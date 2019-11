Há seis anos, o Fluminense vencia heroicamente o São Paulo pela Libertadores

Quarta-feira. Dia 21 de maio de 2008. Estádio do Maracanã. O clima era tenso para os 72.910 tricolores presentes no estádio. O relógio marcava 46 minutos do segundo tempo. Thiago Neves cobrou escanteio na cabeça de Washington. O coração valente subiu no último andar, testou firme, no ângulo, sem chance para Rogério Ceni. O Fluminense marcava o gol que precisava para avançar à semifinal. Um gol histórico. Um resultado histórico. Os tricolores presentes no Maracanã viviam um momento de euforia nunca vivido antes.

O clima naquela noite era de confiança. Apesar da derrota por 1 a 0 na ida, no Morumbi, os tricolores confiavam no seu time comandado por Thiago Silva, Conca, Thiago Neves e Washington. O São Paulo contava com sua experiência na competição e era o atual campeão brasileiro. Era um adversário de respeito que contava com jogadores experientes como Rogério Ceni, Jorge Wagner e Adriano, e além disso tinha a juventude de Miranda e Hernanes. Mas isso não foi o suficiente para bater o Fluminense.

Fluminense faz primeiro tempo arrasador

O Fluminense começou o jogo cheio de vontade e partindo para cima do São Paulo. Aos 8 minutos, Conca deu lindo passe para Cícero que bateu cruzado; Rogério Ceni fez boa defesa. A pressão era muito forte e o tricolor paulista acabou cedendo. Aos 11 minutos, após cruzamento rasteiro da esquerda de Junior César, Zé Luís desviou e a bola subiu. Alex Silva e Cícero dividiram no alto e o meia tricolor levou a melhor. Na sequência, a bola sobrou para Washington que deu um leve desvio para encerrar um jejum de dez jogos sem marcar: 1 a 0.

Depois do gol, o São Paulo equilibrou o jogo no meio-campo e anulou as ações de Conca. Entretando, o tricolor paulista sofria com o "apitaço" dos mais de 70 mil presentes no Maracanã. Nem a bomba de Hernanes aos 18 minutos, que saiu à direita de Fernando Henrique, assustou os tricolores que não paravam de apitar. A partida então se equilibrou. O Fluminense, que não deu chances ao São Paulo no começo do jogo, reduziu o ritmo, mas nem por isso deixou de ser perigoso. Aos 37, Conca viu Rogério Ceni adiantado, e da entrada da área bateu colocado. Por infelicidade, a bola bateu no travessão e, no rebote, Thiago Neves cabeceou muito mal, perdendo a chance de ampliar o resultado.

Pressão na etapa final

O São Paulo voltou mais ofensivo para o segundo tempo. Adriano, logo no primeiro minuto da etapa final, obrigou Fernando Henrique se esticar todo para defender uma bola no canto. O Fluminense respondeu aos 6 minutos, com Conca. O argentino achou espaço na defesa paulista e finalizou no canto. Para sorte de Rogério Ceni, a bola passou raspando a trave. Quase que o Flu ampliava.

Aos 13, foi a vez do São Paulo atacar. Aloísio tabelou com Adriano e bateu forte; Fernando Henrique espalmou. No lance seguinte, Aloísio sofreu falta. Rogério Ceni cobrou e mandou à esquerda do arqueiro tricolor. Aos 19, Aloísio incomodou a defesa tricolor mais uma vez. Após uma trombada de Adriano com os marcadores, a bola sobrou limpa para Chulapa. Ele bateu cruzado, mas a bola foi para fora. Aloísio deu outro espírito ao ataque do São Paulo, que cresceu no jogo e buscava o gol. Depois de muito perder, aos 25, Aloísio entortou Ygor na ponta esquerda e cruzou na medida para Adriano calar o "apitaço" das arquibancadas: 1 a 1.

O Fluminense não sentiu o gol. No minuto seguinte, logo após a saída de bola, Dodô recebeu um lançamento e, dentro da área, o artilheiro dos gols bonitos chutou de forma "feia", mas por sorte - e falha de Rogério Ceni - a bola entrou: 2 a 1. O barulho nas arquibancadas voltava após o tento. O jogo ficou dramático. O São Paulo estava satisfeito com o resultado e o Tricolor das Laranjeiras corria atrás do gol que faltava. Maurício foi o primeiro a arriscar de longe e mandou para fora. Depois, foi a vez do Gabriel, que fez Rogério Ceni espalmar a bola de uma forma estranha. Por um pouco ela não entrou. Por último, Conca tentou, mas Ceni segurou firme.

A torcida tricolor acreditava e não perdeu a esperança até o final. O time jogava acima dos seus limites e buscava fôlego de forma sobrenatural. Aos 46, Maurício tentou cruzamento, mas Miranda desviou para escanteio. Era a última bola jogo. A última chance do Fluminense. Thiago Neves, o habilidoso camisa 10, o destaque da equipe que pouco apareceu neste jogo, se posicionou para cobrança, e numa cobrança típica de camisa 10, jogou milimétricamente na cabeça de Washington. O coração valente testou firme no último andar, colocando a bola num lugar sem chances de defesa para Rogério Ceni: 3 a 1. O Fluminense marcava o gol que precisava, eliminava o São Paulo de forma heróica e histórica, e avançava às semifinais da Copa Libertadores da América.