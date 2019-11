Campeonato Brasileiro: Fluminense x São Paulo

23:55 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Fluminense e São Paulo, pela Campeonato Brasileiro. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

23:50 Com gols de Walter (2x), Rafael Sobis, Wagner e Lucão (contra), o Fluminense vence o São Paulo por 5 a 2. Os gols do Tricolor foram marcados por Alexandre Pato e Rogério Ceni, em cobrança de pênalti. Com o resultado, o Tricolor carioca assume a terceira colocação. Já os paulistas, permanecem na sétima posição.

47' FINAAAL DE JOGO!!

+2 minutos de acréscimos

44' Ganso lança Pabon pela direita, mas o colombiano está impedido

42' Jogo parado para atendimento ao volante Diguinho, do Fluminense.

40' Após cruzamento de Boschilia, Gum afastou. Na sobra, Reinaldo chutou cruzado e Marlon desviou a bola.

39' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Rafael Sobis; ENTRA: Kennedy

37' CARTÃO AMAELO PARA REINALDO!

35' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Wagner; ENTRA: Chiquinho

32' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! SAI: Luis Fabiano; ENTRA: Boschilia

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! RAFAEL SOBIS!! Após corte errado de Lucão na defesa, Conca cruza da esquerda, a bola desvia na zaga do São Paulo e sobra para Rafael Sobis, que bate sem chance para Rogério. É goleada no Maracanã!

28' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! SAI: Maicon; ENTRA: Pabón.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! WAGNER!! Walter arrisca de fora da área, Rogério Ceni falha mais uma vez, espalma para a frente e Wagner, na sobra, bate no canto alto direito do camisa 1 do Tricolor.

25' Osvaldo recebe lançamento, avança, mas Felipe Garcia se antecipa e afasta o perigo.

24' CARTÃO AMARELO PARA ALEXANDRE PATO!

23' O técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, começa a pensar em alterações. Os reservas fazem aquecimento no gramado.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! WALTER!! Após cruzamento da esquerda, a bola sobrou na direita para Walter, que bate de três dedos, no canto direito de Rogério Ceni. Um golaço!

18' Fluminense pressiona o São Paulo no campo de ataque.

17' Carlinhos comete falta em Maicon perto da linha lateral.

16' Walter dominou fora da área e tentou o cruzamento, para ninguém.

14' Pela direita, Wellington Silva cruza para Walter, mas Antônio Carlos afasta.

13' Na cobrança de falta, Paulo Henrique Ganso bateu por cima do gol de Felipe Garcia.

12' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Elivelton; ENTRA: Marlon

11' Jogo parado para atendimento ao zagueiro Elivelton, que sentiu lesão muscular a disputar lance com Luis Fabiano.

11' Gum derruba Souza na entrada da área. Falta marcada para o São Paulo.

10' CARTÃO AMARELO PARA PAULA MIRANDA!

10' CARTÃO AMARELO PARA CONCA!

9' Fluminense voltou bem melhor para o segundo tempo. São Paulo não consegue sair para o ataque.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! LUCÃO CONTRA! Conca cobrou escanteio pela direita, a bola bateu em Lucão e entrou no canto esquerdo de Rogério Ceni, que nada pode fazer.

6' Wagner desce pela esquerda e, na hora do cruzamento, acerta Paulo Miranda. Escanteio para o Fluminense.

4' Walter escora para Conca que chuta forte de fora da área. A bola vai para fora.

3' Pela direita, Wellington Silva faz jogada individual e chuta. Rogério Ceni defende

2' UUH!! Fluminense começa pressionando. Carlinhos avança e dispara uma bomba, que raspa a trave esquerda do goleiro Rogério Ceni.

0' Ambas as equipes voltam sem alterações.

0' Começa o segundo tempo!!

21:02 Já o São Paulo, o técnico Muricy Ramalho conta com as seguintes opções: Denis, Luis Ricardo, Edson Silva, Denilson, Hudson, João Schmidt, Boschilia, Pabon e Ewandro.

23:00 Caso queria mexer no intervalo, o técnico do Fluminense, Cristóvão Borges tem as seguintes opções: Kléver, Gustavo Scarpa, Marlon, Rafinha, Chiquinho, Biro-Biro, Michael e Kennedy.

45' Final de primeiro tempo!!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!! ALEXANDRE PATO!! Osvaldo cruzou da esquerda e Pato cabeceou no canto, desempatando a partida!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! WALTER!! Conca avança pelo meio e arrisca o chute de longe. Rogério Ceni falha, rebate e Walter, após se livrar de Reinaldo, bateu no canto direito do camisa 1 do São Paulo. Tudo igual no Maracanã!

41' Rafael Sóbis empurra Souza e a falta é marcada.

39' Diguinho põe a mão na bola e impede o ataque do São Paulo.

37' Arbitragem marca falta de Paulo Henrique Ganso em Diguinho.

36' Cobrança rápida de falta do São Paulo. Ganso lançou Osvaldo dentro da área, que tentou o cruzamento para Luis Fabiano, mas a bola foi muito longe e o atacante não alcançou.

34' Conca faz belo lançamento para Rafael Sóbis, que avança livre de marcação. O atacante só não alcança a bola porque Rogério Ceni se antecipa e faz a defesa.

33' Osvaldo tentou tabela com Reinado pela esquerda, mas a devolução saiu errada e o Fluminense retomou a posse de bola.

32' QUE CHANCE! Após cobrança rápida de escanteio pela esquerda, Reinaldo cruza para a área, Felipe Garcia afasta errado e Souza, no rebote, livre de marcação, chuta por cima do gol. Perde grande chance o São Paulo

31' FELIPE!! São Paulo responde com Alexandre Pato, que recebe lançamento pela direita, invade a área e bate cruzado. Felipe Garcia faz grande defesa, Na sobra, a zaga do Fluminense afasta o perigo.

30' QUASE O EMPATE! Carlinhos recebeu na área e bateu rasteiro, no canto direito de Rogério Ceni, que defende com dificuldade, em dois tempos.

27' UUUH!! Fluminense responde com Carlinhos, que desce pela esquerda e cruza rasteiro para a área. Wagner tenta alcançar a bola de carrinho, mas não consegue. Quase o empate!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!! ROGÉRIO CENI!! O goleiro cobra no centro do gol e abre o placar no Maracanã!

25' PÊNALTI PARA O SÃO PAULO!! Antônio Carlos avança, toca para Ganso, que devolve para o zagueiro, que entra na área e é derrubado por Wellington Silva. Chance para o Tricolor abrir o marcador.

Erros de passe: Flu 16 - São Paulo 11

23' Luis Fabiano usou demais os braços e cometeu falta de ataque em Gum.

21' Maicon lança para Paulo Miranda, que vai ao fundo e, na hora do cruzamento, divide a bola com Wagner. Como a bola bateu no pé direito do são-paulino por último, foi marcado o tiro de meta para a equipe carioca.

20' Wellington Silva avança pela direita e toca para Walter, que está impedido. Lance parado pela arbitragem.

18' Na cobrança, Luis Fabiano corta o cruzamento de cabeça. O rebote fica com Jean, que domina e chuta longe do gol de Rogério Ceni

17' Paulo Miranda comete falta em Wagner pelo lado esquerdo do ataque do Fluminense. Falta perigosa para o Tricolor das Laranjeiras.

16' Osvaldo passa por Wellington Silva e cruza para Ganso, que antes do cabeceio, foi novamente desarmado por Carlinhos que, mais uma vez, fez a cobertura defensiva.

14' Na cobrança de Conca, a arbitragem para a jogada, marcando falta de Elivelton em Rogério Ceni.

13' Ao tentar fazer o desarme no meio-campo, Ganso chuta a bola para trás. Escanteio para o Fluminense.

12' Carlinhos foi acionado pela esquerda em profundidade, mas Souza estava na cobertura e ficou com a bola.

Posse de bola: Flu 48% - São Paulo 52%

11' Osvaldo sai na cara do gol e chuta por cima, mas o árbitro já marcava toque de mão na hora do domínio do jogador.

10' Pato tentou tabelar com Maicon, mas o passe foi interceptado por Diguinho.

8' Pato recebe na área e, quando se preparava para chutar, foi desarmado por Carlinhos.

6' Conca tabela com Rafael Sobis, mas a devolução é ruim e Rogério Ceni faz a defesa.

5' Souza busca Alexandre Pato no ataque, mas a bola sobra para o goleiro Felipe Garcia.

4' Paulo Miranda derruba Wagner no meio-campo. Falta para o Fluminense

3' Elivelton faz lançamento para o ataque, mas a bola é muito forte e sobra fácil para Rogério Ceni na defesa.

3' Pato passa por dois marcadores, mas na sequência do lance é desarmado por Carlinhos.

1' Ganso recebe de Alexandre Pato, avança e bate à direita do gol de Felipe Garcia.

0' Começa o jogo!!

21:57 Torcida do Fluminense grita o nome de Wellington Nem, que está no estádio assistindo o jogo.

21:56 Lembrando que o goleiro Felipe Garcia fará a sua estreia com a camisa do Fluminense. Ele ganhou a disputa com Kléver e será o titular na partida de hoje.

21:55 Fala, Wagner: "Todos tem qualidade e contam com a confiança do grupo. Tomara que o time faça uma grande partida e saia com a vitória."

21:55 Fala, Muricy: "Não tenho dúvida de que a partida de hoje será muito mais difícil do que foi contra o Flamengo. O Fluminense tem um ótimo meio-campo e joga bastante compactado. Será um grande jogo".

21:52 As duas equipes já estão no gramado. Expectativa de um grande jogo.

21:50 Pelos outros jogos da rodada, o Flamengo ficou no empate em 1 a 1 no Bahia, assim como Coritiba e Inter, que também ficaram na igualdade.

21:45 FOTO: Crianças já prontas para receber os jogadores no túnel do estádio.

21:43 O São Paulo não ganha do rival no Rio de Janeiro desde o Campeonato Brasileiro de 2011, quando venceu por 2 a 0, gols de Dagoberto e Lucas.

21:40 No Fluminense, além de Diego Cavalieri e Fred, o técnico Cristóvão Borges ganhou um desfalque de última hora: o lateral Bruno sentiu dores na coxa esquerda e foi vetado no aquecimento. Wellington Silva será o seu substituto.

21:38 FOTO: Público ainda muito reduzido no Maracanã.

23:36 SÃO PAULO ESCALADO! Rogério Ceni; Paulo Miranda, Lucão, Antônio Carlos e Reinaldo; Souza, Maicon e Paulo Henrique Ganso; Osvaldo, Luis Fabiano e Alexandre Pato.

21:33 Em instantes, a escalação oficial do São Paulo.

21:30 FLUMINENSE ESCALADO! Felipe Garcia; Wellington Silva, Gum, Elivélton e Carlinhos; Diguinho, Jean, Wagner e Conca; Sobis e Walter.

21:10 FOTO: Público de dentro do Maracanã ainda é pequeno.

SAIBA TAMBÉM: Dirigente do São Paulo nega interesse em Lugano: ''Já passou''

LEIA MAIS: Após empréstimo com o Cruzeiro, Martinuccio retorna ao Fluminense

20:47 Movimento aos redores do Maracanã bem tranquilo e a expectativa é de público bom nesta noite.

20:30 A CBF já definiu os trios de arbitragem para a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E o jogo entre Fluminense e São Paulo, quarta-feira, às 22h, no Maracanã, será apitado pelo catarinense Paulo Henrique de Godoy Bezerra. Os auxiliares no duelo de tricolores serão Alessandro Rocha de Matos, da Bahia, e Carlos Berkenbrock, de Santa Catarina.

20:25 Para os torcedores do Fluminense mais supersticiosos, há um dado importante: será no mesmo dia que, em 2008, a equipe derrotou o São Paulo e chegou à final da Libertadores. Os paulistas têm a chance de ver seu time ganhar do rival, algo que não acontece desde 2011.

Série A 2014: São Paulo Futebol Clube

20:24 O Maracanã é o palco do confronto de logo mais entre Fluminense e São Paulo. O estádio tem capacidade para 73 mil torcedores e promete receber bom público.

20:22 Osvaldo, atacante do São Paulo, também comentou sofre o confronto desta quarta-feira: “O Fluminense perdeu o Fred na última partida, mas jogará com o Walter, um jogador de muita força. A gente deve procurar repetir o mesmo papel do jogo contra o Flamengo, marcando e saindo bem para o jogo”

20:20 Depois do desejo de contratar o meia Wagner, o Santos mudou o alvo no elenco do Fluminense. Agora, os dirigentes do Peixe querem trocar Cícero, que está emprestado pelo Tombense (MG), time do empresário do atleta, Eduardo Uram, pelo atacante Rafael Sobis. No entanto, o camisa 23 afirmou que tem contrato até o julho de 2015 e que pretende ficar nas Laranjeiras: ''Quando vi surgirem as especulações, liguei para o Fluminense. O interesse na troca não partiu do Fluminense, até porque o Sobis está muito bem. Parece que partiu do empresário do Cícero. Ninguém do Santos me procurou. Acho que, se chegarem a um acordo, vão me ligar. No momento, não interessa ao Sobis ir para o Santos. Enquanto ele tiver contrato com o Fluminense, não interessa nada'' – explicou.

20:16 Ao contrário dos cariocas, o São Paulo vem completo para este jogo. A equipe será rigorosamente igual a que enfrentou o Flamengo. Além disso, o técnico Muricy Ramalho dificilmente mudará a escalação de sua equipe, que já não contava com os jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira sub-21 no Torneio de Toulon, na França. O lateral esquerdo Álvaro Pereira também não jogará, pois estará a serviço do Uruguai na Copa do Mundo.

20:13 Fluminense terá desfalques no Maracanã. O tricolor carioca não poderá contar com o goleiro Diego Cavalieri (na lista de espera para a Copa do Mundo) e com o centroavante Fred, convocado para o Mundial e expulso diante do Grêmio. Kléver e Walter deveráo ser os substitutos.

20:10 Há três partidas, Paulo Henrique Ganso havia sido barrado por Muricy Ramalho. Reserva na partida contra o Coritiba, o camisa 10 não economizou nas críticas ao treinador e afirmou que, para o time alcançar uma regularidade, era preciso que a formação escolhida tivesse tempo para buscar entrosamento. E que atuar com quatro atacantes sem nenhum meia seria errado. Ganso acredita que, agora, o time está pronto para lutar pelas primeiras posições. ''Acho que sim, ele encontrou os jogadores. Os reforços que chegaram entraram bem e o elenco está ficando cada vez mais forte. O Muricy tem conversado bastante com a gente e deixou clara a importância de terminar essa primeira parte na liderança ou entre os quatro primeiros''

20:06 O técnico Cristóvão Borges do Fluminense acha precoce fazer projeções para o final do ano. “Acho muito cedo para falarmos em título e em vaga na Libertadores. Por enquanto, temos que lutar apenas para chegar ao recesso da Copa do Mundo com a melhor pontuação possível, e isso passa necessariamente pela conquista de uma vitória contra o São Paulo”

20:03 FIQUE DE OLHO: Paulo Henrique Ganso, meia do São Paulo. Destaque na última partida contra Flamengo, na qual marcou marcou dois gols, o meia espera repetir a mesma atuação que teve contra os Rubro-Negros para sair com a segunda vitória consecutiva fora de casa.

20:00 FIQUE DE OLHO: Walter, atacante do Fluminense. Mesmo sendo reserva com a chegada de Cristóvão Borges, ele marcou seis gols na temporada. O camisa 18 terá a missão de substituir Fred nesta partida e também durante a Copa do Mundo.

19:57 Um zagueiro que vem agradando a torcida do São Paulo é o jovem zagueiro Lucão. O início da trajetória do jogador no clube paulista tem sido de sucesso. Titular ao lado de Antônio Carlos nas vitórias sobre o Botafogo-SP (Campeonato Paulista), CRB (Copa do Brasil) e Flamengo (Campeonato Brasileiro), o defensor terá mais uma prova de fogo na noite desta quarta, diante do Fluminense, no Maracanã. ''Eles me dão muitos conselhos durante os jogos. Isso me ajuda e faz com que eu tente fazer coisas diferentes em campo. Estou aprendendo muito com eles'' – disse Lucão, em entrevista ao site oficial do clube, que completou: ''O importante é que mostrei que tenho condições de jogar. Não sofremos gols nessas partidas. Mas não posso me acomodar. Tenho de seguir trabalhando forte, as coisas não acontecem por acaso'''

19:55 Depois da negada a primeira tentativa, o Fluminense elaborou nova estratégia para tentar convencer a Fifa a liberar Diego Cavalieri do impedimento de defender seu clube pela convocação à Seleção. Um novo ofício será enviado nesta quarta-feira (21) à entidade explicando a situação do goleiro, porém, é a presença de um emissário na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, que aumenta a esperança em desfazer o que é definido nas Laranjeiras como prejuízo.

Série A 2014: Fluminense Football Club

19:53 Em entrevista coletiva, Paulo Henrique Ganso falou sobre o próximo compromisso do São Paulo. Novamente no Maracanã, o time do Morumbi, desta vez, terá o Fluminense pela frente. Um adversário que promete oferecer bem mais perigo do que o Flamengo, palavras do próprio meio-campista. ''A gente não tem dúvidas de que o jogo contra o Fluminense será mais difícil do que o do Flamengo. Sempre o próximo jogo é o mais difícil. Pode nos deixar na liderança do campeonato. Temos, que, pelo menos, buscar pontos para não sair da ponta tabela'''

19:50 A partida ainda será especial para Walter, que terá a primeira chance como titular com Cristóvão Borges ao substituir o suspenso Fred. ''A cobrança é muito alta por jogar no lugar do Fred. ídolo da torcida, atacante da seleção. Mas venho trabalhando muito e, se Deus quiser, vou tentar dar conta do recado'' – disse.

19:47 Já o São Paulo, conseguiu uma vitória maiscula sobre o Flamengo no mesmo estádio do confronto desta noite, ou seja, no Maracanã. Paulo Henrique Ganso marcou os dois gols e foi o grande destaque da partida. Veja os melhores momentos:

19:45 Pela rodada passada, o Fluminense foi derrotado para o Grêmio na Arena pelo placar de 1 a 0. O tricolor carioca vinha até fazendo boa partida, mas foi castigado com gol de Rodriguinho. Além disso, Fred foi expulso por agressão ao argentino Alan Ruiz. Veja os melhores momentos:

19:43 Cotado como reforço do São Paulo no início do ano, Rafael Sobis ressaltou a importancia do confronto: “Será mais uma decisão dentro de casa, diante de um adversário que é muito forte e que costuma complicar muito as vidas dos outros. O São Paulo vem embalado. Não poderemos abrir mão de nada se quisermos ganhar. Isso significa contar com o apoio da nossa torcida mais uma vez” - afirmou.

19:40 A comissão técnica do clube está preocupada com o desgaste físico dos jogadores e pensa até mesmo em poupar alguns jogadores antes da parada para a Copa do Mundo. "Temos que trabalhar bem no sentido da recuperação dos atletas de um jogo para o outro. Precisaremos ver que há jogadores com casos pontuais, que estarão mais fatigados", disse o preparador físico Rodrigo Poletto.

19:37 Apesar de vir de derrota para o Grêmio no último domingo (18), o time do Fluminense realizou apenas dois treinos para o jogo contra o São Paulo, ambos sem exigir muito dos jogadores. Na última atividade antes da partida, realizada nesta terça, o técnico Cristóvão Borges liberou os atletas para o tradicional "rachão" e apenas comandou um treino de finalizações nos minutos finais

Guia VAVEL do Brasileirão Série A 2014

19:36 O confronto também marca um duelo bem interessante. Conca x Ganso: os dois maestros hoje se encontram em campo logo mais. Conca, argentino, se caracteriza por carregar e brigar pela bola. O brasileiro Ganso, mais clássico, prefere o toque de primeira em um estilo de jogo caladão. Os dois, por exemplo, lideram a lista de assistências em seus clubes na competição: Conca tem duas e Ganso, três. Em gols, o são-paulino tem dois.

19:33 Fluminense e São Paulo somam 9 pontos cada um no Campeonato Brasileiro e têm um objetivo em comum no encontro da noite desta quarta-feira (21), no Maracanã. Os dois times tricolores almejam vencer para ao menos ingressar na zona de classificação à Copa Libertadores da América.

19:30 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x São Paulo, pela Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 22h, no Maracanã.