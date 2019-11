Às vésperas do prazo final da entrega, CT do Sport recebe últimos ajustes para a Copa

Quando selecionado em novembro de 2013 como Centro Oficial de Treinamento pela Fifa, o CT José de Andrade Médicis vinha sendo utilizados pelos jogadores do Sport como uma segunda casa. O espaço, inclusive, serviu de preparação no início da temporada 2014, virando estada desde as finais da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano e a desgastante maratona de jogos em abril.

A partir da próxima quinta-feira (22), o local vai ficar à disposição até o dia 4 de julho para as seleções - Costa Rica, Alemanha, México e Japão já confirmaram - que jogarão a Copa do Mundo na Arena Pernambuco. De acordo com o diretor responsável pelo CT, Camilo Lélis, os ajustes de limpeza e iluminação serão instalados até o prazo final.

"Tudo que foi prometido o Sport cumpriu, em parceria com a Prefeitura do Recife. A pista de acesso está pronta, assim como a vestiária dos profissionais. O campo que será utilizado pelas seleções já recebeu a drenagem, e só fica faltando alguns detalhes de limpeza e a iluminação, que será instalada até o fim do mês, dentro do prazo exigido", garante o dirigente.

"Já temos essas quatro seleções confirmadas. Montamos toda a estrutura necessária e agora é tudo por conta da FIFA. Chegaram móveis novos para as vestiárias e nós disponibilizados também o restaurante , que nos foi pedido. A Costa Rica pediu para treinar com a nossa divisão de base e nós também aceitamos" , acrescenta.

Ainda segundo Camilo, será instalada uma arquibancada móvel com capacidade para 500 pessoas e vai tentar antecipar a devolução, pois o último jogo em Recife ocorrerá no dia 29 de junho.

"Eles ficam com o CT até o dia 4 de julho. Mas o último jogo aqui é no dia 29 e estou tentando antecipar porque o Sport pretende encerrar a intertemporada lá", conclui.