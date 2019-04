Campeonato Brasileiro: Vitória x Atlético-MG

PARTIDA VÁLIDA PELA 6ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2014, A SER REALIZADA NO ESTÁDIO JOIA DA PRINCESA, EM FEIRA DE SANTANA (BA)

Defensor com mais gols na história do Galo, Réver comentou sobre o resultado conquistado nesta quinta: "Sabíamos que a bola parada iria fazer a diferença. Há muito tempo que a nossa não fazia e hoje tivemos a felicidade. Essa vitória nos coloca numa condição boa. Temos uma equipe forte e podemos brigar por título ou pelas primeiras colocações da competição. Estou muito feliz por ter marcado e aumentado essa minha marca"

Autor do primeiro gol do Vitória, Dinei afirmou que o Vitória deve usar o segundo tempo da partida como exemplo para o restante do campeonato: "Espírito do Vitória é esse do segundo tempo. Infelizmente tomamos gols de bola parada. Agora é levantar a cabeça"

FIM DE JOGO NO JOIA DA PRINCESA! O Atlético Mineiro vence o Leão por 3 a 2.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! AOS 44 DO SEGUNDO TEMPO WILLIE FAZ O SEGUNDO GOL DO RUBRO-NEGRO!

41' Willie faz ótima jogada, mas finalizada pra fora e perde a chance de fazer o segundo gol do Vitória.

38' André recebe passe, mas estava em posição irregular.

32' Defesa bloqueia chute de Fernandinho.

28' Carlos entra no lugar de Marion.

26' Tarracha da lugar a Euller

23' Alex Silva cruza bola para a área e Wilson defender.

22' Jusué substitui Pierre.

21' Sai Dátolo e entra Rosinei.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Dinei aos 19 minutos diminui para o Leão!

GOOOOOOOOOOOOOO DO GALO! Réver de cabeça amplia o placar aos 16 minutos da etapa final!

11' Sai Marquinhos e entra Willie.

10' Sai Souza e entra Dinei.

5' Após contra-ataque, Caio finaliza perto da trave.

4' Após boa chegada do Galo, Wilson defende cabeçada de André.

0' Por muito pouco o Atlético não faz o terceiro gol!

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DE VITÓRIA X ATLÉTICO MINEIRO!

O atacante Marquinhos, do Vitória, comentou sobre a péssima partida que vem fazendo o Leão: "A gente vem trabalhando, mas infelizmente estamos levando esses gols de bola aérea. Espero dar o meu máximo para poder ajudar a equipe no segundo tempo"

Dátolo comentou sobre o gol marcado: "É um presente. Mas faltam 45 minutos ainda. O campo está muito complicado e por isso temos que estar concentrados para matar o jogo. Estamos tentando jogar, mesmo com um campo difícil"

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O Atlético Mineiro vai vencendo o Vitória por 2 a 0.

47' Cartão amarelo para o zagueiro Alemão.

45' Amarelo para Pierre, camisa 5.

41' Dátolo finaliza com muita categoria e quase faz um golaço.

35' Defesa de Wilson após cabeceio de Réver.

34' Cartão amarelo para Ayrton.

29' Amarelo para Marion.

29' Ayrton cruza na área e a bola passa perto do gol.

27' Giovanni faz ótima defesa após cruzamento!

21' Gol anulado de André.

20' André consegue escanteio para o Galo.

19' Vitória sofre para criar jogadas, devido a forte marcação do Atlético.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO ATLÉTICO! ALEMÃO, CONTRA, AUMENTA A VANTAGEM DO CLUBE MINEIRO APÓS COBRANÇA DE ESCANTEIO AOS 15 MINUTOS DE JOGO!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! DÁTOLO DE CABEÇA MARCA PARA O ATLÉTICO AOS 11 MINUTOS DO PRIMEIRO TEMPO!!

09' Emerson tenta cruzamento e acaba errando feio.

05' O Vitória é quem toma iniciativa das ações da partida.

04' O gramado vem atrapalhando ambas equipes.

02' Alex Silva cabeceia e Wilson defende firme.

01' Giovanni faz boa intervenção após cruzamento.

BOLA ROLANDO NO JOIA! Vitória e Atlético já se enfrentam pela sexta rodada do Brasileirão!

As equipes já estão em campo!

O Vitória também já está definido! Wilson; Ayrton, Luiz Gustavo, Alemão, Tarracha; Neto Coruja, Josa, Léo Costa; Marquinhos, Caio e Souza

O Atlético-MG já está está escalado! Giovanni; Alex Silva, Edcarlos, Réver, Emerson; Pierre, Leandro Donizete, Dátolo; Fernandinho, Marion, André

19:30 Estádio Joia da Princesa, palco da partida de hoje, é localizado em Feira de Santana, no interior baiano. O 'Joia' vem passando por reformas recentemente, devido as situações precárias encontradas em partes das suas instalações. (Foto: Carlos Augusto)

19:29 Fique de olho: André, atacante do Atlético Mineiro: Depois de uma ótima passagem pelo Santos em 2010, André teve uma carreira repleta de altos e baixos. Apesar de jovem, o atacante já acumula certa bagagem dentro do futebol. Na atual temporada, André vinha sendo reserva do Atlético, até ter seus serviços solicitados devido as lesões dos titulares, desde então o centroavante vem se destacando com a camisa do Galo. (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

19:28 Fique de olho: José Welison, volante do Vitória: Bom poder de marcação e talento com a bola nos pés. Essas sãos as principais características do jovem meio-campista do Leão, que vem sendo um dos principais jogadores do clube rubro-negro na atual temporada. Welison é mais uma das boas revelações do Vitória, o volante tem potencial para ser decisivo na partida desta quinta. (Foto: Felipe Oliveira)

19:27 Recentemente contratado pelo Vitória, Léo Costa deverá estrear no time titular do Leão. O meia comentou sobre a situação atual do gramado do Joia da Princesa e falou que o time precisa se preocupar: “Nunca joguei no Joia da Princesa, a primeira vez que treinei lá foi ontem. Já tinham me avisado sobre o gramado e realmente pude constatar que é uma grama muito fofa, cheia ondulações. A bola chega muita viva e vejo isso como problema. Tenho que torcer para que não chova, pois aí vai ficar cheio de lama. Mas vamos em busca dos três pontos", afirmou.

19:26 Nino Paraíba foi o lateral-direito titular do Vitória na derrota do último domingo (18) para o Palmeiras. Nino acredita que o Leão não poderá errar caso queira fazer um bom jogo diante do Atlético Mineiro, o lateral também elogiou o Galo de Belo Horizonte: "Será uma grande partida contra o Atlético-MG, é uma forte equipe. Temos que atuar com muita inteligência e evitar erros. Teremos a oportunidade de recuperar os pontos perdidos na última rodada neste jogo e vamos em busca dos três pontos", ratificou.

19:25 Dinei também ressaltou a dificuldade do confronto, porém afirmou que o Leão só tem interesse em vencer esta partida: "Será uma partida difícil mas precisamos vencer. Teremos dois jogos fora de casa [Botafogo e Goiás] e não podemos pensar em outro resultado. Só a vitória interessa", finalizou.

19:24 Recuperado de lesão, o atacante Dinei deverá começar a partida no banco de reservas. Apesar disso, o jogador afirmou estar pronto para enfrentar o Galo: "Estou 100% recuperado e pronto pra jogar, só depende de Amadeu. Se ele precisar, estarei preparado para atuar sem problema", disse.

19:23 Na última terça-feira (20) o técnico Carlos Amadeu voltou a trabalhar exaustivamente o posicionamento defensivo do Vitória. O treinador também chegou a realizar um trabalho de reconhecimento do gramado do Joia da Princesa, local da partida. Além disso, Amadeu também treinou jogadas ofensivas, como toques rápidos e a manutenção da posse de bola. (Foto: Divulgação/EC Vitória)

19:22 Datolo também afirmou que todo jogador do banco de reservas deve se mostrar disposto a dar o máximo pela equipe, para assim conseguir uma chance mostrar serviço na equipe titular: "Cada jogador que está no banco de reservas tem que ser consciente de que quando o treinador colocar em campo tem que fazer o melhor ou o dobro do melhor para conquistar o triunfo. Isso é o importante, ter mentalidade ganhadora e sempre pensar em mostrar o meu futebol.", disse.

19:21 Aproveitando as oportunidades dadas pelo treinador Levir Culpi, Datolo acabou recuperando a vaga de titular no time do Atlético. O meia argentino se diz bastante ansioso para ajudar o Galo na partida desta quinta-feira: "Espero ser titular para contribuir com o meu futebol e ajudar o grupo. Tento me esforçar nos treinamentos e, cada vez que o treinador me colocar em campo, eu tenho que mostrar serviço", afirmou. (Foto: Daniel Oliveira)

19:20 André também afirmou acreditar que Levir Culpi ainda precisa conhecer mais os seus jogadores, e que os mesmos devem respeitar as decisões do comandante: "Acho que ele está conhecendo o grupo, por mais que esteja aqui há algum tempo, mas está conhecendo ainda, querendo adaptar a forma dele de trabalhar. Por isso que ele para mais o treino, para todo mundo se conhecer, coisas que não sabemos como ele gosta, outras tentamos passar para ele, para nos adaptarmos", disse.

19:19 Aproveitando as lesões de Jô e Tardelli, André vem se firmando no ataque do time mineiro. O jovem jogador vem se destacando nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, entretanto, o mesmo lamentou em entrevista o fato do treinador Levir Culpi não ter realizado o tradicional 'rachão' durante esta semana. Apesar disso, o atacante diz compreender a opção do técnico: "Ficamos um pouco chateados, mas entendemos que o professor quer passar confiança para nós. Além disso, vamos com um time mudado, com o Dátolo entrando, então acho que é mais para o pessoal se conhecer e ganhar confiança", comentou.

19:18 O Atlético terá diversos desfalques para a partida contra o Vitória. Os lesionados Diego Tardelli, Jô, Ronaldinho e Marcos Rocha são ausências certas, assim como os suspensos Victor e Leonardo Silva. Otamendi, convocado para a seleção argentina, também será uma baixa no Galo.

19:17 O ténico Levir Culpi comandou um treino no centro de treinamentos do Bahia, o Fazendão. Levir e sua equipe realizaram trabalhos coletivos em um campo com dimensões reduzidas, parando o treinamento em diversas oportunidades para corrigir o posicionamento dos atletas, dando um foco maior a uma marcação forte no ataque. O treinador também trabalhou jogadas de bola parada, ofensivas e defensivas.

19:16 Vitória e Atlético Mineiro já se enfrentaram 40 vezes pelo Campeonato Brasileiro. O rubro-negro venceu apenas 8 partidas, enquanto o Galo conquistou 18 vitórias no confronto, além dos 13 empates.

19:15 Em 2010, o Vitória derrotou o Galo em uma partida espetacular, marcada pela grande quantidade de gols para ambos os lados. O Barradão foi o palco do grande jogo realizado pelas equipes que se enfrentam nesta quinta-feira.

19:14 No último Campeonato Brasileiro, Vitória e Atlético Mineiro acabaram empatando por 2 a 2 na última rodada da competição. Ambas equipes protagonizaram um belo espetáculo para o torcedor que teve a oportunidade de acompanhar todas as emoções do confronto.

19:13 O Vitória nunca conquistou o título de campeão brasileiro, a melhor campanha do Leão aconteceu no ano de 1993, quando foi derrotado pelo Palmeiras na final do campeonato nacional. (Foto: Arquivo)

19:12 O Atlético Mineiro se sagrou campeão brasileiro apenas uma vez. Sua única conquista acabou acontecendo no ano de 1971, numa final disputada em uma espécia de triangular, envolvendo também os gigantes São Paulo e Botafogo. (Foto: Agencia Estado)

19:10 Boa noite, leitores que navegam na VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão da partida entre Vitória e Atlético Mineiro, pela 6ª rodada do Brasileirão 2014. Fique conosco e acompanhe os lances deste jogo!