Pela Série B, Oeste e Santa Cruz empatam em Itápolis

Em uma terça-feira (20) de rodada completa do Campeonato Brasileiro da Série B, Oeste e Santa Cruz se enfrentaram em Itápolis buscando se recuperar na competição nacional. Com dois gols marcados no primeiro tempo e em sequência, paulistas e pernambucanos saíram no empate em 1 a 1; Dênis marcou para os mandantes e Everton Sena descontou para os visitantes.

Com o quarto jogo seguido sem vitória, o rubro-negro do interior de São Paulo ficou na 14ª colocação, com 6 pontos. O Mais Querido tem a mesma pontuação na tábua de classificação, mas uma posição abaixo devido aos critérios de desempate, pois ainda não venceu, nem perdeu no certame.

Na próxima rodada, as equipes jogam já na sexta-feira (23). O Tricolor encara o líder isolado do campeonato, América Mineiro, nos Aflitos e de portões fechados, enquanto que o Rubrão vai até Bragança Paulista visitar o Bragantino, que está na zona de rebaixamento, com 5 pontos ganhos em seis partidas disputadas.

Dois gols em sequência e placar igual na primeira etapa

Nos primeiros quinze minutos de bola rolando no Estádio dos Amaros, as duas equipes priorizaram a forte marcação, mas com o Oeste visando a posse de bola, afinal estava dentro de seus domínios e não poderia abdicar de atacar o Santa Cruz. Mesmo assim, o Mais Querido procurou alçar bolas na área em direção do centroavante Léo Gamalho.

Na primeira boa oportunidade, parecia que o time enfim venceria o primeiro compromisso na Série B. Após levantamento na pequena área do time de Itápolis, foi a vez do zagueiro Everton Sena tentar mudar o recente retrospecto e abrir o placar. Sena deu uma de matador e finalizou com frieza, vencendo o goleiro Paes. No lance seguinte, porém, o marcador voltou a ficar igualado novamente. Em belíssima cobrança de falta do lateral-direito Dênis, Tiago Cardoso não alcançou o suficiente para cortar a bola.

Os gols esquentaram o duelo, que vinha morno pela falta criatividade de jogadas ofensivas e o forte posicionamento defensivo dos times. Carlos Alberto finalizou bem de fora da área e o arqueiro do Rubrão fez uma bela defesa para evitar que o Tricolor obtivesse, mais uma vez, a vantagem. Apoiando-se nos contra-ataques, os mandantes procuravam explorar os erros corais no sistema defensivo.

Foi em uma das desatenções na defesa da Cobra Coral que os Oestinos quase passavam à frente do placar em duas ocasiões. Na primeira, o atacante Diogo Acosta tentou assustar, mas sem muito sucesso, pois parou no camisa 1 do rival dessa noite. Na segunda, no último minuto, o meio-campista Nando arriscou à distância e assustou, tirando tinta da trave.

Tiago Cardoso fecha o gol e garante o empate para o Santa

Para a etapa final de jogo, José Macena resolveu dar novo fôlego. Nando, que não tinha feito um bom primeiro tempo, deu lugar a Fernandinho. Sérgio Guedes, no entanto, preferiu não mudar os atletas que haviam iniciado a partida. Assim como nos primeiros 45 minutos, os donos da casa continuaram fazendo faltas desnecessárias próximos à pequena área, nas quais saíram os melhores lances ofensivos dos visitantes.

Precisando da vitória a todo custo para se afastar da zona de descenso, a Onça resolveu mostrar seu poderio ofensivo. Com duas jogadas em apenas cinco minutos, botou o capitão adversário para trabalhar . Em uma, João Denoni bateu com perigo, mas parou em cima do camisa 1. Na outra, um verdadeiro milagre. Lelê recebeu livre de marcação e resolveu experimentar, mas o arqueiro afastou milagrosamente.

Do meio para a reta final do confronto, mais uma grande defesa evitou a primeira derrota Coral no torneio, credenciando Tiago Cardoso como o nome da partida. O atacante Diogo Acosta teve a oportunidade de sacramentar o segundo triunfo do Rubrão e quebrar a sequência sem vencer, mas esbarrou em um milagre do "Paredão". No último bom momento, Raul teve a oportunidade de fazer o Santa vencer a primeira, mas acabou isolando.