE OLHO: Paolo Guerrero, centroavante do Corinthians. O jogador não vive sua melhor fase e marcou apenas um gol neste Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense. Diante do lanterna e equipe com a pior defesa do campeonato, Guerrero espera relembrar os tempos de goleador.

14h11 Enquanto isso, Mano Menezes, comandante do Corinthians, afirmou que a equipe precisa conter a ansiedade para conseguir a vitória. "Essa ansiedade passa para os jogadores, e é uma preocupação que precisamos ter na preparação do jogo. Temos de controlar esse nível de ansiedade, pois é como se fosse uma estreia em um torneio importante. Vai ser muito parecido no domingo, o nervosismo da estreia”.

14h08 Durante a semana, Guto Ferreira, treinador do Figueirense, disse que sua equipe precisa buscar surpreender o adversário. “A partida vai ter uma projeção maior, estádio da abertura da Copa do Mundo, a festa é deles, nós não. Não podemos chegar na Arena do Corinthians, como estão anunciando, como o "adversário perfeito". Temos que buscar situações para surpreendê-los”.

VIDEO A maior vitória do Figueirense no confronto foi aplicada em 2006, pela equipe histórica que conseguiu alcançar a 6ª colocação no Brasileirão ao final do campeonato. 3 a 1 para a equipe de Florianópolis, com gols de Cícero e Schwenck.

VIDEO Em 2004 houve a maior goleada do confronto: o Corinthians atropelou o Figueirense, vencendo o jogo no Pacaembu pelo placar de 5 a 2. Coelho, Zé Carlos e Rosinei foram os autores dos gols.

VIDEO As equipes se enfrentaram pela última vez na 22ª rodada do Brasileirão de 2012, no mês de setembro. O jogo foi realizado no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e terminou com vitória dos donos da casa.

14h00 Durante a história, as duas equipes se enfrentaram apenas 17 vezes no Brasileirão, e o histórico denota igualdade: foram seis vitórias corinthianas, contra quatro catarinenses e sete empates.

13h55 A equipe catarinense vive um momento delicado. Foram oito gols sofridos em quatro jogos, e até o momento o Figueira ainda não marcou nenhum gol no Campeonato Brasileiro.

13h53 Na quarta rodada, o Figueirense enfrentou o Santos em campo neutro, já que cumpre punição de perda de mando de campo. O resultado foi de 2 a 0 para a equipe paulista. Leia mais.

13h50 A expectativa da equipe é grande para a tão esperada estreia da Arena Corinthians, tanto por parte dos jogadores quanto por parte da torcida. Espera-se uma grande festa para a inauguração do palco da abertura da Copa do Mundo.

13h48 O Corinthians, atual quinto colocado do Brasileirão, enfrentou o São Paulo na última rodada e terminou a partida com um empate em 1 a 1. Leia a crônica.

13h45 Boa tarde, torcedor! Hoje você acompanha o tempo real da estreia oficial da Arena Corinthians, palco de abertura da Copa do mundo aqui na Vavel Brasil! O adversário da tarde é o lanterna Figueirense, que ainda está em busca da primeira vitória.

Minuto a minuto de Corinthians x Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro 2014