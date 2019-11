Santos x Atlético-MG

20:37 Encerramos por aqui a transmissão de Santos 1x2 Atlético-MG. Fique ligado na VAVEL Brasil para acompanhar a crônica e toda a repercussão da partida, muito obrigado pela audiência e tenha uma boa noite, até a próxima!

VÍDEO: Os gols da partida entre Santos 1x2 Atlético-MG.

20:31 O Atlético-MG termina a rodada na 11ª colocação com 7 pontos, o Santos é o 12ª com 6 pontos.

20:31 De virada, o Galo conseguiu buscar a vitória na Arena Pantanal. O gol do Santos foi marcado por Cícero. Ex-jogador do Santos, André marcou duas vezes para o Atlético-MG.

VÍDEO: Primeiro gol de André, após assistência de Alex Silva.

ACABA O JOGO NA ARENA PANTANAL!! COM DOIS GOLS DE ANDRÉ, ATLÉTICO-MG VIRA SOBRE O SANTOS.

46' Torcedor do Santos invade o campo.

43' Leonardo Silva também estava na lista de pendurados.

42' Leonardo Silva faz falta dura em Cícero e recebe cartão amarelo.

40' Thiago Ribeiro sente dores no joelho esquerdo. Oswaldo Olveira já fez todas as substituições.

38' Após dominar o segundo tempo, Atlético-MG consegue a virada com muita pressão sobre o Santos.

36' GOOOOOOOOOOOOOOL DE ANDRÉEE!!! Marion rolou e André bateu de bico, Aranha não conseguiu chegar na bola.

33' David Braz faz boa jogada e arrisca de longe, Victor defende em dois tempos.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ANDRÉ!! Após bela jogada de Alex Silva, jogador cruza para André, que empata o jogo.

27' Thiago Ribeiro passa em velocidade pela ponta e faz cruzamento, defesa do Galo afasta.

25' Victor recebe cartão amarelo por reclamação, jogador estava na lista dos pendurados.

25' Gabriel rouba a bola e consegue puxar o contra-ataque em velocidade, Victor faz ótima defesa.

24' Substituição no Atlético. Entra: Dátolo. Sai: Fernandinho.

23' Em falta dura em Geuvânio, Emerson Conceição recebe cartão amarelo.

22' Substituição no Santos. Entra: Zé Carlos. Sai: Bruno Peres.

20' Substituição do Galo. Entra: Eduardo. Sai: Pierre.

19' VICTOR SALVA!! Geuvânio faz boa jogada e finaliza bem, goleiro atleticano consegue defesa.

17' Após cobrança de escanteio, Leonardo Silva sobe e bola sobra para André, impedimento já havia sido assinalado.

15' Substituição no Santos. Entra: Geuvânio. Sai: Lucas Lima.

14' Fernandinho finaliza sem direção e bola vai para fora.

12' Em cruzamento de Marion, André recebe livre e joga bola para a linha de fundo.

8' Substituição no Santos. Entra: Leandrinho. Sai: Alan Santos.

7' PERDE CARLOS!!! Em bom cruzamento de Emerson, Carlos sobe sozinho para finalizar e bola bate na rede pelo lado de fora.

5' Marion recebe bom passe de André e tenta a finta, jogador acaba desarmado.

4' Marion faz grande jogada e invade a área, atacante cruza e Mena chega para afastar..

3' Em boa jogada de Fernandinho, André chuta de longe e passa sem perigo nenhum. O atacante tinha a opção de passe.

0' COMEÇA SEGUNDO TEMPO!!

19:35 Substituição no Atlético-MG. Entra: Carlos. Sai: Rosinei.

VÍDEO: Gol de Cícero, único até o momento.

19:25 Cícero: “A gente sabe que o Brasileiro é muito difícil. A equipe conseguiu criar uma chance logo no início. Fui muito feliz no segundo lance e pude marcar”.

19:24 Marion: “A equipe está chegando bem. Tomamos o gol. Agora vamos ver o que o professor fala para a gente voltar com tudo e buscar o empate e a virada”.

45' Final do primeiro tempo, Santos 1x0 Atlético MG.

44' Fernandinho cobra em cima da barreira e bola sai em escanteio.

43' Thiago Ribeiro faz falta em Alex Silva na meia-lua, lance é perigoso.

42' Otamendi tenta arriscar de longe e bola passa sem perigo algum.

40' Cartão amarelo para Neto. Jogador fez falta em Marion.

37' GOOOOOL DE CÍCERO!!! Jogador é lançado por Alan Santos e toca por baixo do goleiro Victor, balançado as redes na Arena Pantanal.

34' Na cobraça de escanteio, bola vai na cabeça de Otamendi, que cabeceia para baixo e bola vai para fora. Tiro de meta para o Santos.

33' Fernandinho arrisca de longe, bola tem desvio na defesa.

31' Bruno Peres chega pela direita e faz cruzamento rasteiro, a defesa do Atlético-MG chega para afastar;

30' SALVA ARANHA!!!!! Em cabeçada de Leonardo Silva goleiro santista faz defesa sensacional.

27' Cartão amarelo para David Braz. Zagueiro fez falta dura em André.

23' Thiago Ribeiro deixa Cícero na cara do gol, jogador não consegue dominar.

21' Fernandinho cobra escanteio e Leonardo Silva finaliza de cabeça pra longe.

15' Gabriel faz boa jogado, dribla Otamendi e divide com Leonardo Silva. Santista sente dores no gramado.

13' Gabriel recebe ótimo lançamento e domina bola, juiz marcou toque de mão.

10' Jogo muito equilibrado no momento, o ritmo é bom até aqui.

9' Marion sai em velocidade e tenta fazer o cruzamento para área, defesa do Santos afasta.

3' VICTOR DEFENDE!! Em boa jogada de Mena, Gabriel escora e Cícero bate, goleiro Victor faz boa defesa!

0' APITA O JUIZ, BOLA ROLA PARA SANTOS X ATLÉTICO-MG NA ARENA PANTANAL!

18:30 Santos também escalado:

18.28 Hino do Brasil é tocado.

18:27 Times já estão no gramado, partida começará nos próximos minutos.

VÍDEO: Bastidores da chegada do time do Santos em Cuiabá.

17:50 Time do Atlético-MG escalado com: Victor; Alex Silva, Otamendi, Leonardo Silva e Emerson; Pierre, Leandro Donizete, Rosinei e Marion; Fernandinho e André.

17:15 O carioca Pericles Bassols Pegado Cortez será o árbitro do confronto entre alvinegros; sendo auxiliado por Eduardo de Souza Couto e Michael Correio, ambos do Rio de Janeiro. Rafael Odilio Ramos dos Santos, do Mato Grosso, será o quarto árbitro.

17:10 FIQUE DE OLHO: Gabriel, atacante do Santos. Uma das maiores promessas do futebol brasileiro, "Gabigol" tem justificado seu apelido. Em seus primeiros 40 jogos pelo peixe, o jogador 15 gols e tem a média 0,38 gol por jogo. Com esta média, o jogador supera as marcas de Robinho e Neymar nos primieros 40 jogos e fica atrás apenas de Pelé, que anotou 27 gols. Gabriel vem ganhando a torcida santista e sendo um dos destaques do alvinegro praiano. (Foto: Ivan Sorti/Santos)

17:05 FIQUE DE OLHO: Marion, atacante do Atlético-MG. O jovem jogador tem feito belas atuações na temporada e sendo muito importante para o time mineiro, Marion ganhou a chance entre os titulares e promete dar trabalho ao Santos nesta rodada. O jogador entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro e fez uma bela atuação, marcando um dos gols da vitória. (Foto: Bruno Cantini/Atlético Mineiro)

17:00 A Arena Pantanal será o palco da partida, o estádio será uma das sedes na Copa do Mundo em 2014. O interior do estádio e o gramado chamam muita atenção de maneira possitiva, essa será a primeira partida de Série A realizada no local. A Arena Pantanal tem capacidade para suportar um pouco mais de 42 mil espectadores. (Foto: Edson Rodrigues/Divulgação/Secopa-MT)

16:58 Fernandinho também comentou sobre o assunto: " Vi bastante obra e não sei se há tempo para tudo isso não, mas vamos torcer para que no início da Copa esteja tudo pronto."

16:55 A partida será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá. Os jogadores do Atlético-MG comentaram sobre a quantidade de obras vista nas dependências do estádio: "Acho que está um pouco apertado (para as obras ficarem prontas), mas espero que dê tudo certo. O Brasil tem tudo para fazer bonito este ano. Mas claro que pelos lugares que a gente passou ainda falta um pouquinho, algumas coisas a serem feitas, mas torcemos para que essa Copa no Brasil seja um sucesso.", disse Pierre.

16:52 Gabriel respondeu as comparações feitas com Neymar: “Neymar é único, craque, gênio. Não tem comparação. Sou o Gabriel, tentando fazer meus gols. A cada jogo, vou procurar evoluir mais”, afirma Gabriel.

16:51 O técnico Oswaldo de Oliveira terá vários desfalques na partida, Cicinho foi expulso contra a Figueirense e está fora de jogo. Paulo Ricardo, Jubal e Alisson estão na seleção brasileira sub-21. Rildo e Damião estão em tratamento.

16:50 O Santos não deve renovar com Cícero, que tem contrato até o fim do ano. O jogador teve a pedida salarial descartada e não deve ser jogador do Santos no próximo ano.

16:48 Culpi também explicou o motivo de ter colocado Dátolo no banco de reservas: "Estou observando as características dos jogadores e tenho de colocar alguém. Se a gente perder, certamente o Dátolo tinha de jogar, se ganhar o treinador foi bem, se empatar, o Dátolo tinha de jogar. Isso nunca vai acabar, é sempre assim, tudo mundo tem razão, mas alguém tem de decidir. "

15:40 Levir Culpi não poderá contar com Diego Tardelli, Ronaldinho Gaúcho, Guilherme e Jô para o próximo jogo, os jogadores estão lesionados.

16:35 No Santos, Cícero e Alan Santos treinaram normalmente e devem enfrentar o Atlético-MG neste fim de semana. Cícero sentiu uma dor de garganta, mas já se mostra em condições de jogo, Alan Santos sofreu uma lesão muscular e parece recuperado.

16:30 Eduardo, jovem promessa das categorias de base do Atlético-MG vem impressionando o treinador Levir Culpi: "Ele pode jogar, vai viajar. Futebol tem uma coisa interessante que não tem idade, tem produção. O Pelé jogou com 17 anos, se ele mostrar condição pode jogar. Eu gostei, tem boas condições de jogar, vai viajar e se precisar vai entrar. Já conto com ele, porque tem bom nível para jogar."

16:28 Na última partida entre os clubes o Atlético-MG venceu o Santos por 3 a 1 em um jogo válido pelo Campeonato Brasiliero. Cicinho abriu o placar para o peixe, mas Luan, Marcos Rocha e Alecsandro marcaram e deram a vitória para o Galo.

16:25 Na história do Brasileirão o Atlético-MG leva vantagem sobre o Santos, são 22 vitórias do Galo contra 18 do Peixe.

16:20 O Atlético-MG ganhou o clássico mineiro sobre o Cruzeiro na última rodada, o time virou o placar e venceu por 2 a 1 com gols de Marion e André. O alvinegro mineiro agora ocupa a décima quinta colocação com 4 pontos.

16:18 O Santos vem de vitória sobre o Figueirense na última rodada, o alvinegro praiano venceu por 2 a 0 jogando no Estádio do Café, em Londrina. Os gols foram de Gabriel e Arouca, o clube agora ocupa a décima primeira colocação com seis pontos conquistados.

16:15 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Hoje teremos a transmissão da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014. Acompanharemos a partida entre Santos x Atlético-MG, logo mais, às 18h30.