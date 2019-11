Campeonato Brasileiro: Cruzeiro x Sport e

22:56 "Fizemos uma boa partida, mas acabamos dando vacilos em jogadas de bola parada. Mas fizemos um bom jogo. Infelizmente, a vitória não veio", assegura Patric, lateral-direito do Sport

22:55 "No segundo tempo mostramos outro futebol e outra dinâmica. No primeiro tempo, nós não conseguimos jogar e acabamos sendo surpreendidos. Mas o importante é que fizemos o gol e saímos com a vitória”, afirma Marcelo Moreno, atacante do Cruzeiro

22:52 As equipes retornam aos gramados pela 7ª rodada no próximo domingo (25). Enquanto o Sport encara o Corinthians, na Ilha do Retiro, às 16h, o Cruzeiro vai até Caxias do Sul enfrentar o Internacional, às 18h30

90+2' Final de jogo no Mineirão para Cruzeiro 2 a 0 Sport! Com gols de Ricardo Goulart e Marcelo Moreno, a Raposa permanece líder, enquanto o Leão cai, parcialmente, para a 11ª colocação

90' Dois minutos de acréscimo!

89' Última mudança na Raposa! SAI Ricardo Goulart, ENTRA Souza

89' Minutos finais de jogo no Mineirão e o Cruzeiro vai conquistando mais uma vitória no campeonato, permanecendo na liderança

85' UHHHHHH! Após cobrança de escanteio, Rithely cabeceia com perigo. Quase o gol de honra do Leão

83' No Mineirão, público de 15.067, gerando uma renda de R$ 403.720,00

80' Com o placar ampliado na reta final do jogo, a torcida cruzeirense faz a festa no Mineirão

78' Última mudança no Leão! SAI o atacante Leonardo, ENTRA o meia Aílton

77' Gooooool do Cruzeiro! Marcelo Moreno recebe cruzamento de William e cabeceia com força para o fundo do gol. Cruzeiro 2 a 0 Sport

76' Depois do gol cruzeirense, o panorama da partida mudou em relação ao da etapa inicial. Agora, o Leão tenta sair em contra-ataques para tentar surpreender a Raposa no Mineirão

73' Após cobrança de escanteio na primeira trave, Marcelo Moreno desvia fraco para defesa fácil de Magrão

71' Treinadores tentam dar novo fôlego às suas equipes tirando de campo os jogadores que estavam cansados

70' Mudança também na Raposa! SAI Dagoberto, ENTRA Luan

69' Substituição no Sport! SAIRenan Oliveira, ENTRA Felipe Azevedo

65' UHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Neto Baiano aproveitou a falha da zaga e arriscou da intermediária, mas Fábio fez uma linda defesa cortando o perigo.

62' Substituição no Cruzeiro! SAI Everton Ribeiro, ENTRA Willian

61' UHHHHHHHH! Everton Ribeiro cruza na pequena área e Marcelo Moreno cabeceia no travessão

60' Substituição no Sport! SAI Augusto César (contundido), ENTRA Mike, que está estreando essa noite

54' Mesmo superior na partida, o Leão foi castigado pelo gol sofrido. Apesar disso, tenta não se desesperar e vai em busca do empate

51' Goooooool do Cruzeiro! Dagoberto cobra falta na pequena área e Ricardo Goulart, de joelho, completa para o gol. Cruzeiro 1 a 0 Sport

46' Bola rolando no segundo tempo de Cruzeiro 0 a 0 Sport!

22:00 As equipes retornaram ao campo de jogo e sem mudanças para a etapa final

21:52 “Quem quer chegar na “cabeça” do Brasileiro tem que jogar fora de casa da mesma maneira que joga em casa. Essa é a postura do Sport”, garante Renan Oliveira, meio-campista do Sport

21:50“Fomos surpreendidos. O time não está conseguindo jogar e temos que voltar para o segundo tempo mais ligados. Precisamos voltar a ser a equipe que sempre somos”, disse Egídio, lateral-esquerdo do Cruzeiro

45' Final de primeiro tempo no Mineirão para Cruzeiro 0 a 0 Sport! Sport aproveitou bem as oportunidades que teve a seu favor, fazendo bom primeiro tempo, enquanto o Cruzeiro pouco criou, bastante desatento no sistema defensivo, saindo vaiado pela torcida.

36' Everton Ribeiro cruza da direita, Ricardo Goulart dá o corta-luz na pequena área e Marcelo Moreno não alcança. Assustou a defensiva rubro-negra

34' Pouco mais de meia hora de bola rolando no Mineirão e o Sport, no momento, está superior ao Cruzeiro

31' Gol anulado do Sport! Durval levanta a bola na área e Leonardo enche o pé na frente de Fábio, mas o árbitro marca falta de Ferron em Léo

23' INCRÍVEL! A bola ficou viva na pequena área do Cruzeiro e a zaga afastou. Na sobra, Renan Oliveira dominou, mas isolou.

19' MAGRÃO! Ricardo Goulart faz boa jogada e serve Everton Ribeiro, que infiltrou na zaga leonina e chutou forte, mas o arqueiro cortou.

18' UHHHHHHH! Após bate-rebate, a bola sobra para Rithely, que chuta de primeira e Fábio faz boa defesa

17' UHHHHHHH! Neto Baiano faz boa jogada e deixa Renan Oliveira na cara do gol, mas o meia rubro-negro demorou a chutar e perdeu boa chance

13' Após boa jogada trabalhada no ataque, Augusto cruza na cabeça de Neto Baiano, mas o centroavante cabeceia sem direção

9' Leonardo faz boa jogada individiual, mas na hora de tabelar com Rithely, recebe mal do volante

4' UHHHHH! Marcelo Moreno saiu livre de marcação após erro de Rithely, correu mais que Ferron e chutou cruzado para fora, perdendo boa chance.

1' Neto Baiano resolve arriscar da intermediária e isola a bola ao tentar surpreender Fábio

0' Bola rolando no Mineirão para Cruzeiro x Sport! A saída de bola foi dada pelo Cruzeiro!

20:55 Sport no gramado! Equipe rubro-negra também chega ao campo de jogo com os atletas homenageando o goleiro Magrão, que completa 500 jogos com a camisa leonina! Já já a bola rola!

20:51 Cruzeiro no gramado! Equipe celeste está em campo para a partida que começa em instantes com o uniforme amarelo, recém lançado!

20:45 No momento, público baixo no Mineirão. Torcida do Cruzeiro tá desmotivada com a equipe por conta da eliminação na Libertadores

20:39 Daqui a pouco, a bola vai rolar no Mineirão! Fiquem conosco para acompanhar todos os detalhes de Cruzeiro x Sport

20:28 O confronto de logo mais tem um aperitivo a mais para os cruzeirenses. É a última partida no Mineirão antes da parada para a Copa do Mundo, que começa dia 12 de junho

20:23 Opções no banco de reservas do Cruzeiro: Rafael, Ceará, Souza, Tinga, Borges, Júlio Baptista, Luan, Marlone, Willian e Alex

20:20 Cruzeiro escalado! O treinador Marcelo Oliveira optou por ir com Willian Farias no meio-campo, ao invés de Nilton, vetado antes da bola rolar: Fábio; Mayke, Léo, Bruno Rodrigo e Egídio; Henrique, Willian Farias e Ricardo Goulart; Everton Ribeiro, Marcelo Moreno e Dagoberto

20:17 Opções no banco de reservas do Leão: Saulo, Ewerton Páscoa, Igor Fernandes, Wendel, Neto Alagoano, Aílton, Érico Júnior, Felipe Azevedo e Mike

20:15 Sport escalado! Sob o comando de Eduardo Baptista, o Leão vai a campo com: Magrão; Patric, Ferron, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely, Augusto e Renan Oliveira; Leonardo e Neto Baiano.

20:11O clube pernambucano, inclusive, divulgou os detalhes para o lançamento do novo uniforme, que ocorrerá no domingo (25), antes da bola rolar contra o Corinthians

20:06 Dando sequência ao projeto "Saudações Rubro-Negras", o Sportvem ao jogo dessa noite com o uniforme alusivo à Alemanha e com a marca da Mercedes-Benz, através da concessionária Mardisa

19:45 Trio de arbitragem é paranaense! O responsável pelo apito é Felipe Gomes da Silva, aspirante à Fifa, sendo auxiliado por Bruno Boschilia, da Fifa, e Rafael Trombeta, da CBF.

19:43 O meia ainda afirmou que vai em busca dos três pontos diante do Cruzeiro, garantindo respeitar o adversário de igual para igual, como nos outros jogos fora de casa: "Até agora, só fizemos um jogo dentro de casa. Mesmo assim, nossa equipe tem mantido o equilíbrio nos estádios dos adversários. Já mostramos que podemos brigar de igual para igual com qualquer oponente. E é com esse pensamento que pretendo buscar três pontos diante do Cruzeiro. Respeito o time deles, mas vamos lutar com personalidade"

19:39 Quem falou do lado do Sport foi Renan Oliveira, que foi revelado pelo rival da Raposa, o Atlético-MG, e alegou entrar com motivação dentro de campo: "Já joguei contra o Cruzeiro várias vezes. Estou bastante motivado para defender o Sport. Será um confronto difícil, diante de uma das principais equipes do Brasil. Treinamos de acordo com o estilo de jogo deles, e vamos entrar em campo absolutamente concentrados"

19:35 Em entrevista coletiva, Marcelo Moreno, artilheiro do Cruzeiro, acredita que o time pode superar os gols de 2013: “A gente trabalha para fazer gols e temos que manter o que o time fez no ano passado. Acredito que estamos fazendo isso bem e é só treinar e trabalhar que no jogo, com certeza, as coisas vão sair e a gente pode até superar os gols que a gente fez no ano passado”

19:31 O Mineirão é o palco do confronto de logo mais entre Cruzeiro e Sport. O estádio tem capacidade para 62 mil torcedores e não promete receber bom público na noite dessa quarta-feira (21), devido à recente eliminação na Copa Libertadores da América para o San Lorenzo.

19:29 FIQUE DE OLHO: Magrão, goleiro do Sport. Ídolo da torcida desde 2008, quando conquistou a Copa do Brasil, irá completar 500 jogos com a camisa rubro-negra diante dos mineiros e de contrato renovado até o final de 2015.

19:27 FIQUE DE OLHO: Fábio, goleiro do Cruzeiro. Responsável por fazer grandes defesas em jogos decisivos, o arqueiro se tornou peça indispensável ao elenco celeste desde 2005, quando chegou à Raposa.

19:25 Se para essa partida não tem muitos problemas, o Sport segue na busca de reforços para o restante da competição. Na última segunda-feira, a diretoria oficializou e apresentou o atacante Mike, que pertence ao Internacional e ficará por empréstimo até o final da temporada 2014.

19:24 O Sport, por sua vez, não terá desfalques entre os onze iniciais. O time titular será o mesmo que derrotou o Coritiba, há duas semanas, em Curitiba. Os únicos atletas sem condição de jogo são o lateral-esquerdo Daniloe o volante Anderson Pedra, que já estão na fase final do tratamento das respectivas lesões.

19:21 O lateral-direito Samudio, que saiu de campo com uma lesão muscular na coxa direita na última quarta-feira (14) no empate contra o San Lorenzo, e o zagueiro Dedé, que se machucou contra o Coritiba no último sábado (17), desfalcam o Cruzeiro. A equipe mineira não divulgou o período que os atletas passarão longe dos gramados.

19:18 Desde a última rodada, o Cruzeiro perdeu três atletas convocados para a Seleção Brasileira Sub-21, onde disputarão o Torneio de Toulon. São eles o zagueiro Wallace, o volante Lucas Silva e o centroavante Alisson.

19:16 FIQUE DE OLHO: Augusto, volante do Sport. Contratado para a disputa do Brasileirão, volante Augusto não vem sentindo dificuldades para se encaixar no sistema de jogo da equipe. Ele tem se destacado na posição e já vai para o terceiro jogo como titular do Leão.

19:14 FIQUE DE OLHO: Ricardo Goulart, meia-atacante do Cruzeiro, que vive boa fase no Brasileirão. No último jogo, marcou 2 gols e, mesmo não dando nenhuma assistência, já é o artilheiro do time na temporada junto a Marcelo Moreno, ambos com 7 gols.

19:11 Enquanto isso, Eduardo Baptista, comandante do Sport, pregou cautela e admitiu usar uma formação para anular o ataque cruzeirense e visando atacar quando possível: "O time do Cruzeiro é de extrema qualidade. Eles têm vários pontos de desequilíbrio e temos que tentar anulá-los. Não podemos ficar só na marcação e ficarmos muito expostos. Temos que tentar agredir um pouco, marcar no campo deles e ter mais posse bola oferecendo o menor espaço possível para o time deles"

19:08 Na última movimentação antes do duelo, o lateral-direito Mayke,do Cruzeiro, entrou de titular no lugar de Ceará. Visando o jogo com o Leão, elogiou o time pernambucano, mas espera sair com uma vitória: “Todas as equipes do Brasileirão são grandes times. Não teremos jogos fáceis. O time do Sport é um excelente time, tenho certeza que vão vir com tudo para cima do Cruzeiro. Estamos preparados, vamos marcar bem para sair no contra-ataque e procurar fazer os gols”

19:06 Na década de 90, uma das grandes goleadas da história do duelo entre Cruzeiro e Sport foi aplicada justamente pelos azarões. Com cinco gols sendo marcados na etapa final, o Sport ganhou por incríveis 4 a 1 em casa; o jogo foi válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

19:03 Em 2007, os adversários de hoje protagonizaram um jogo que quebrou um tabu no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Alecsandro, vice-artilheiro do Cruzeiro no campeonato, decidiu o confronto com dois gols na etapa final

19:01 O último jogo entre as equipes foi em setembro de 2012, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou com vitória rubro-negra por 2 a 1. Na ocasião, o Sport venceu com gol do volante Rithely, que deve ser titular contra o Cruzeiro no jogo de hoje

18:57 Favorito no jogo de logo mais, o Cruzeiro conta com um retrospecto pra lá de positivo no confronto: em 28 partidas, são 14 vitórias, 6 empates, contra 8 vitórias do Sport.

18:55 No último domingo (18), no entanto, o Leão enfrentaria o Bahia. Devido à greve da Polícia Militar no estado de Pernambuco, a partida foi adiada e ocorrerá somente no dia 4 de junho. Leia mais aqui: Em Pernambuco, jogos do fim de semana são cancelados

18:54 O Sport vive boa fase: com apenas uma derrota no campeonato, é 10º colocado, com 7 pontos ganhos e um jogo a menos em relação aos outros. Até o momento, são 2 vitórias, 1 empate e só 1 derrota.

18:50 Na última rodada, o Cruzeiro bateu o Goiás por 3 a 2, com dois gols do meio-campista Ricardo Goulart. Leia mais sobre o jogo aqui: Cruzeiro vence o Coritiba e dorme na vice-liderança

18:48 O mando de campo é do Cruzeiro, que ocupa a 2ª colocação, com 10 pontos ganhos. Até aqui, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

18:45 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Cruzeiro x Sport, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, partida a ser disputada às 21h, no Mineirão.