Distantes na tabela, Flamengo e Bahia duelam no Rio pelo Brasileirão

Jogo válido pela 6ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro, que será realizado no Moacyrzão, com início às 19h30

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 6ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro, que será realizado no Moacyrzão, com início às 19h30

Nesta quarta-feira (21) acontecerá a primeira rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro 2014. No Moacyrzão, em Macaé, o Flamengo receberá o Bahia, às 19h30. Com apenas quatro pontos ganhos em cinco jogos, o rubro-negro busca uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento, já que hoje ocupa a 16ª posição. O time baiano está com sete pontos, na 9ª colocação.

Depois de perder em casa para o São Paulo na rodada passada por 2 a 0, o Flamengo não mandará o jogo contra o Bahia no Maracanã e a partida será no Moacyrzão. O Bahia teve toda a semana para se preparar para a partida, já que o jogo com o Sport, que aconteceria no domingo (18), foi adiado por conta da greve dos policiais em Recife.

Ney Franco fará mudanças no Flamengo

Depois do revés na estreia pelo Flamengo, o treinador Ney Franco criticou a atuação da equipe contra o São Paulo e fará mudanças no time que enfrentará o Bahia. Durante o treinamento desta terça-feira (20), Cáceres e Amaral atuaram formando a dupla de volantes nas vagas de Luiz Antônio e Márcio Araújo, com Elano entrando no lugar de Hernane.

Com a nova lesão do camisa nove flamenguista, que sofreu uma torção no tornozelo na partida de domingo (18) e só deverá voltar a jogar depois da Copa do Mundo, o esquema com dois centroavantes está descartado por Ney Franco. Com isso, Elano voltará ao time titular e jogará ao lado de Éverton na criação das jogadas ofensivas -- fator que tem sido problema para o time nos últimos jogos.

Capitão do time e nome certo para o jogo contra o Bahia, o Léo Moura comentou sobre as mudanças que Ney Franco vem fazendo no time e as tentativas de adaptar o grupo às suas características.

"O Ney está procurando a melhor formação. Foram poucos dias de trabalho. Demos um pouco de espaço para o São Paulo no meio-campo e vamos tentar acertar. O treinador que chega vai querer colocar sua filosofia, com o Ney não é diferente. Sofremos um pouquinho com isso, mas é normal, natural para colocar o padrão de jogo dele", avaliou o lateral.

Sem poder contar com Hernane, o Flamengo também terá os desfalques do lateral-direito Léo e do meia Gabriel, que ainda se recuperam de lesões. O zagueiro Chicão, ainda tratando a parte física, também não joga.

Bahia tem muitos desfalques para o jogo

Um Bahia muito desfalcado chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira (19) para enfrentar o Flamengo. No dia seguinte, o time comandado por Marquinhos Santos treinou nas Laranjeiras, campo do Fluminense, com a provável formação que entrará em campo na partida contra o rubro-negro nesta quarta-feira. Ao todo, são sete jogadores no departamento médico.

O principal desfalque é o meia Lincoln, que rompeu os ligamentos do joelho e ficará sem jogar por muito tempo. Além dele, também estão machucados o goleiro Omar, os laterais Rafael Galhardo, Diego Macedo e Roniery, o meia Wilson Pittoni e o atacante Rhayner. O volante Uelliton cumprirá suspensão por conta da expulsão no Ba-Vi e o meia Rafinha, que pertence ao Flamengo, não jogará por questões contratuais.

Apesar de todas as ausências, o treinador Marquinhos Santos recebeu também boas notícias. Recuperados de lesões, o lateral-esquerdo Guilherme Santos e o volante Helder foram relacionados e podem começar jogando. Além deles, o zagueiro Anderson Conceição e o volante Diego Felipe são novidades no grupo que viajou ao Rio de Janeiro.

Destaque do Bahia e com passagem pelo Flamengo, o goleiro Marcelo Lomba comentou sobre os desfalques do time e disse confiar na força do elenco tricolor para vencer o time carioca.

"Realmente a gente vive um problema de lesões. Até acabou sendo bom para a gente, porque o nosso jogo foi adiado no fim de semana. Deu um pouco mais de tempo para a galera que estava sentindo se recuperar. A gente confia no pessoal que está entrando, tem entrado bem. Contra o Vitória, entraram bem, foi nosso último jogo. Então acho que o treinador tem o grupo na mão e, quem estiver jogando, vai fazer um bom papel. A gente enfrenta o Flamengo de igual para igual", finalizou o camisa 1 do time baiano.