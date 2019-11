Palmeiras apresentou oferta a Gareca nesta segunda-feira

Após conversas iniciais na sexta-feira (16), os dirigentes do Palmeiras fizeram uma proposta de trabalho para o técnico Ricardo Gareca (ex-Vélez Sarsfield) ainda nesta segunda-feira (19) na Argentina. A preocupação da diretoria alviverde para o acerto são os vencimentos que o argentino poderá exigir para trabalhar em uma equipe culturalmente diferente das que dirigiu até o momento.

Entretanto, a valorização do real em relação ao peso argentino pode jogar a favor da equipe paulista. A proposta salarial, não divulgada oficialmente, está acima dos vencimentos corriqueiros dos técnicos argentinos e ainda que o técnico aumente a pedida, é provável que o Palmeiras consiga cobrir.

A grande dúvida do lado palmeirense é que o técnico recebeu proposta também do Racing Club de Avellaneda e a permanência no futebol de seu país pode pesar em sua decisão. Essa seria a quarta experiência internacional do comandante argentino, a primeira em clube de língua portuguesa. Anteriormente, Gareca já dirigiu o Universitário do Peru e os clubes colômbianos do Santa Fé e América de Cáli.

Gareca pediu ao menos uma semana para dar uma resposta e confirmar se virá para o Brasil. O técnico é conhecido por analisar minuciosamente os termos do contrato e as possibilidades de contratações, infraestrutura do clube, as categorias de base, entre outros. A remuneração não deve ser o valor principal.

Ainda assim, os dirigentes do Verdão trabalham com duas possibilidades. A primeira, é escolher Dorival Júnior para assumir a equipe. A segunda é manter Alberto Valentim até a parada para a Copa do Mundo e fazer consultas a outros técnicos. Jorge Sampaoli já foi um nome especulado pela diração palmeirense, caso ele saia do comando da seleção do Chile e os paulistas não tenham definido um comandante, o técnico será abordado.

Enquanto Gareca não confirma se aceitará a oferta, o Palmeiras volta a sua atenção para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (22), o Verdão entrará em campo contra o Figueirense, às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O verdão tem nove pontos e está na sexta colocação da competição nacional, a um ponto da zona de classificação para a Copa Libertadores.