Réver: o maior zagueiro-artilheiro da história do Atlético-MG

O zagueiro Réver marcou um dos gols da vitória do Atlético-MG sobre o Vitória na última quinta-feira (22) e se tornou o zagueiro com mais gols na história do Galo, ultrapassando outro ídolo da torcida alvinegra: Luizinho.

Luizinho jogou por 11 anos com a camisa Atlético-MG e anotou 21 gols em 537 partidas disputadas. O capitão Réver igualou a marca no dia 30 de maio de 2013, quando balançou as redes contra o Tijuana. Depois disso, o zagueiro ficou em um longo jejum de gols.

Réver chegou ao Atlético-MG em 2010 e entrou para a história do clube, sendo um zagueiro completo, com uma técnica apurada e um faro de gols incrível. O jogador também foi quem levantou a taça da Copa Libertadores da América em 2013, quando o Galo derrotou o Olimpia nos pênaltis em pleno Mineirão lotado. O zagueiro se diz honrado por ter entrado na história do clube.

"Deus prepara coisas no momento certo. Fico feliz por essa marca, mesmo sendo quase um ano depois do vigésimo primeiro. Fico feliz por ter alçando essa marca do Luizinho, que há muito tempo não era batida. Agora fico na história do Atlético-MG, mais uma vez por coisas boas, então fico feliz, e espero aumentar ainda mais essa marca para que os próximos zagueiros não possam me alcançar", disse Réver.

O capitão da equipe tem uma coleção de gols importantes. O primeiro gol do zagueiro com a camisa do Atlético-MG foi contra o Atlético-GO, no Serra Dourada. O Galo estava atrás do placar, quando Réver apareceu para fazer um antológico gol de bicicleta e empatar a partida em 2 a 2, aos 31 minutos do segundo tempo. Com isso, o time mineiro encontrou forças para seguir pressionando e virou a partida aos 47 minutos, com um gol de Ricardo Bueno.

Em 2012, Réver marcou o gol da virada sobre o Cruzeiro, selando a classificação do Galo para a Libertadores 2013. O Atlético havia saído na frente do placar e tomou a virada. O time alvinegro, entretanto, conseguiu a reação e empatou com um gol contra da equipe celeste. Réver marcou de cabeça e o Atlético-MG garantiu a vitória por 3 a 2 sobre o maior rival, no Estádio Independência. Com o resultado, o Atlético-MG garantiu a classificação direta para a Libertadores, que mais tarde se sagrou campeão.

Outra grande partida do zagueiro foi contra mais um rival local, o América-MG. A partida era válida pelo Campeonato Mineiro 2013, disputada no Estádio Independência. A partida estava empatada e Réver fez três gols, sendo um deles magistral e decidiu totalmente a partida. O Galo goleou o Coelho por 5 a 2 naquele jogo.

Réver tem 29 anos e vai construindo uma grande história pelo Atlético-MG – o defensor já está no rol de grandes zagueiros do clube. O zagueiro disputou 171 partidas pelo clube até o momentos e anotou 22 gols.