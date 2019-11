Vitória x Palmeiras

Bem, por hoje é só! Ficamos por aqui com a transmissão da partida entre Vitória e Palmeiras pelo Brasileirão 2014. Continuem acessando a VAVEL Brasil e fiquem por dentro do que acontece no futebol nacional e internacional, além de outros esportes! Obrigado a todos, até a próxima.

Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2014 após a 5ª rodada.

Posição Times Pontos Jogos 1º Internacional 11 5 2º Cruzeiro 10 5 3º Grêmio 10 5 4º Goiás 10 5 5º Fluminense 9 5 6º Palmeiras 9 5 7º São Paulo 9 5 8º Corinthians 8 5 9º Bahia 7 4 10º Sport 7 4 11º Atlético-MG 7 5 12º Santos 6 5 13º Atlético-PR 5 5 14º Vitória 5 5 15º Botafogo 4 5 16º Flamengo 4 5 17º Criciúma 4 5 18º Figueirense 3 5 19º Coritiba 3 5 20º Chapecoense 2 5

FIM DE JOGO EM PITUAÇU! Vitória 0-1 Palmeiras. Marquinhos Gabriel, ex-jogador do rival Bahia, anotou o único gol.

46' Vitória coloca uma pequena pressão sobre o Palmeiras mas não consegue levar perigo.

QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

44' Marquinhos cruza e a defesa afasta.

44' FÁAAAAAAAABIO! Marquinhos chuta forte e o goleiro Alviverde tira pra escanteio.

40 minutos passados do segundo tempo e segue 1 a 0 para o Palmeiras.

38' Diogo tem espaço e finaliza, mas pra fora.

37' Nino cruza razante e Fábio defende.

36' QUE ISSO, CORUJA? 'Pica Pau' faz boa jogada mas o volante do Vitória pega muito mal na bola.

34' Jogo caiu muito de produção. Vitória apático, Palmeiras também não ameaça.

32' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Sai Wellington, lesionado, entra Tiago Alves.

29' MEXE O LEÃO! Entra Léo Costa na vaga de Mauri.

28' ALTERAÇÃO NO VERDÃO! Sai Marquinhos Gabriel, autor do gol, entra Mazinho.

27' Palmeiras busca espaços para penetrar na defesa rubro-negra.

24' William Henrique disputa no alto com Juninho e cai estranhamente, sentindo dor nas costas.

23' MEXE O VITÓRIA! Entra William Henrique e sai Alan Pinheiro.

22' Vitória troca passes no campo de defesa.

19' Neto Coruja finaliza mal, pra fora. Tiro de meta.

18' Vitória com dificuldades para penetrar na defesa Alviverde. Torcedor reclama.

15' Palmeiras cresceu demais após o gol. Vitória acuado.

13' Mendieta cruza e Mauri afasta o perigo.

11' Alan Pinheiro finaliza, Fábio defende mas árbitro já havia assinalado impedimento.

09' FÁBIO! Caio faz ótima jogada e finaliza forte, goleiro tira a queima roupa!

06' Juninho faz falta em Nino; Marquinhos cruza e a defesa afasta.

04' Em bola cruzada na área, Marquinhos Gabriel pega a sobra e marca o primeiro gol do jogo!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!

02' Vitória inicia o segundo tempo errando na saída de bola.

ROLOU A BOLA PARA A SEGUNDA ETAPA!

"O time se comportou bem na marcação, tivemos rápidas transações mas erramos muitos passes. Temos que acertar isso no segundo tempo" disse Carlos Amadeu, técnico do Vitória.

"Ter mais velocidade, tocar a bola mais rápido e ter mais criatividade do meio pra frente" afirmou Juninho, defensor do Palmeiras.

Palmeiras retornando ao gramado sem alterações. Vitória também de volta.

19:22 Ambas as equipes criaram boas chances de gol mas os erros de passe são muitos. Vitória e Palmeiras precisam acertar o último passe se quiserem marcar. Partida com pouca técnica dos dois lados, vamos esperar pela segunda etapa. Fique conosco!

INTERVALO! Vitória 0 x 0 Palmeiras.

45' Diogo acha espaço mas finaliza mal.

Mais um minuto de acréscimo!

40 minutos de jogo e a torcida do Palmeiras canta mais alto em Pituaçu. Segue 0 a 0.

38' Mendieta tenta jogada, Alemão tira parcialmente e Salustiano corta pra escanteio. Mendieta cruza e Wellington desvia pra fora.

36' Vitória encurrala o Palmeiras no seu campo. Leão melhor na partida. Verdão tem dificuldades na saída da bola.

34' Marquinhos cruza, bate-rebate na área e a defesa afasta.

33' Juninho faz falta em Nino Paraíba. Vem bola pra área!

29' UHHHHHHHHHHH! Alan Pinheiro cruza da direita e Marquinho finaliza de primeira, mas pra fora.

27' minutos de jogo e segue 0 a 0 em Pituaçu. Alberto Valentim pede que o time ouse mais em jogadas pelos flancos.

24' Defesa do Vitória se atrapalha e Alemão tira pra escanteio. Na cobrança, defesa rubro-negra afasta.

21' Juan segue reclamando de dores e será substituído por Mansur.

20' Diogo faz falta em Juan. Lateral do Vitória cai no gramado, reclamando de dor.

19' Wesley arrisca o chute de fora da área mas a bola passa ao lado.

18' Palmeiras volta a tocar a bola no campo defensivo. Torcidas vaiam. Jogo de pouca técnica e muitos erros.

16' Lúcio inverte mal o jogo, Vitória puxa contra-ataque mas não aproveita.

15' Marquinhos cruza e Fábio vai no alto pra ficar com a bola.

14' Nino cruza e Wellington tira pra escanteio.

12' Henrique tromba com Alemão em disputa de bola e cai. Árbitro manda seguir.

10' Vitória gira a bola buscando espaço.

09' Henrique recebe lançamento mas bandeira assinala impedimento, que foi mal marcado. Atacante estava em posição legal.

08' Welison cobra a falta e a bola pega na barreira.

07' Marcelo Oliveira faz falta em Caio e o árbitro apita.

05' Palmeiras toca a bola no meio campo.

04' Welison lança mal e a bola fica com o goleiro Fábio.

02' Marquinhos cruza forte, a bola desvia em Wesley e vai pra escanteio. Marquinhos joga a bola na área e a defesa do Palmeiras afasta.

02' Nino parte pela direita mas é parado com falta. Vem bola na área!

01' Palmeiras toca a bola no campo de defesa.

00' Palmeiras sai jogando mal, Alan Pinheiro dispara pela direita e finaliza pra fora.

JÁ TEMOS BOLA ROLANDO! Começa Vitória x Palmeiras pela 5ª rodada do Brasileirão 2014.

TUDO PRONTO, VAI ROLAR A BOLA EM PITUAÇU!

Hino ao 2 de Julho sendo executado. Após o mesmo, o Hino Nacional.

Ambas as torcidas cantam nas arquibancadas. Torcida do Palmeiras comparece em bom número ao Pituaçu.

Vitória já entrando em campo!

VITÓRIA ESCALADO! Wilson; Nino, Alemão, Matheus Salustiano, Juan; Neto Coruja, José Welison, Mauri; Caio, Marquinhos, Alan Pinheiro.

Reservas do Palmeiras: Bruno, Thiago Alves, Vitor Luís, Josimar, Bernardo, Mazinho, Felipe Menezes, Rodolfo.

PALMEIRAS DEFINIDO! Fábio; Wellington, Lúcio, Marcelo Oliveira, Juninho; Renato, Wesley, Marquinhos Gabriel, Mendieta; Diogo, Henrique.

17:05 Estádio Metropolitano de Pituaçu, palco da partida de hoje. Será a última do Vitória no estádio, após disso o mesmo servirá como CT para as seleções que irão disputar a Copa do Mundo. O Vitória irá mandar os seus jogos no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Após o Mundial o Leão voltará ao Barradão. (Wikipedia)

17:02 FIQUE DE OLHO: Henrique, atacante do Palmeiras: substituto de Alan Kardec no ataque Alviverde, Henrique vem fazendo ótimos jogos e já caiu nas graças dos adeptos palestrinos. Com quatro gols em quatro jogos, o atleta é a principal referência no ataque Palmeirense. (Daniel Teixeira/Estadão)

17:00 FIQUE DE OLHO: Marquinhos, atacante do Vitória: após críticas sofridas anteriormente, Marquinhos está em alta com os adeptos leoninos devido as boas recentes atuações com a camisa rubro-negra. Com dois gols e uma assistência em quatro jogos, é o principal jogador do Vitória neste início de Brasileirão. (Felipe Oliveira/Divulgação/EC Vitória)

16:55 Cria da Toca, Matheus Salustiano retorna ao time titular. Para o zagueiro, a equipe precisa fazer conforme o treinador solicitou. O atleta elogiou a equipe adversária e espera fazer uma boa partida ao lado de Alemão, novo companheiro de zaga e recém contratado pelo Vitória: "Entendemos bem o que o professor passou pra gente. Ele vem batendo na tecla para jogar sério, bem fechadinho. O Palmeiras tem qualidade, meias que dispensam comentários. Se soubermos bloquear eles, podemos conseguir a vitória. Entrosamento nosso é na base da conversa. Pouco tempo entre Alemão e o grupo. Espero que no jogo aconteça o mesmo" salientou.

16:52 Amadeu também analisou a equipe do Palmeiras, adversário de hoje: "O Palmeiras tem mostrado ser uma equipe guerreira. Tem repertório. Meias com aproximação. Tem o Henique com quatro gols em quatro jogos. O Palmeiras é uma equipe boa, conta com a experiência de Lucio. Quem for para o estádio vai assistir um duelo interessante" concluiu.

16:48 Será a primeira partida do Vitória em 2014 sem o comando de Ney Franco e, consequentemente, o primeiro de Carlos Amadeu como treinador interino. Na Toca do Leão, existe um projeto para que ele assuma efetivamente o posto de treinador no início do Brasileirão. Com relação a uma provável efetivação, Amadeu afirmou que isso vai depender do desempenho da equipe diante do Palmeiras: "Se a gente não tivesse flexibilidade, a gente não conseguiria sobreviver em sociedade. Tem que ter flexibilidade para rever o projeto. O clube foi sincero comigo e com todos. Eu assumo no momento em que ninguém esperava e venho para fazer esse jogo contra o Palmeiras. Estou dando minha vida para tudo dar certo. Se conseguirmos um bom resultado, as coisas podem acontecer. Se conseguir deixar uma semente plantada, uma boa impressão, fica mais fácil. Ou por agora ou para a sequencia, início de 2015, talvez. No futebol as coisas não são certinhas. Ser treinador de um grupo profissional é uma coisa que venho planejando há muitos anos" disse.

16:40 Porém, apesar de não definir a equipe, Amadeu garantiu que o Vitória será uma equipe aguerrida dentro de campo: "Vamos sempre busca incessantemente a bola e com a posse bola procurar jogar de forma compacta, séria, objetiva, mas sempre com alegria. Tem que ter seriedade e alegria. Evidentemente que isso não é fácil, demanda treino, entendimento entre comissão técnica e atletas. Não é em uma semana que vamos conseguir implantar essa filosofia. A semana foi boa, proveitosa, mas não é possível nesse tempo que haja uma assimilação total do trabalho" analisou. (Divulgação/EC Vitória)

16:38 Carlos Amadeu, que é treinador da equipe sub-20 do Vitória, afirmou que ainda não tem um time definido para a partida contra o Palmeiras: "O time ainda não foi definido. Tenho muitas ideias formadas. No entanto, deixo bem claro que não existe separação entre atletas formados no clube e contratados. Não vou priorizar jogadores da base. Vou priorizar jogadores do Vitória como um todo. Posso lançar mão de qualquer atleta em qualquer momento."

16:36 Nos treinos deste sábado (17), Amadeu promoveu um intenso e exaustivo treinamento com bola parada, além de um rachão recreativo. Gripado, o zagueiro Dão foi poupado dos treinos mas foi relacionado para o embate, entretanto, deve ficar entre os reservas.

16:35 Do lado do Vitória, Carlos Amadeu vive a mesma situação de Alberto Valentim. Amadeu assumiu o posto interinamente após a saída de Ney Franco e, para a partida de hoje, não terá a disposição o lateral Ayrton e o volante Luiz Gustavo (por pertencerem ao Palmeiras), além dos atacantes Souza (suspenso) e Dinei, que se recupera de lesão. Com isso, Alan Pinheiro será o homem de referência na área. O interino relacionou 23 atletas para a partida. Surpresa para o lateral Guilherme, cria da Toca, além do atacante Willie que foi reintegrado ao elenco rubro-negro. (Divulgação/EC Vitória)

16:32 Na terça-feira (13) o Vitória comemorou 115 anos de fundado. Como 'presente', o Leão apresentou seu novo uniforme para o decorrer da temporada, estampando o seu novo patrocinador esportivo, a Puma. Este é o uniforme nº1 e será usado pelos atletas rubro-negros na partida de hoje diante do Palmeiras. (Divulgação/EC Vitória)

16:31 Já Fábio ganhou a oportunidade de ser titular devido a lesão de Fernando Prass e o jovem goleiro vem de boas atuações. Fábio falou sobre o seu atual momento na equipe e elogiou os demais goleiros do elenco: "Desde que eu estava na base, eu sempre trilhava um caminho com o objetivo de fazer história em um clube de tradição como o Palmeiras. Graças a Deus, hoje tenho a oportunidade de fazer parte do grupo. O Fernando Prass estava vindo em uma sequência muito boa. Ele me deu suporte e confiança para mostrar o meu trabalho. Não tenho palavras para descrever o Bruno, que me ajuda bastante e considero como um irmão. Nós dois, o Vinicius e o Prass só temos a crescer com essa ótima relação" concluiu.

16:29 Crias da base, o goleiro Fábio e o volante Renato vem mostrando qualidade e ganharam o seu espaço no elenco Alviverde. Em entrevista concedida ao site oficial, Renato afirmou que o Palmeiras precisa olhar com bom olhos as categorias de base do clube, que pode ser importante para o futuro da equipe Palmeirense: "Na base tem grandes jogadores, assim como existem os que subiram recentemente para o profissional, que é o meu caso. Tem muitos jogadores e cada vez mais o Palmeiras tem de olhar para as categorias de base porque muitos que estão lá podem dar frutos para o clube" disse. (Fábio Menotti/AG. Palmeiras/Divulgação)

16:27 Entre os relacionados está o meia Bernardo, recém-chegado ao Palmeiras. O atleta comentou sobre a expectativa de fazer a sua estreia com a camisa Alviverde: "Fico um pouco ansioso, claro, com frio na barriga. É normal. Espero que a gente tenha uma viagem tranquila e possamos fazer um grande jogo na Bahia. O grupo me recebeu muito bem, já estou me sentindo em casa. Espero ajudá-los da melhor forma possível para voltarmos de lá com os três pontos" afirmou ao site oficial do clube. (Fábio Menotti/AG. Palmeiras/Divulgação)

16:25 Para a partida de hoje contra o Vitória, Valentim terá diversos desfalques para escalar os onze iniciais do Palmeiras. Os laterais Wendel, com dores musculares, e William Matheus, devido a entorse no tornozelo direito sofrida no jogo contra o Sampaio Corrêa, além dos desfalques de Valdivia (a serviço da seleção chilena), Leandro (convocado para a seleção sub-21 do Brasil), Fernando Prass (fratura no cotovelo) e Bruno César (em recuperação de lesão no adutor) não estarão a serviço do treinador interino.

16:23 O interino também ressaltou que a qualidade de um elenco vai de acordo com o esforço realizado durante os treinamentos diários: “Temos de cobrar que o jogador treine forte. Acredito no poder do treinamento porque o atleta melhora nitidamente, tendo de se aproximar ao máximo da realidade do jogo. Em time grande tem de acontecer isso. Às vezes você perde um jogador e outro tem de entrar, e este tem de estar preparado. O elenco forte é aquele que, quando sai um, o outro entra dando conta do recado, entrando melhor ou igual, no caso de um que estava jogando bem” acrescentou.

16:19 Alberto Valentim acredita que tal ofensividade somado ao comprometimento tático dos atletas podem dar resultados satisfatórios: “O nosso time tem sido ofensivo, e todos os jogadores têm um papel importante na equipe. Os jogadores de frente têm liberdade total para se movimentarem lá na frente, é um time com poder ofensivo grande, mas com a preocupação de marcar também. Será um jogo difícil contra o Vitória, mas temos de ser obedientes taticamente na parte defensiva”, afirmou. (Fábio Menotti/AG. Palmeiras/Divulgação)

16:17 Devido a saída de Gilson Kleina do comando técnico do Palmeiras, Alberto Valentim assumiu o posto. Com ele o Alviverde Paulista ainda não foi batido. Foram duas vitórias em dois jogos, contra Goiás (1 a 0) e Sampaio Corrêa (3 a 0). Na manhã deste sábado (17), o treinador promoveu um trabalho tático e orientou os atletas durante toda a movimentação. Os jogadores também fizeram jogadas ensaiadas e testaram variações, finalizando os treinamentos com um 'rachão' descontraído antes de viajar para Salvador. (Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação)

16:15 Elenco do Palmeiras foi bem recebido pelos adeptos palestrinos em sua chegada à Salvador neste sábado (17). (Fábio Menotti/AG. Palmeiras/Divulgação)

16:13 A última partida entre Vitória e Palmeiras aconteceu em 2010, no Barradão, onde as equipes empataram em 1 a 1. Elkeson abriu o placar para o Leão mas Tadeu empatou para a equipe Palestrina. Confira os lances!

16:12 Dos 35 confrontos entre Vitória e Palmeiras, 18 aconteceram em Salvador. Apesar do mando de campo leonino, o Verdão levou a melhor nas partidas. Foram sete triunfos do Alviverde Paulista contra seis empates e cinco vitórias rubro-negras.

16:10 Apesar destes resultados, o Palmeiras tem um histórico favorável em confrontos contra o Vitória. Ao todo, foram 35 jogos com sete triunfos rubro-negros, dez empates e 18 vitórias palestrinas. Confira na tabela:

Competições Jogos Vitória Palmeiras Empates Brasileirão 27 4 14 9 Copa do Brasil 6 2 3 1 Copa Sulamericana 2 1 1 - - - - - - Total 35 7 18 10

16:09 No ano anterior, o Vitória ainda protagonizou o rebaixamento do Alviverde Paulista para a 2ª divisão após vencê-lo por 4 a 3, em partida realizada no Barradão. Confira os gols daquela partida:

16:04 Palmeiras e Vitória sempre protagonizaram excelentes jogos para serem assistidos. Uma das memoráveis partidas entre estas duas equipes aconteceu em 2003 pela Copa do Brasil, onde o Leão aplicou uma acachapante goleada sobre o Verdão em pleno Palestra Itália pelo placar de 7 a 2. Relembre!

16:01 Já o Vitória, mandante da partida de hoje, nunca chegou ao título nacional. Entretanto, alcançou a final do Brasileirão de 1993, onde perdeu o troféu para o próprio Palmeiras. (Foto: Arquivo)

15:58 O Palmeiras é, junto ao Santos, o maior vencedor de Campeonatos Brasileiros, totalizando oito conquistas. A última foi em 1994, onde o Alviverde venceu o rival Corinthians no placar agregado por 4 a 2, sagrando-se campeão. (Foto: Arquivo)

15:55 Boa noite, leitores que navegam na VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão da partida entre Vitória e Palmeiras, pela 5ª rodada do Brasileirão 2014. Fique conosco e acompanhe os lances deste jogo!