Flamengo x São Paulo e

Aqui encerramos mais uma transmissão de Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil, agradecemos a preferência e desejamos a todos uma boa noite! Não deixem de acompanhar as repercussões desta partida no site!

Ganso, sobre a vitória: "Já vínhamos jogando bem, mas o pessoal só vê em grande jogos, como contra Corinthians, Flamengo... Fica a sensação de que poderia estar na Seleção, mas com todos os problemas que passei, já superei tudo isso."

Luis Fabiano comenta a vitória: "Precisávamos buscar a vitória fora de casa, já que tivemos dois empates seguidos em casa. Vitória foi fundamental pra continuarmos brigando na parte de cima. A vitória nos vai trazer confiança. Fico feliz em sair com uma grande vitória num belo estádio como esse."

Wallace, conclui sobre o resultado: "É retrato do que a gente vem jogando..."

Léo Moura, comenta a derrota: "Assim fica meio difícil. Vamos trabalhar!"

A vitória deixa o São Paulo na 6º posição, com 9 pontos somados. Enquanto o Flamengo deve ir para a zona de rebaixamento no decorrer da rodada, mas por hora mantem-se na 16º colocação.

48' FIM DE JOGO! Flamengo 0 x 2 São Paulo!

Após cobrança de lateral, Luis Fabiano escora a bola para Ganso bater, Felipe salva na primeira, mas no rebote, o meia manda para as redes.

46' GOOOOOOOOOLLL DO SÃO PAULO! GANSO MARCA NOVAMENTE!

45' +3 minutos de acrescimo!

43' Alteração do São Paulo: saiu Maicon - entrou Hudson.

41' Público pagante da partida: 19.821. Público presente: 25.118.

39' Alteração no São Paulo: saiu Alexandre Pato - entrou Pabón.

38' Mugni arrisca de longe, mas a bola vai para fora, sem perigo.

38' O meio-campo do Flamengo volta a ficar lento, a irritação da torcida é clara. OS jogadores do Rubro-negro já começam a jogar na base do desespero.

37' Alexandre Pato marca o segundo gol, mas é anulado! O jogador estava impedido!

34' Após a cobrança, Wallace cabeceia no ângulo e Rogério Ceni voa pra defender!

34' Paulinho mete a bola na área para André Santos, que sendo derrubado ainda conseguiu chutar, Rogério Ceni defendeu pra escanteio!

31' Alteração no São Paulo: saiu Osvaldo - entrou Boschillia.

29' Alteração no Flamengo: saiu Éverton - entrou Negueba.

28' Luís Fabiano é lançado, a zaga do Flamengo para pedindo impedimento que não houve, o atacante São Paulino cabeceia mal e perde grande chance!

26' Gritos de "Time sem vergonha", vindo da torcida do Flamengo.

24' Contra-ataque do São Paulo pelo lado direito, Souza tem boa chance, mas Samir corta no momento certo!

22' O Flamengo passa a buscar o ataque de forma mais incisiva, enquanto o São Pão tenta aproveitar os espações tentanto encaixar bons contra-ataques

18' Jogada bem trabalhada do Flamengo, Mugni lança André Santos na esquerda, que cruza visando Alecsandro e Paulinho, mas Rogério Ceni intercepta o lance!

16' Substituição no Flamengo: saiu Luiz Antônio - entrou Lucas Mugni

12' O Flamengo volta mais organizado, consegue criar jogadas de perigo e aproximar-se do gol de empate.

9' Contra-ataque do Flamengo de novo, Elano puxa a bola e rola para Everton bater cruzado, Rogério Ceni faz grande defesa em dois tempos!

6' Contra-ataque do Flamengo, Paulinho avança em velocidade e toca para Éverton, que bate forte na bola e manda por cima do gol.

5' QUASE GOL DO SÃO PAULO! Após falha, uma pane no goleiro Felipe, fez ele entregar a bola a Ganso, que só não marcou porque Samir salvou!!

1' NA TRAVE!!! Contra-ataque do Flamengo, Éverton bateu e a bola foi na trave e na rede pelo lado de fora! Quase o empate do Flamengo"

0' Começa o 2º tempo!

Alecsandro: "Temos que voltar um pouco melhor e melhorar a finalização."

Ganso: "Estou podendo ajudar a equipe."

46' Fim de primeiro tempo! Flamengo 1 x 0 São Paulo, sob vaias da torcida Rubro-negra!

42' QUASE O 2º DO SÃO PAULO! Ganso faz belo lance e por pouco não marcou de cobertura!

41' Alteração no Flamengo: saiu Hernane (lesionado) - entrou Elano.

39' Paulo Miranda acerta um chute em Hernane que fica caído com muita dor no chão, parece que terá de ser substituído em seu retorno ao Flamengo. Elano já no aquecimento!

37' Ganso dá ótimo passe para Pato, mas ele bate muito forte na bola e manda por cima do gol.

36' O São Paulo encontra muita facilidade jogando pelo lado direito do ataque, esquerdo da defesa do Flamengo, onde joga o André Santos. Ganso e Maicon muito bem por ali.

35' Maicon arrisca de fora da área e Felipe defende para escanteio!

33' O meio-campo do Flamengo é muito lento, com muita dificuldade de armação, a torcida começa a se irritar!

29' Flamengo muito desentrosado, é nítido como o time não está acostumado a jogar desta forma, a ocupação de espaços e trocas de passes estão muito prejudicados.

27'Alecsandro recebe ótimo passe e tem grande chance para marcar, mas erra na corrida o domínio e deixa a bola escapar para o goleiro Rogério Ceni!

Numa jogada rápida do São Paulo, Ganso recebe no meio da zaga do Flamengo, e toca na saída do goleiro Felipe para abrir o placar no Maracanã!

23' GOOOOOOOOLLL DO SÃO PAULO! PAULO HENRIQUE GANSO MARCA!

20' Contra-ataque do Flamengo, que é parado por Maicon após cometer falta dura em Hernane! Luiz Antônio vai jogar na área. Cartão amarelo para Maicon!

19' Rogério Ceni cobra a falta, Felipe voa e faz a defesa! Contra-ataque do Flamengo!

18' Cartão amarelo para Léo Moura, por falta perto da área em Alexandre Pato! Rogério Ceni na bola!

16' André Santos faz falta violenta em Souza do São Paulo, um carrinho. A arbitragem marca, mas não da cartão ao lateral do Flaemengo.

11' Luiz Antônio bate de longe novamente, dessa vez a bola sobe, vai longe do gol.

10' Luiz Antônio arrisca de longe, a bola quica no chão e quase engana o goleiro Rogério Ceni, que mandou para escanteio!

7' QUASE GOL! Wallace sobe e cabeceia, a bola passa perto do gol, defendido por Rogério Ceni! Quase o primeiro do Flamengo.

7' Escanteio pro Flamengom, Luiz Antônio na bola.

6' Paulo Miranda chuta de fora da área, Felipe defende sem problemas.

4' A zaga do Flamengo afasta, e na saída de bola;

4' Escanteio para o São Paulo!

0' Começa o jogo!

14:45 O Flamengo tem três jogadores pendurados com dois cartões amarelos, são eles, o volante Cáceres, o meia Lucas Mugni e o lateral-esquerdo André Santos. Enquanto no São Paulo, não há jogadores pendurados.

14:40 No Flamengo, os que estão fora são o meia Gabriel, que já se recuperou de lesão na coxa, mas ainda está recuperando a forma física, e o lateral-direito Léo, que está em tratamento após uma cirurgia no tornozelo.

14:38 O São Paulo vem desfalcado para a partida deste domingo, o lateral Douglas segue fora com estiramento muscular na coxa, Álvaro Pereira está suspenso, além dos convocados Rodrigo Caio, Ademilson, Lucas Evangelista e Auro, todos com a Seleção Sub-21.

14:37 Depois dos jogos contra Palmeiras, Fluminense e São Paulo, o Flamengo encerrará a sequência de três jogos em casa. A partida deste domingo (18) contra o Tricolor marca também a última partida jogada no Maracanã antes da Copa do Mundo, o estádio será entregue a FIFA na próxima quinta-feira.

14:36 Já a equipe da Gávea, está na incômoda parte de baixo da tabela, na 16ª posição, com apenas quatro pontos somados e quatro jogos, com um retrospecto de uma vitória, um empate e duas derrotas. O Flamengo entrou em campo pela última vez no domingo (14), para o clássico "Fla-Flu" e saiu mal do estádio Maracanã, com a derrota pelo placar de 2 a 0 contra o maior rival, Fred e Chiquinho anotaram os gols. O fracasso no clássico resultou na polêmica demissão de Jayme de Almeida, que saiu magoado com a diretoria do clube.

14:35 O time do Morumbi ocupa o meio da tabela, ficando com a 10ª posição no campeonato, somando seis pontos em quatro jogos, com um retospecto de uma vitória e três empates, bem abaixo do que o treinador Muricy Ramalho espera. A ultima partida do São Paulo foi o clássico "Majestoso" contra o Corinthians, a partida terminou com um empate pelo placar de 1 a 1. Os gols foram marcados por Guerrero para o Timão e Ganso empatou para o Tricolor. Nesta partida, O São Paulo não pôde contar com Alexandre Pato e o Corinthians não pôde utilizar Jadson, ambos por terem uma cláusula contratual entre os clubes que os empedia de entrar em campo.

14:30 Neste encontro em campeonatos brasileiros, o São Paulo leva vantagem, com 21 vitórias, contra 17 triunfos do Flamengo e 13 empates. O time do Morumbi também leva vantagem nos gols marcados, com 81 gols feitos, contra apenas 56 gols do Mais Querido.

14:27 A última partida entre Flamengo e São Paulo aconteceu no ano passado, no estádio do Novelli Júnior, pelo Campeonato Brasileiro. A partida acabou 2 a 0 para o Soberano, com gols de Rogério Ceni e Ademilson.

.

14:25 O comandante do Flamengo, Ney Franco deixou o time mais ofensivo e irá apostar nas bolas altas no ataque, o meio-campo mais ofensivo com Luiz Antônio, Márcio Araújo, Paulinho e Éverton, com um ataque formado por Alecsandro de 1,82 m. e Hernane com 1,83 m. O Brocador comentou sobre seu tempo fora do time e o retorno a equipe: "É uma nova volta, como começar do zero. Essa parada prejudicou um pouco. Esse ano, eu sabia que seria mais difícil, com marcação mais forte, tanto que me machuquei em uma entrada de um zagueiro. Tenho que achar um novo caminho para fazer os gols agora"

14:20 O técnico Muricy Ramalho afirmou que quer um time ofensivo: “Fizemos quatro jogos, eu estaria satisfeito se tivesse com 12 pontos. Todo mundo quer isso, mas às vezes não dá certo, tem o mérito dos adversários e essas coisas de futebol. Mas o time está dando um pouquinho mais de segurança, quase todos os jogos faz gol, está atingindo um padrão, isso nos dá esperança. Estamos com uma boa posse de bola nos jogos anteriores e indo pra cima o tempo todo. Essa característica será mantida.”

14:17 FIQUE DE OLHO! No lado Rubro-negro, a esperança de gols fica por conta do centroavante Alecsandro. No entanto, o destaque do ataque do Flamengo é Hernane, "O Brocador" que retorna após um mês e meio de lesão, que sofreu ainda no Campeonato Carioca e afastou o artilheiro do time no ano passado com 34 gols da disputa da Copa Libertadores e das primeiras partidas do Brasileirão. (Foto: Alexandre Vidal/Fla Imagem)

14:15 FIQUE DE OLHO! Uma das maiores apostas de gols da equipe são-paulina é o atacante Luís Fabiano. O jogador que tem fama de "explosivo", agora tenta manter-se mais calmo e controlado. O "novo" Luís Fabiano reencontrará o Novo Maracanã, estádio em que o Fabuloso marcou seus primeiros gols pela equipe do Morumbi, num 4 a 1 contra o Botafogo em 2001, no Torneio Rio-São Paulo. Luís Fabiano comentou sobre o estádio: "O Maracanã sempre foi diferente. Todos os atletas sonham em jogar lá, porque é um grande palco. Agora, que foi reformado, deve estar muito melhor. Quem já atuou lá me disse que está muito bom mesmo" (Foto: Divulgação)

14:10 Já no Flamengo, o novo treinador da equipe, Ney Franco fez uma semana bastante intensa treinamentos e promoveu mudanças na equipe que enfrenta o São Paulo hoje. A equipe que antes, com Jayme de Almeida jogaava com um volante fixo protegendo a zaga, agora não terá um jogador deste tipo, Ney Franco preferiu uma dupla de volantes com características mais ofensivas, como Luiz Antônio e Márcio Araújo. Além disso, o novo comandante do Mengão terá o retorno do "Brocador" Hernane, que deverá fazer dupla de ataque com Alecsandro.

14:07 No São Paulo, o técnico Muricy Ramalho terá o retorno do atacante Alexandre Pato, o jogador não pôde participar da última partida pela equipe, contra o Corinthians devido a uma cláusula contratual. O atacante participou dos treinamentos normalmente ao longo da semana e não deverá jogar fixo na posição, Muricy cobrou movimentação entre Pato e o meia Ganso, para confundir a marcação adversária.

14:05 O palco deste clássico nacional é o estádio do Maracanã, um dos templos sagrados do futebol brasileiro. Que também será palco da final da Copa do Mundo deste ano. A expectativa de pública para o encontro entre o Rubro-negro Carioca e o Tricolor Paulista é de 20 mil pessoas.

14:00 O Flamengo terá o retorno do meia Éverton, que afirmou estar com muita vontade de jogar: "A vontade está enorme de jogar, ajudar meus companheiros. Fiquei acompanhando de fora e, se Deus quiser, farei um bom jogo. Tenho um biótipo bom. Nesse tempo parado, fiquei na musculação. Fiquei um pouco fora de ritmo, mas trabalhamos bem durante a semana. É um jogo importantíssimo para termos uma sequência, ainda mais depois de uma derrota."

13:55 LEIA MAIS: Flamengo recebe São Paulo no Maracanã, precisando de vitória no Brasileirão

13:50 O volante Souza, do São Paulo mostrou-se com a partida contra o Flamengo e foi crítico com o rendimento do tricolor paulista fora de casa: "Estamos bem no campeonato, mas precisamos vencer fora de casa também. Claro, respeitamos a equipe do Flamengo, mas queremos um resultado positivo. Eles vão jogar no campo de ataque e temos que saber aproveitar os espaços."

13:45 Boa tarde torcedor! Bem vindo a mais uma transmissão do Campeonato Brasileiro 2014, a partida de hoje é válida pela 5ª rodada. Acompanharemos neste domingo (18) o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, no estádio do Maracanã.