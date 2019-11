Resultado Paraná 2x0 Náutico na Série B 2014

22:52 Com o triunfo, o Paraná pula para a 9ª colocação, com 8 pontos. O Náutico, por outro lado, cai para a 11ª, também com 8 pontos

90+3' FINAL DE JOGO NO DURIVAL BRITTO E SILVA PARA Paraná 2 a 0 Náutico! Tricolor derrota o alvirrubro com gols de Giancarlo e Leonardo Luiz, em um gol contra bizarro

90' Três minutos de acréscimo!

89' UHHHHHHHHHHH! O atacante Marcelinho cabeceia e assusta o goleiro Marcos, que afasta à queima roupa. No rebote, caído no chão, tenta finalizar, mas erra o alvo

88' ÚLTIMA MUDANÇA NO PARANÁ! SAI Henrique, ENTRA Lucas Pará

88' UHHHHHHHHHH! Marcelinho recebeu livre de marcação e chutou rasteiro, mas Marcos fez uma grande defesa

87' Na Vila Capanema, público de 3.687, gerando uma renda de R$ 31.160,00

86' William Alves, do Náutico, e Giancarlo, do Paraná, se chocam, mas nada demais para nenhum dos atletas

85' ÚLTIMA MUDANÇA NO NÁUTICO! SAI Dê, apagado em campo, ENTRA Paulinho, estreando nessa noite

83' SUBSTITUIÇÃO NO PARANÁ! SAI Thiago Humberto, ENTRA Rodrigo Mann

81' SUBSTITUIÇÃO NO NÁUTICO! SAI Geovane, ENTRA Paulo Júnior

80' CARTÃO AMARELO PARA VINÍCIUS!

78' SUBSTITUIÇÃO NO NÁUTICO! SAI Marcos Vinícius, ENTRA Marcelinho

78' CARTÃO AMARELO PARA GIANCARLO, DO PARANÁ!

75' CARTÃO AMARELO PARA ELICARLOS, DO NÁUTICO!

72' Paraná segue administrando a boa vantagem que tem, enquanto o Náutico continua ineficiente no ataque

67' SUBSTITUIÇÃO NO PARANÁ! SAI Juliano Mineiro, ENTRA Carlinhos

66' UHHHHHHHHHH! Breno cruza na pequena área e Giancarlo passa batido

62' INCRÍVEL! Após falha grotesca de William Alves, Thiago Humberto teve duas chances claras e perdeu ambas

60' Sozinho após receber cruzamento, Henrique cabeceia errado e perde a chance de fazer o terceiro gol

55' QUASE! Vinícius cruzou na pequena área e quase surpreende Marcos

52' GOL CONTRA DO NÁUTICO! Após cruzamento da direita para a esquerda, o zagueiro Leonardo Luiz tenta recuar a bola de peito para Alessandro e coloca contra seu próprio patrimônio. Paraná 2 a 0 Náutico

50' Apesar da vantagem no marcador, o Paraná possui maior posse de bola e procura os espaços da defesa do Náutico para marcar o segundo gol

46' Bola rolando na etapa final de Paraná 1 a 0 Náutico! Tricolor vai vencendo o alvirrubro com gol marcado pelo atacante Giancarlo, aos 6 da etapa inicial

22:00 Sem mudanças, as equipes retornam ao campo de jogo

21:53 Não saiam daqui! Daqui a pouco a bola volta a rolar na Vila Campanema para a etapa final de Paraná 1 a 0 Náutico!

21:49 O autor do único gol da partida - até então - comemora o aproveitamento da oportunidade logo no início "Tive a oportunidade logo no começo do jogo e converti. Agora o jogo está parelho, então não podemos nos descuidar. Vamos tentar manter o resultado para fugir da zona do rebaixamento”

21:47 Lamentando o gol mal anulado de Marcos Vinícius, o técnico alvirrubro reclama da arbitragem "A arbitragem está de brincadeira. Gol legítimo anulado do Marcos Vinícius. É um assalto!"

46' Final de primeiro tempo no Durival Britto e Silva para Paraná 1 a 0 Náutico! Em jogo bastante movimentado até aqui, os donos da casa vão levando a vantagem no placar!

44' Um minuto de acréscimo!

43' UHHHHHHHHHH! Após cobrança de escanteio, o zagueiro Anderson Rosa cabeceia e acerta o travessão. No rebote, Henrique tenta e Alessandro evita

40' CARTÃO AMARELO PARA LELEU, DO NÁUTICO!

38' CARTÃO AMARELO PARA GUSTAVO, DO PARANÁ!

38' Náutico segue pressionando atrás do gol de empate ainda na primeira etapa de jogo, mas a zaga paranista segue bem postada

32' QUASE! Após bate-rebate na zaga tricolor, Marcos Vinícius chuta e o zagueiro corta

30' UHHHHHHHHH! Na primeira boa jogada trabalhada no setor ofensivo pelo Náutico, Vinícius teve duas oportunidades de balançar as redes, mas não conseguiu. Na primeira, o jogador chutou e o goleiro Marcos fez a defesa. Na segunda, não conseguiu fazer o cruzamento

28' UHHHHHHHHH! Após espaço dado pela defensiva alvirrubra, Thiago Humberto arrisca de fora da área. A bola bate na trave, nas costas de Alessandro e não entra. Quase o segundo gol paranista

25' Náutico tenta reverter o revés, mas ataca com nervosismo e pouca eficiência. Paraná segue em vantagem no marcador, com gol do artilheiro Giancarlo, aos 6 minutos

19' Gol mal anulado do Náutico! Marcos Vinícius recebeu em posição legal na pequena área na frente do goleiro Marcos e finalizou para o gol, mas a arbitragem marcou impedimento

15' UHHHHHHHHHH! Thiago Humberto arrisca de longe e obriga Alessandro a fazer uma grande defesa e evitando que o placar fosse ampliado

10' Mesmo começando pressionado, o Paraná aproveitou o fator casa e soube sair para o ataque. No primeiro lance criado com eficiência, o gol saiu. Cabe ao Náutico, agora, ir atrás do prejuízo

6' GOOOOOOOL DO PARANÁ! Breno vai até a linha de fundo e cruza na medida para o artilheiro Giancarlo, que sozinho, cabeceia para o gol. Paraná 1 a 0 Náutico

5' Náutico começa com mais jogadas ofensivas, mas sem muita eficiência e o placar segue inalterado

2' O árbitro Philip Bennett pediu para Sidney Moraes retirar o agasalho, pois estaria confundindo com as cores do Paraná.

0' Bola rolando na Vila Capanema para Paraná e Náutico!

20:55 Equipes no gramado! Já já a bola rola na Vila Capanema!

20:52 NÁUTICO definido! Alessandro; Rafael Cruz, Leonardo Luiz, William Alves e Raí; Dê, Elicarlos, Vinícius, Marcos Vinícius e Leleu; Geovane.

20:50 PARANÁ escalado! Marcos; Carlinhos Miranda, Gustavo, Anderson Rosa e Breno; Cambará; Marcos Cerrato, Henrique Santos, Juliano Mineiro e Paulinho Oliveira; Giancarlo.

20:45 O ala ainda comentou sobre a sua estreia, que ocorreu na vitória sobre a Portuguesa, na última terça-feira (20): "Procurei dar o máximo e consegui fazer uma boa estreia, mas não me acomodo com isso. Sei do meu potencial e sinto que posso ajudar muito mais, até pela questão física, já que ainda não estou na minha melhor forma"

20:42 Quem falou do lado do Náutico foi Rafael Cruz, lateral-direito que chegou recentemente ao clube e jogou o favoritismo para o adversário: "Jogo fora de casa muda um pouco, até porque a responsabilidade é toda do Paraná, que está em um momento delicado. Se soubermos segurar no começo, acredito que haverá espaços para o contra-ataque"

20:33 Durival Britto e Silva é o palco do confronto de logo mais entre Paraná e Náutico. O estádio tem capacidade para 20 mil torcedores e, apesar da promoção nos ingressos, a má fase do tricolor promete afastar um bom público.

Mau momento da equipe afastou a torcida, apesar da promoção nos ingressos (Foto: Divulgação/Paraná Clube)

20:30 Se para essa partida não tem muitos problemas, o Náutico segue na busca de reforços para o restante da competição. Na última sexta-feira (23), a diretoria apresentou o zagueiro Edvânio, que estava no ASA-AL. (Zagueiro Edvânio foi apresentado e já pode estrear pelo Náutico)

20:27 O Náutico também possui duas baixas para o confronto que começa em instantes. O zagueiro Flávio, que voltou a sentir uma lombalgia, e o atacante Rodrigo Careca, que está vetado devido a uma tendinite no pé direito. Náutico terá dois desfalques para enfrentar o Paraná

20:21 Outro que desfalca o Paraná é o experiente meia Lúcio Flávio, que segue vetado pelo Departamento Médico do clube paranaense. Além dele, o atacante Keno, que não treina desde a quarta-feira (21), também não vai para a partida.

20:18 Durante a semana, o Paraná perdeu o volante Edson Sitta, que tomou o terceiro amarelo na derrota para o Avaí. O seu substituto será o também cabeça-de-área Rodrigo Mann, escolhido pelo treinador Claudinei Oliveira.

20:16 FIQUE DE OLHO: Elicarlos, volante do Náutico. Capitão e jogador mais antigo no atual elenco do Timbu, o cabeça-de-área é sinônimo de confiança e segurança no sistema defensivo.

20:14 FIQUE DE OLHO: Giancarlo, atacante do Paraná, que vive boa fase na Série B. No campeonato, possui 3 gols, sendo o artilheiro do time.

Atacante foi o artilheiro do clube no Campeonato Paranaense 2014 (Foto: Robson Mafra/Paraná Clube)

20:11 Enquanto isso, Sidney Moraes, comandante do Náutico, faz exigências de melhora. O segundo tempo contra a Portuguesa, na última terça-feira, agradou muito o técnico: “Tivemos um segundo tempo muito bom contra a Portuguesa e atuamos de forma diferente. É o que quero para o Náutico no campeonato inteiro. Começamos de uma forma não tão boa, mas a evolução no segundo tempo foi notória e é isso que temos de focar”

20:08 Durante a semana, Claudinei Oliveira, técnico do Paraná, lamentou a ausência do volante Edson Sitta, suspenso, e comentou sobre a mudança do 4-4-2 para o 4-5-1: “A ausência do Sitta será muito sentida, devido à qualidade e à experiência do jogador. Uma das possibilidades é colocar o Rodrigo Mann ao lado do Cambará. Estamos treinando e vamos buscar a melhor formação para encarar o Náutico, mas a tendência é eu usar três meias com o Juliano Mineiro jogando por dentro”

20:06 Em 2010, a grande goleada da história do duelo entre Paraná e Náutico foi aplicada justamente pelos favoritos. O Náutico, jogando de forma apática, viu a equipe paranista dominar o confronto por completo e ganhar de 4 a 0; o jogo foi válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

20:03 Em 2007 os adversários de hoje protagonizaram uma partida eletrizante pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Acosta, artilheiro do Náutico na competição com 19 gols, evitou a derrota alvirrubra com dois gols na reta final da partida e fez o clube arrancar um empate histórico nos Aflitos

20:01 O último jogo entre as equipes foi em setembro de 2011, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e terminou com uma vitória dos mandantes de hoje por 2 a 0. Na ocasião, o Náutico contava com o volante Elicarlos, que deve ser titular contra o Paraná no jogo de hoje

19:57 Mesmo sem ser favorito no jogo de logo mais, o Paraná conta com um retrospecto positivo no confronto: em 8 partidas, são 3 vitórias, 4 empates, contra apenas 1 vitória do Náutico.

19:55 Contra a Portuguesa, na última terça-feira (20), mais um resultado positivo. Na estreia de Sidney Moraes no comando alvirrubro, o Náutico derrotou a Lusa, de virada, na Arena Pernambuco.

19:54 Já o Náutico vive melhor fase: é 8º colocado, com 8 pontos ganhos. Na Série B são 2 vitórias, 2 empates e só 1 derrotas.

19:50 Na última rodada, o Paraná perdeu para o Avaí por 2 a 1 em noite inspirada do atacante Paulo Sérgio, que passou pelo clube paranaense em 2013.

19:48 O mando de campo é do Paraná, que ocupa a 18ª colocação, com 5 pontos ganhos. Até aqui, foram 1 vitória e 2 empates e 3 derrotas.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Paraná x Náutico pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 21h, no Durival Britto e Silva.