Campeonato Brasileiro: Grêmio x Botafogo

Amigos, encerramos aqui a transmissão. Muito obrigado pela companhia e uma boa noite. Até a próxima!

Seguranças dos Grêmio impediram a entrada dos jogadores do Botafogo no vestiário. Com isso, houve um princípio de confusão.

O Grêmio, com a vitória, chega aos 13 pontos. O Botafogo, com a derrota, entrou na zona de rebaixamento, está na 17ª posição, com quatro pontos.

48' Acaba a partida. O Grêmio vence o Botafogo de virada.

46' Barcos tenta o chute, mas é travado por Bolívar.

45' Na cobrança, a bola passa por todo mundo. Sheik pega a sobra, cruza e André Bahia isola.

45' Edílson cobra, e a bola bate na barreira. Escanteio para o Botafogo.

44' Falta em cima de Emerson Sheik.

42' Falta em cima de Júnior César. Amarelo para Alán Ruiz, que está fora da próxima partida.

41' Airton lança, mas a bola vai nas mãos de Marcelo Grohe.

40' Falta de Barcos. O atacante colocou a mão na bola.

39' Substituição no Grêmio. Sai: Dudu. Entra: Edinho.

38' Substituição no Botafogo. Sai: Gabriel. Entra: Sassá.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO GRÊMIOOOOOOOOOOOOO! MAXÍ RODRÍGUEZZZZZZZZ! O GRÊMIO VIRA O JOGO!

35' O Grêmio pressiona o Botafogo.

Substituição no Grêmio! Sai: Ramiro. Entra: Zé Roberto.

33' UHHHHHHHHHHHHHHHHH! Gegê arrisca de fora e a bola passa com perigo.

30' Substituição no Grêmio. Sai: Rodriguinho. Entra: Maxí Rodriguez

29' UHHHHHHHHHHHH! Gabriel bate de fora, e a bola passa por cima.

28' Na confusão, Sheik e Barcos receberam o cartão amarelo.

26' Sheik da uma cotovelada em Ramiro. E Barcos 'compra a briga' do meia. O time do Botafogo parte pra cima do atacante gremista, gerando uma confusão em campo.

24' Mais uma substituição no Botafogo. Sai: Carlos Alberto. Entra: Gegê.

24' Airton tenta o passe, e Breno joga pra lateral.

21' Substituição no Botafogo! Sai: Zeballos. Entra: Wallyson.

20' Edílson cruza, e Grohe sai bem do gol.

20' Falta em cima de Emerson Sheik, no meio campo.

19' Edílson cobra. E Barcos afasta.

18' Escanteio para o Botafogo.

16' Rodriguinho bate de fora, e a bola sai.

14' O Botafogo não consegue sair. O Grêmio pressiona o time de General Severiano.

12' Airton está caído no gramado com cãibras.

11' O Grêmio é melhor nesses primeiros 11 minutos do segundo tempo. Alvinegro carioca não consegue encaixar os contra-ataques.

9' RENAN! Rodriguinho cobra, a zaga tira mal, Alán Ruiz bate da entrada da área e Renan pega.

8' Escanteio pro Grêmio.

8' Breno receben na linha de fundo e bate pro gol, mas a bola passa por cima.

6' Dudu vai no fundo, cruza e a defesa afasta.

6' Carlos Alberto lança Emerson Sheik, mas o atacante alvinegro não alcança.

4' Novamente, Dudu é flagrado em posição irregular.

4' Dudu é lançado, mas é flagrado em impedimento.

1' Dudu recebe na esquerda, cruza, mas a zaga alvinegra afasta.

0' As equipes voltam sem alterações para a segunda etapa.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

23:03 Os times estão de volta ao gramado. Vai começar o segundo tempo!

22:57 Rodriguinho, autor do gol de empate do Grêmio: O campo está molhadinho. Deu certo. A equipe deles chegou uma vez e foi feliz, conseguiu fazer o gol. Estávamos bem na partida, criando, tentando criar oportunidades. Está difícil. Eles estão fechadinhos. A gente empatou e agora o jogo vai ficar mais aberto

22:25 Carlos Alberto: O gol do Grêmio não atrapalha, mas eu acho que a gente podia ter evitado. Bom que a postura da equipe está diferente. A gente comete alguns excessos e isso é bom porque o treinador tem que conter. Mancini sabe ler bem o jogo. Agora, ele vai acertar a equipe para sairmos com a vitória. Nós vamos busca essa vitória.

47' Final do primeiro tempo. Grêmio e Botafogo vão empatando por 1 a 1.

46' Edílson cobra, e Grohe sai bem do gol.

46' Sheik cruza, e Rhodolfo joga pra escanteio.

44' Teremos mais dois minutos de acréscimo.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO GRÊMIOOOOOOOOOOO! RODRIGUINHO BATE DE FORA E EMPATA A PARTIDA!

43' Rodriguinho cobra, e Airton tira.

42' Carlos Alberto comete falta e recebe o cartão amarelo.

41' Escanteio para o Grêmio. Rodriguinho cobra, e Bolatti tira o perigo.

40' Zeballos cai no gramado.

40' Barcos domina, mas acaba saindo com bola e tudo.

38' Rodriguinho levanta, e Barcos deesvia e a bola passa do lado da trave de Renan.

37' Dudu levanta, a zaga corta, Alán Ruiz pega de primeira e a bola pega em Bolatti e vai para fora.

36' Rodriguinho recebe, mas acaba saindo com bola e tudo.

35' Lateral para o Botafogo.

34' Rodriguinho levanta na área, mas a bola vai pra fora.

34' Falta forte de Carlos Alberto em cima de Alán Ruiz, no meio campo.

31' Falta de Barcos em cima de Bolívar.

29' Edílson cobra, Airton cabeceia e bola toca em Bressan. Mais um escanteio pro Botafogo. O lateral cobra, e a zaga gremista tira o perigo.

27' UHHHHHHHHHHHHHHH!!!! Edílson bate forte, e Grohe joga pra escanteio.

26' Falta em cima de Gabriel. Desta vez, muito perto da linha.

26' Falta de Breno em cima de Edílson, na linha de fundo.

25' Pará é lançado, recebe, cruza e Júnior César afasta.

23' Falta em cima de Carlos Alberto.

22' Barcos tenta o chute, mas é travado e a bola vai nas mãos de Renan.

20' RENANNNNNNNNNNNNNNN! Alán Ruiz bate bem e Renan faz uma boa defesa. Na cobrança de escanteio, a zaga alvinegra corta, e, novamente, Alán Ruiz pega a sobra, bate pro gol e a bola vai pra fora.

19' Falta perigosa para o Grêmio, em cima de Alán Ruiz

17' O Botafogo é melhor. O alvinegro se defende bem e, nos contra-ataques, chega com bastante perigo.

16' Zeballos arrisca de longe, mas a bola passa do lado direito do gol de Marcelo Grohe.

14' Alán Ruiz chuta de longe, mas a vola vai pra fora.

12' Breno tenta o cruzamento, mas a zaga alvinegra corta.

10' Dudu cruza, mas a bola sai muito forte e vai para a lateral.

8' O Grêmio tenta a reação, mas o Botafogo se defende bem.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO BOTAFOGOOOOOOOOOOOOOO! ZEBALLOOOOOOOOOS! CARLOS ALBERTO ARRANCA, TOCA PARA ZEBALLOS QUE ABRE O PLACAR!

3' Falta de Airton em cima de Riveros, no meio campo.

2' Há algumas poças d'água no campo.

1' Escanteio para o Grêmio.

0' COMEÇA A PARTIDA!

21:55 Grêmio e Botafogo estão no gramado do Alfredo Jaconi. Já já começa a partida!

21:16 Finalmente, o meia Carlos Alberto vai poder estrear pelo Botafogo. O camisa 19 alvinegro diz estar bem feliz e motivado para ajudar o glorioso. ''Estou bem feliz, contente com a oportunidade de jogar um jogo como este. O Grêmio é um grande adversário. Mas não escolho jogo. Estou muito comprometido. Quando se está feliz, a chance de colaborar é enorme. Tenho que sentir ansiedade sempre. Digo que gosto de viver perigosamente. Esse friozinho na barriga é ótimo, mostra que ainda sou apaixonado pelo que faço'', disse.

21:10 O estádio Alfredo Jaconi pertence ao Esporte Clube Juventude. O estádio foi inaugurado em março de 1973. Atualmente, a capacidade do Alfredo Jaconi é de 23.726 mil pessoas.

21:05 Na última terça-feira (20), o Botafogo perdeu o meia uruguaio Lodeiro para o Corinthians. O valor da negociação gira em torno de R$ 4,5 milhões e o contrato do jogador com o Timão deve ser entre três ou quatro anos.

21:00 Após vencer o Fluminense no último domingo, (18), o técnico do do Grêmio, Enderson Moreira, deicidiu manter o time que venceu o tricolor carioca. Além disso, os gaúchos também aprimoraram as suas finalizações.

20:58 FIQUE DE OLHO: Emerson Sheik. O camisa 7 alvinegro é um dos poucos destaques da equipe carioca. O atacante tem três gols em quatros jogos pelo Botafogo.

20:56 FIQUE DE OLHO: Hernán Barcos. O atacante argentino é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro de 2014, com dois gols. Além disso, sempre deixa a sua marca contra o Botafogo.

20:53 O treinador do Botafogo, Vagner Mancini, disse estar confiante na vitória de sua equipe, fora de casa, no Alfredo Jaconi. ''Estou com muita esperança de que vamos fazer um bom jogo. Espero que meu time esteja preparado para este cenário de uma partida muito dura que vamos enfrentar. Na última rodada, o Fluminense teve mais posse, mais chances, mas o Grêmio foi mais eficiente. Não vão jogar na Arena, e acho que em Caxias pode ser um pouco mais um campo neutro, apesar de a torcida ser maior'', disse o treinador do alvinegro carioca.

20:50 No último encontro entre as equipes, em outubro de 2013, o Grêmio levou a melhor. O tricolor gaúcho venceu o Botafogo, fora de casa, no Maracanã, por 1 a 0. Naquela oportunidade, Alex Telles marcou o gol da vitória tricolor.

20:47 Grêmio e Botafogo já se enfrentam 51 vezes em toda a história. No entanto, o Imortal leva vantagem sobre os cariocas. São 19 vitórias dos gaúchos, contra 15 dos cariocas. Além disso, houve 17 empates entre as equipes.

20:43 Na última rodada, o Botafogo foi à juiz de Fora enfrentar o Goiás, e foi derrotado pelo esmeraldino. Ramon e Danilo marcaram os gols do time goiano.

20:42 Em uma situação bem oposta do Grêmio, o Botafogo chega ao confronto precisando da vitória para poder se afastar da zona de rebaixamento. Os cariocas estão na 15ª colocação com apenas quatro pontos conquistados.

20:40 No último domingo (18), o Grêmio enfrentou o Fluminense e saiu vencedor. Rodriguinho marcou o gol da vitória do tricolor gaúcho, na Arena.

20:38 Na terceira posição e com 10 pontos, - mesma pontução do vice-líder Cruzeiro -, o Grêmio enfrenta o Botafogo com o objetivo de se manter no G-4.

20:45 Boa tarde, amigos torcedores! Sejam bem vindo a mais uma transmissão da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014. Acompanharemos nesta quarta-feira, (21), a partida entre Grêmio x Botafogo, a ser realizada no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.