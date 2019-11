Diante do Fluminense, no Macaranã, São Paulo não tem retrospecto favorável

Nesta quarta-feira (21), o São Paulo vai, mais uma vez, ao Rio de Janeiro, agora para enfrentar o Fluminense, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Macaranã, mesmo palco da vitória do último domingo (18) por 2 a 0 frente ao Flamengo. No Maracanã enfrentando o Tricolor carioca, a equipe do Morumbi tem um retrospecto pra lá de ruim: foram incríveis 15 derrotas e apenas 5 vitórias, além de 6 empates.

Das quinze derrotas sofridas pelo São Paulo, a mais dolorida, com certeza, foi a de 2008, pela Copa Libertadores da América. Dentre os jogos, um incrível 7 a 2 para o Fluminense em 1960, pelo Torneio Rio São Paulo.

Washington marca no final e São Paulo é eliminado da Libertadores 2008

O São Paulo havia conquistado os títulos do Brasileirão de 2006 e 2007, e era um dos maiores favoritos da Libertadores 2008, principalmente por ter grandes jogadores no elenco, dentre eles o Imperador Adriano.

Nas quartas-de-final, o adversário foi o Fluminense. Na primeira partida, no Morumbi, vitória magra por 1 a 0, com gol de Adriano. Na segunda partida, no Maracanã, sofrimento, para as duas equipes.

No primeiro tempo, o Flu abriu o placar, levando, até então, a partida para os pênaltis. Na segunda etapa, após pressão, Adriano, mais uma vez, balançou as redes e estava levando o São Paulo à semifinal. No entanto, um minuto depois, Dodô tratou logo de fazer o segundo, deixando o Flu a um gol da classificação.

O Fluminense, então, pressionava bastante. Eram chutes, cruzamentos e tudo de possível e impossível para conseguir a classificação. Foi então que, aos 47, após um cruzamento de Thiago Neves, Washington, o coração valente, cabeceou para o fundo do gol, fazendo explodir o Maracanã.

Em 2006, São Paulo vence no Maracanã e dá mais um passo para o título Brasileiro

Das cinco vitórias do São Paulo no Maracanã frente ao Fluminense, uma foi para colocar na história, pois foi um grande passo para o título Brasileiro. Em 2006, o Tricolor conseguiu virar a partida, que era válida pela 28º rodada do Campeonato.

Logo no começo do jogo, Tuta abriu o placar para o Flu. Aos 18 minutos da primeira etapa, Aloisio empatou a partida. O ponto para o São Paulo era bastante importante para o decorrer da competição, mas Leandro, aos 35 minutos, tratou de virar o jogo.

Mais tarde, o São Paulo foi campeão Brasileiro de 2006.