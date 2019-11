Grêmio x Fluminens

18:22 Ficamos por aqui. Até a próxima e obrigado à todos que nos acompanharam na VAVEL Brasil!

18:21 Na próxima rodada, o Fluminense recebe o São Paulo no Maracanã, às 22h, na quarta-feira. Hoje, a equipe de Muricy Ramalho derrotou no Flamengo também no Maracanã. O Grêmio recebe o Botafogo, no estádio Alfredo Jaconi, no mesmo dia e horário. Até a Copa, o Grêmio mandará seus jogos na casa do Juventude já que a Arena será emprestada à FIFA para as Seleções treinarem para o Mundial.

18:18 Com a vitória, o Grêmio agora soma 10 pontos, sobe quatro posições e entra no G4, em 3º lugar. Com a derrota, o Fluminense mantém os nove pontos e cai para 5ª colocação, ainda podendo ser ultrapassado por Santos, Vitória, Palmeiras, Sport e Bahia. Para isso, o Santos tem de vencer o Atlético-MG, Vitória ou Palmeiras tem que ganhar o jogo - os dois se enfrentam, mesma situação de Sport e Bahia.

18:14 Apesar da derrota, o Fluminense foi muito superior ao Grêmio. Teve mais posse de bola o tempo inteiro e teve mais chances claras de gol. Por outro lado, o Grêmio teve Marcelo Grohe em tarde inspirada. O goleiro fez três grandes defesas no jogo. O Grêmio teve uma chance no primeiro tempo com Rodriguinho e marcou. No segundo tempo, Barcos perdeu a única grande chance da equipe. O jogo teve um momento de confusão na grande área quando o Fluminense tinha um escanteio a favor. Fred colocou a mão no pescoço de Alan Ruiz, porém não foi por agressão. O jogador do Grêmio se jogou ao chão, e o atacante tricolor acabou expulso. Esse talvez tenha sido o único lance polêmico e errado da arbitragem.

18:08 Walter: "Acho que foi um tostão. Uma jogada que o joelho bateu na coxa. Deus queira que não tenha sido nada. Estou sentido dor, mas vamos ver e tomara que não seja nada"

18:05 Marcelo Grohe: "Quem sou eu para ser comparado ao Banks. Fiz boa partida com os companheiros, e tem que enaltecer a raça do time diante de um Fluminense de muita qualidade"

48' FIM DE JOGO NA ARENA! Grêmio vence por 1 a 0, gol de Rodriguinho.

47' Chiquinho cruza mal e Barcos afasta

47' Biro-Biro cruza e Zé Roberto desvia para escanteio

46' Maxi dribla Chiquinho, chuta colocado e Cavalieri defende

45' Mais três minutos de acréscimo

43' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO: SAI: Dudu / ENTRA: Matheus Biteco

42' Walter arriscou de longe e Grohe espalma para escanteio

40' Walter desvia na primeira trave e a defesa afasta

39' Bruno cruza, a bola desvia em Breno e sai para escanteio

39' Bressan não consegue a finalização e o Fluminense ganha o tiro de meta

38' Bola cruzada na área e Gum coloca para escanteio de novo

38' Barcos foi lançado em condição legal, tentou passe para Zé Roberto mas Gum desviou para escanteio

35' Dudu tenta o lançamento para Barcos mas a bola fica com Cavalieri

34' CARTÃO AMARELO PARA ELIVELTON! Por falta em Maxi Rodriguez

34' Maxi Rodriguez já entra sofrendo falta de Elivelton

34' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO: SAI: Rodriguinho / ENTRA: Maxi Rodriguez

33' Escanteio curto, Wagner cruza e a defesa do Grêmio afasta

33' Walter cabeceia, a bola é desviada e o Fluminense ganha escanteio

31' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: SAI: Diguinho / ENTRA: Chiquinho

31' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: SAI: Conca / ENTRA: Biro-Biro

31' Barcos recebeu em condição legal, demorou a concluir, Gum se recuperou mas acabou sendo driblado pelo atacante. Na hora da finalização, Elivelton desviou o chute para escanteio.

30' Bruno cruza e a defesa do Grêmio afasta

27' Conca faz jogada individual sobre dois adversários e sofre falta

25' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO: SAI: Alan Ruiz / ENTRA: Zé Roberto

24' Escanteio cobrado, Carlinhos desvia e a defesa do Grêmio afasta

23' CARTÃO VERMELHO PARA FRED! Por atitude anti-desportiva com Alan Ruiz

23' CARTÃO AMARELO PARA ALAN RUIZ!

23' CARTÃO AMARELO PARA FRED!

22' O jogo está paralisado. Confusão na área.

21' Walter cruza na segunda trave para Wagner e Pará desvia para escanteio

20' Ramiro chuta mal e a bola sai pela linha de fundo

19' Novo cruzamento para área do Grêmio e a defesa leva a melhor

17' Conca cruza fechado e o árbitro marca falta de Fred em Grohe

17' Walter cruza para Fred e Werley desvia o chute do artilheiro tricolor

16' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: SAI: Rafael Sobis / ENTRA: Walter

15' Sóbis cruza bola para área mas o juiz marca falta de ataque do Fluminense

15' Cristóvão conversa com Walter

15' Ramiro corta passe de Wagner para Carlinhos. Escanteio.

14' Conca tem dificuldades para armar o jogo. O argentino está muito marcado.

11' Conca cruza e a defesa afasta. No rebote, Bruno adianta a bola e ela sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Grêmio.

11' Falta em Fred

9' Mais um lançamento para Fred que novamente está impedido

7' Bruno lança Fred e o árbitro assinala impedimento

7' Rafael Sobis cruza e a defesa afasta

6' Escanteio para o Fluminense

5' Bola cruzada na área e o árbitro marca falta em Grohe

4' GROHE!!! Fred serviu para Sóbis que chutou forte no canto. O goleiro do Grêmio faz mais uma defesa difícil. Escanteio para o Flu.

3' Rodriguinho cruza para Barcos que cabeceou para fora. O assistente já marcava o impedimento

3' Elivelton comete falta em Barcos

0' Pará tenta o primeiro cruzamento para Dudu

0' Rola a bola para o segundo tempo

16:54 Fred: "Ali é mérito total do goleiro, não só na minha, mas no chute do Sóbis também. Ele foi bem nos lances. Tentei caprichar ao máximo. Ele foi muito bem"

16:52 Barcos: "Sempre importante fazer gol e manter a vitória. Eles têm muito boa posse bola, jogadores de qualidade, mas tem que continuar pressionando"

16:50 Rodriguinho: "É um jogo muito difícil, a equipe deles é muito qualificada, fica muito com a posse"

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 1 x 0 Fluminense, gol de Rodriguinho.

45' Conca cruzou na área e Grohe defendeu

45' O árbitro deu mais um minuto de acréscimo

45' Falta em Diguinho. O Fluminense tem a chance na bola aérea no fim do primeiro tempo

44' Fluminense saiu jogando mal, Barcos arriscou de longe mas mandou para fora sem perigo

43' Breno cruzou e Gum afastou

42' Wagner faz falta em Ramiro

40' CARTÃO AMARELO PARA RAMIRO! Por falta em Conca

40' Ramiro comete falta dura em Conca

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!! RODRIGUINHO!!! Werley dá lindo passe nas costas de Jean para Rodriguinho que saiu na cara de Diego Cavalieri para abrir o placar na Arena.

33' O Grêmio tenta o contra-ataque com Breno mas Diguinho faz o desarme

33' A defesa do Grêmio afasta

32' Jean lança Carlinhos que arruma o escanteio para o Fluminense

29' Barcos comete falta em Gum

27' Conca cruza e Barcos afasta

26' GROHE DE NOVO!!! Rafael Sobis bate colocado no ângulo e Marcelo Grohe foi buscar. Escanteio para o Fluminense.

25' GROHE ESPETACULAR!!! Bruno cruzou para Fred, o camisa 9 cabeceou para baixo e Marcelo Grohe faz uma defesa muito difícil. Quase o Fluminense abre o placar na Arena

24' Gum toca muito mal e o Grêmio ganha o lateral

21' Rodriguinho cruza na primeira trave, Gum afasta mal e Diguinho chuta em cima de um jogador gremista para ganhar o tiro de meta

20' Rodriguinho faz grande jogada individual, tocou para Barcos que finalizou forte para a defesa de Cavalieri. Escanteio para o Grêmio

20' Breno é lançado mas não chega na bola. É tiro de meta para o Fluminense

18' Bruno recebe na lateral direita, cruza e a bola bate em Breno. Na sequência, ele cruza de bola de novo em Breno, ela bate no próprio jogador do Fluminense por último, e é lateral para o Grêmio

17' Sobis cruza fechado e Marcelo Grohe defende

16' Alan Ruiz comete falta em Carlinhos

14' Rodriguinho cruzou e Carlinhos afastou na primeira trave

13' Diguinho intercepta passe de Ramiro para Rodriguinho. É escanteio para o Grêmio

12' Bruno recebe na lateral, cruza para área, mas ninguém do Fluminense apareceu

12' QUE LINDO! Conca dá linda caneta em Alan Ruiz, e o gremista derruba o tricolor. É falta.

10' Werley toca muito mal para Breno, que conseguiu evitar a saída da bola

9' Conca cruzou na primeira trave e Barcos afastou

8' Conca na bola

8' Riveros comete falta em Bruno na lateral

7' O assistente marca impedimento de Barcos

6' Dudu dividiu no alto, a bola sobrou para Rodriguinho que errou o domínio da bola, facilitando a defesa de Diego Cavalieri

5' Rafael Sobis finaliza de longe e Marcelo Grohe defende

5' Alan Ruiz cruza mas não tinha ninguém do Grêmio na área

4' Pará é lançado, Cavalieri sai do gol e divide a bola com o lateral, e leva a melhor

1' Rafael Sobis é fortemente vaiado quando domina a bola

0' Apita Sandro Meira Ricci, bola rolando na Arena

15:58 Vai começar o jogo na Arena

15:55 O Grêmio entra em campo com seu tradicional uniforme tricolor, bermuda preta e meião branco

15:50 O Fluminense já está no gramado com camisa e bermuda branca, e meião grená

15:35 Pará comentou sobre a partida contra o Fluminense: "É jogo de seis pontos"

15:25 Enderson Moreira dispensa a calculadora e evita fazer planos até a Copa do Mundo. A meta do treinador é aproximar o Grêmio dos líderes do campeonato

15:20 Sandro Meira Ricci apita a partida, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse

15:12 DESFALQUES DO FLUMINENSE: Valencia sentiu dores na panturrilha durante a semana e será poupado. Edson e Fabrício, recém-contratados, ainda não estão prontos para estrear.

15:10 DESFALQUES DO GRÊMIO: Léo Gago, Rhodolfo e Kleber, recuperados de lesão, ainda estão sem ritmo de jogo e estão de fora. Jean Deretti e Luan estão servindo a Seleção sub-21. Wendell, também convocado, foi vendido ao Bayer Leverkusen.

15:05 Cria do Internacional, Rafael Sóbis reencontra contra o Grêmio no Sul: "É um gosto especial jogar contra eles"

14:55 Gremio e Fluminense fazem o duelo das duas equipes que mais vezes finalizaram no Brasileirão 2014.

14:50 O companheiro de ataque de Barcos se mostrou preocupado com Fred e elogiou o argentino: "É o nosso goleador, artilheiro do time. Do outro lado, vamos ter um atacante que vai disputar a Copa do Mundo pela Seleção. A gente espera que o Barcos possa ser mais feliz. Tomara que o Fred deixe para marcar só na Copa", disse Dudu.

14:45 Durante a semana, Conca sentiu um incômodo na coxa e chegou a virar dúvida. Entretanto, o argentino treinou normalmente neste sábado e está relacionado para a partida.

14:40 Após declarar que não sabe o seu futuro após a Copa e que o Fluminense poderia deixar de ganhar uma grana se não o vender antes do término do contrato, Fred pode fazer sua última partida pelo Tricolor diante do Grêmio.

14:35 O Fluminense foi surpreendido e os jogadores que foram convocados terão de estar à disposição das seleções a partir do dia 19, segunda-feira. No caso do Tricolor, Fred e Diego Cavalieri representam a seleção brasileira, e Valencia a seleção da Colômbia. A diretoria tricolor aguarda uma posição da CBF quanto ao assunto. Os jogadores irão desfalcar nas partidas contra São Paulo, Bahia, Atlético-MG e Inter.

14:30 Esta será a última partida do Grêmio na sua Arena antes da Copa. O estádio vai ser emprestado à FIFA para as seleções treinarem.

14:25 Enderson Moreira vetou o zagueiro Rhodolfo e o atacante Kleber para o jogo: "Eles não estão liberados ainda para participar do jogo. O Kleber ficou um tempo considerável fora, ainda tem um percurso a percorrer. Esse foi recém o primeiro treino do Rhodolfo com o grupo. Não gosto de dar uma previsão exata. Pode estar bem hoje e voltar a sentir amanhã", explicou o treinador.

14:20 FIQUE DE OLHO: Fred faz sua última partida pelo Fluminense antes da Copa. Com algumas recentes declarações do jogador, ninguém sabe o rumo do jogador após o Mundial e esta pode ser a última partida do camisa 9 pelo Tricolor.

14:15 FIQUE DE OLHO: Barcos marcou os dois gols da vitória do Grêmio na última rodada e é o principal jogador da equipe gaúcha.

14:10 RECORDAR É VIVER! Em 2011, Fluminense e Grêmio protagonizaram um jogo de nove gols no Engenhão. O Tricolor das Laranjeiras venceu por 5 a 4 com quatro gols de Fred.

14:05 RECORDAR É VIVER! Em 2009, o Grêmio goleou o Fluminense por 5 a 0 no estádio Olímpico.

14:00 A última partida entre as equipes aconteceu no dia 12/10/2013, no Maracanã. Na ocasião, o Fluminense lutava contra o rebaixamento e o Grêmio por vaga na Libertadores. Bressan abriu o placar para os gaúchos, mas Rafael Sóbis empatou no final para os cariocas. Relembre os gols:

13:50 O Grêmio tem o favoritismo na partida de hoje. O tricolor gaúcho joga em casa com o apoio da sua torcida e, no histórico do confronto, tem vantagem: em 51 partidas, são 21 vitórias, 17 derrotas e 13 empates

13:40 Na última rodada, o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã, com gols de Fred e Chiquinho.

13:30 Já o Fluminense vive um bom momento desde que Cristóvão Borges assumiu o comando da equipe. Foram cinco vitórias em seis jogos.

13:20 Na última rodada, o Grêmio venceu a Chapecoense por 2 a 1, fora de casa, com dois gols de Barcos.

13:10 O mando de campo é do Grêmio, que ocupa da 8ª colocação com sete pontos. Até aqui, duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos.

13:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Grêmio x Fluminense, pela 5ª rodada do Brasileirão 2014, partida a ser disputada às 16h, na Arena do Grêmio. Fique conosco!