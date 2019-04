De virada, Fluminense goleia o São Paulo no Maracanã

Partida valida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2014, realizada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

INCIDENCIAS : Partida valida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2014, realizada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

No Maracanã, nesta noite de quarta-feira (21), o Fluminense fez um jogo para ficar na história. Com uma bela atuação, o time comandando por Cristóvão Borges venceu o São Paulo por 5 a 2, com gols de Walter, duas vezes, Rafael Sóbis, Wagner e Lucão, marcando contra. Para o Tricolor paulista, Rogério Ceni e Alexandre Pato anotaram.

O Fluminense foi para a partida tentando se reabilitar na competição, já que havia perdido na última rodada para o Grêmio. Sem Fred, o substitulo foi Walter, que deu conta do recado e marcou dois gols. Além disso, outro jogador que se destacou foi Wagner, com um gol e uma assistência.

A equipe de Muricy Ramalho chegou muito bem para o confronto. Até então não havia perdido nenhuma partida, conquistando um grande vitória na última rodada, no Maracanã, diante do Flamengo, com dois gols de Paulo Henrique Ganso, que não foi bem na partida.

Com o resultado, o Fluminense vai para a décima segunda colocação na tabela, com doze pontos, um a menos que o líder Cruzeiro. Na próxima rodada, o adversário será o Bahia, no sábado (24), às 18h30, partida inicialmente marcada para a Arena Barueri.

Já o São Paulo fica na sétima colocação na tabela, com nove pontos, ainda podendo ser ultrapassado na rodada. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Grêmio, sábado (24), às 21h, no Estádio do Morumbi.

Movimentação e gols

Marcação, movimentação e gols. As três palavras que resumem a primeira etapa no Maracanã. No começo da partida, as duas equipes preferiram marcar: quando o São Paulo estava com a bola, o Tricolor carioca voltava todo para o campo de defesa; mesmo caso quando o Flu estava com a pelota, fazendo o time de Muricy voltar todo, chegando a ponto dos atacantes marcarem – Pato de olho em Carlinhos, e Ganso percorrendo todo o meio campo.

O Fluminense foi o que tentava chegar mais, principalmente pelo lado esquerdo, com Carlinhos. No entanto, quem abriu o placar foi o São Paulo. Após longo toque de bola, Antônio Carlos resolveu avançar e, após tabela com Paulo Henrique Ganso, invadiu a área e foi derrubado por Wellington Silva: pênalti. Rogério Ceni bateu no meio e fez o seu gol de número 116 na carreira.

Após o gol, as chances do Flu começaram a aparecer. Pelo lado esquerdo, as jogadas eram mais frequentes, principalmente pela deficiência de marcação de Alexandre Pato, que não dava conta de olhar de perto Carlinhos. Em uma boa jogada, o lateral recebeu e chutou cruzado. Wagner, dentro da pequena área, deu um carrinho, mas não alcançou a pelota.

Foi então que, aos 42 minutos, o gol do Fluminense saiu. Conca, o que mais jogava do time da casa, chutou forte de fora da área. Rogério não segurou e, na sobra, ganhou no corpo de Reinaldo e fuzilou. Era o empate do Tricolor carioca: 1 a 1.

Porém, os torcedores do Flu que estavam no Maracanã não conseguiram comemorar. Dois minutos depois, Osvaldo deu um lindo cruzamento da esquerda para dentro da área, encontrando Alexandre Pato, que cabeceou para o fundo das redes.

Virada, goleada e três pontos na conta

Se no primeiro tempo as três palavras que definiram bem os 45 minutos foram marcação, movimentação e gols, a do segundo tempo foi apenas uma: massacre. O Fluminense começou pressionando o São Paulo em busca do gol de empate. Os mais perigosos eram Conca e Walter.

Logo no primeiro minuto, Walter deu uma palhinha do que faria um pouco depois. Após sobra de bola, ele deu uma bicicleta. A bola passou muito perto. E a pressão continuava. O Tricolor paulista estava todo fechado, trazendo o Flu para o seu campo de defesa.

Mas a postura de se fechar e esperar o adversário não deu muito certo para o São Paulo. Aos 7 minutos, depois de escanteio cobrado, a pelota bateu em Lucão, e entrando mansamente na rede. Era o empate do Fluminense.

O São Paulo não passava no meio de campo. Já o Fluminense, com tranquilidade, conseguia chegar facilmente ao gol de Rogério Ceni, tanto que, após arrancada pela esquerda, Wagner cruzou e Walter dominou, olhou e chutou no cantinho, virando o placar.

Depois disso, o Fluminente aumentou mais o ritmo e o São Paulo ficou mais apático. Depois de um chute forte de longe, Rogério espalmou e Wagner, de voleio, fez o quarto gol do Flu. Para fechar o massacre, Rafael Sóbis fez o quinto gol após uma briga dentro da área: 5 a 2.