Reeditando semifinal da Copa do Nordeste, América de Natal recebe o Ceará

Depois de vencer a Portuguesa no último sábado por 2 a 1, o América de Natal volta a jogar em casa, na Arena das Dunas, e receberá o Ceará nesta terça feira as 21:50. O duelo é válido pela sexta rodada da Série B do Brasileirão. O Ceará vem de empate também no sábado por 1 a 1 contra o Avaí na Ressacada, em Florianópolis. O confronto entre as duas equipes marca o reencontro de semifinalistas da Copa do Nordeste em 2014. O Vozão levou a melhor e conseguiu a classificação para a final da competição mesmo perdendo o jogo da volta por 2 a 0 em Natal, já que na primeira partida na Arena Castelão, o Ceará venceu a partida por 4 a 0.

Os dois clubes brigam na parte de cima da tabela. O Mecão está na sétima posição com sete pontos ganhos, com duas vitórias um empate e duas derrotas. Já a equipe de Sérgio Soares tem oito pontos e segue na quinta colocação com duas vitórias, dois empates e apenas um revés, contra outro América, o mineiro, no dia 26 de abril, pelo placar de 3 a 0.

Mecão com vários desfalques

Diante da sequência de jogos em pouco intervalo de tempo, o elenco do América de Natal vem sofrendo baixas. Para a partida contra o Ceará, o treinador Oliveira Canindé não vai poder contar com cinco atletas. Os volantes Tiago Dutra, Val e Márcio Passos e o zagueiro Edson Rocha seguem fora da equipe natalina. E de última hora, o atacante Isac foi vetado pelo departamento médico, Canindé deverá colocar Max “Balotelli” novamente como companheiro de ataque de Rodrigo Pimpão.

"Permanecem ainda Márcio, Edson, Tiago Dutra e Val. Esses quatro jogadores estão fora desses três compromissos que temos pela frente. A de amanhã e as duas fora contra Vila Nova e Joinville", afirmou o médico do América, Maeterlinck Rêgo.

Cléber volta a equipe titular depois de cumprir suspensão automática, Jean Cléber, Fabinho e Roberto Dias continuam na equipe titular.

Mesmo com todos os desfalques, Oliveira Canindé contará com a volta do meio campista Arthur Maia, que vinha desfalcando a equipe desde o clássico contra o ABC ainda na terceira rodada. Outro atleta que estará a disposição do treinador é o volante Dudu, que recebeu a regularização da CBF nesta segunda feira. O atleta de 30 anos veio do São Bernardo, onde atuou pela equipe no campeonato paulista.

Ceará repetirá escalação contra o Avaí

Já pelo lado dos cearenses, Sérgio Soares poderá repetir a escalação do último confronto, sem ter problemas com lesão e suspensão. O único problema para o jogo é com o zagueiro Sandro, que está pendurado com dois cartões amarelos. O elenco encerrou os preparativos para o confronto já em Natal, no CT do ABC, onde estão concentrados desde domingo.

Além de contar com os todos os titulares para o confronto, o treinador pode comemorar a volta de mais três atletas, que estavam no departamento médico: o zagueiro Anderson e os meias Souza e Amaral. Porém eles só poderão ser relacionados para a próxima partida contra a Ponte Preta, na sexta feira.

Magnata lamenta empate na última partida

Depois do empate contra o Avaí fora de casa, o atacante Magno Alves não se deu por convencido com o coeficiente final da partida. O Magnata não diminuiu o resultado da equipe nem da grandeza do Avaí, mas comentou que o placar do jogo poderia ser favorável ao Ceará.

“Com todo o respeito ao Avaí, tivemos chances bem mais claras de gol. Às vezes não ocorre o que a gente quer, infelizmente. Poderíamos ter saído de campo com os três pontos. Vamos descansar e melhorar para o próximo jogo porque a maratona de jogos está complicada”, enfatizou o atleta.