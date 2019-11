Na estreia da Arena, Figueirense estraga a festa do Corinthians e consegue primeira vitória

Na tarde deste domingo (18), Corinthians e Figueirense fizeram o primeiro jogo oficial da Arena Corinthians, que será palco de alguns jogos da Copa do Mundo. Porém, os catarinenses estragaram a festa corinthiana e venceram por 1 a 0. Com a derrota, o Corinthians caiu para a sétima posição, com oito pontos. Enquanto o Figureirense, com a vitória, alcançou os quatros pontos e está na 18ª colocação.

Na próxima rodada, o Corinthians irá enfrentar o Atlético-PR, em busca da reabilitação, no Canindé. Enquanto o Figueirense tenta o seu segundo triunfo, contra o Palmeiras, novamente fora de casa, na Fonte Luminosa.

Corinthians pressiona nos primeiro minutos, mas Figueirense sustenta a pressão

O Corinthians começou a partida pressionando o Figueirense, marcando a partir do seu campo de ataque. Com a pressão efetuada pelos paulistas, o Figueira era obrigado a dar chutões e ceder a bola ao Timão. Foi assim durante os primeiros dez minutos de jogo. Após sustentar a pressão corinthiana, os catarinenses colocaram a bola no chão e começaram a tocar com calma. Até que, aos 16 minutos, Leandro Silva fez boa jogada pela direita, foi no fundo e cruzou, a bola passou por toda área corinthiana e por muito pouco Ricardo Bueno não chegou para empurrar a bola para o fundo das redes.

O Figueirense era melhor na partida. O Corinthians tinha mais posse de bola, disposição, mas não conseguia criar. Errava muitos passes. Renato Augusto e Jadson pouco faziam. O Figueira marcava a partir do seu campo de defesa. Até que aos 27 minutos, Guerrero conseguiu espaço e bateu pro gol, porém, sem perigo. O Timão tentava pressionar o Figueira, como nos 10 primeiros minutos, mas os erros de passe atrapalhavam a equipe.

No final do primeiro tempo, aos 40, Fábio Santos encontrou Luciano na entrada da área, o atacante bateu de primeira, mas a bola passou longe do gol de Thiago Volpi. Aos 45, no último lance do primeiro tempo, Fagner cruzou e Luciano cabeceou para fora.

Figueirense marca no início e estraga a festa corintiana

Logo no início do segundo tempo, o Figueirense abriu o placar. Giovanni Augusto recebeu dentro da área, dominou e bateu no canto direito de Cássio, marcando o primeiro gol da Arena Corinthians e o primeiro gol do clube no Brasileirão. Os catarinenses pressionavam, e, pouco tempo depois, o Figueira teve um gol anulado. Giovanni Augusto recebeu na esquerda e cruzou, Everton Santos desviou para o fundo das redes, mas o bandeirinha assinalou impedimento.

Um minuto depois, aos sete, novamente com Everton Santos, quase que o Figueirense aumenta a sua vantagem. O atacante recebeu na esquerda, cortou para o meio e batu forte pro gol, Cássio fez boa defesa.

Finalmente, aos nove minutos da segunda etapa, o Corinthians acordou. Após boa troca de passes entre Fágner e Romarinho, Guilherme recebeu e bateu pro gol, mas a bola passou por cima. O Timão pressionava, o Figueirense se defendia como dava. Aos 16, Guerrero recebeu de Fábio Santos, girou e bateu pro gol, mas a bola passou por cima do gol de Thiago Volpi.

A pressão corinthiana era grande. Com 17 minutos, Guilherme recebeu na meia-lua, limpou a marcação e bateu forte, mas Volpi salvou o Figueirense. Mano Menezes tirou Fágner e colocou Danilo, para pressionar ainda mais os catarinenses. Porém, sem sucesso. O Corinthians pressionou o Figueirense durante o segundo tempo inteiro, mas não conseguiu o empate e conheceu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro de 2014.