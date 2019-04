Paraná vence Náutico e deixa zona de rebaixamento da Série B

Jogo válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputado no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba, no Paraná. Público: 3.687 Renda: R$ 39.160,00.

Na noite deste sábado (24), Paraná e Náutico se enfrentaram no estádio Durival de Britto pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense conseguiu fazer dois gols no início da primeira e segunda etapa e, com isso, venceu o Timbu por 2 a 0. Os gols do tricolor paranaense foram marcados por Giancarlo e Leonardo Luiz, contra.

Com o resultado, o Paraná deixou a zona de rebaixamento e, agora, está ocupando a 9ª colocação, com oito pontos. Já o Náutico caiu para a 11ª posição. O time alvirrubro também está com oito pontos.

A próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro acontece já na terça-feira (27). O Paraná enfrentará a Ponte Preta, às 19h30, no estádio Durival Britto. O Náutico jogará contra o Avaí, às 21h50, no estádio dos Aflitos, pois a Arena Pernambuco está sob os cuidados da Fifa.

Com gol no início, Paraná sai na frente

A primeira etapa de Paraná e Náutico foi marcada pelo equilíbrio. Porém, o time paranaense teve uma leve vantagem, principalmente, por ter sido quem mais chegou com perigo, além de fazer um gol logo no início da partida, após bobeira da zaga alvirrubra. O Timbu, apesar do placar, não jogou com uma postura defensiva. A equipe pernambucana teve algumas chances, mas não conseguir transformar em gol.

O duelo entre Paraná e Náutico começou movimentado. O Timbu não quis saber de se postar atrás e ficar esperando o adversário. A equipe alvirrubra buscou atacar, mas, apesar disso, o time paranaense foi quem abriu o placar logo nos primeiros minutos de partida. Em uma jogada pela esquerda de ataque, a bola foi cruzada e encontrou o atacante Giancarlo livre na pequena área. Ele só teve o trabalho de empurrar, de cabeça, para o fundo do gol.

Mesmo com o gol do tricolor paranaense, a partida seguiu equilibrada. O Náutico manteve sua postura em campo e o Paraná tentava chegar tocando a bola. No entanto, o tricolor quase aumentou a vantagem em um belo chute, de fora da área, do meia Thiago Humberto. Porém, Alessandro fez a defesa e evitou o gol. Mas o meia paranaense estava inspirado: em outro lance, após uma boa jogada da equipe, a bola foi tocada para Thiago Humberto. Ele, novamente, bateu bem, mas, desta vez acertou a trave direita do goleiro alvirrubro.

A melhor chance do Náutico no jogo caiu no pé do meia Vinícius. Ele ficou de cara para o goleiro e acabou desperdiçando uma boa oportunidade. O Timbu voltou a assustar o adversário. Geovane invadiu a área, tirou do goleiro, mas o zagueiro Gustavo salvou o gol dos pernambucanos. Perto do fim, o Paraná quase aumentou a vantagem. Juliano Mineiro fez um cruzamento pela direita e Anderson Rosa desviou. A bola acabou batendo no travessão, na sobra foi chutada e o goleiro Alessandro mandou para fora. Após esse lance, não teve mais chances claras de gol e terminou em 1 a 0.

Com ajuda de zagueiro adversário, donos da casa garantem vitória

Na segunda etapa, os dois times voltaram com a mesma formação do primeiro tempo. Dentro de campo, foi quase uma repetição nos primeiros minutos. O Paraná chegou logo ao segundo gol em um lance bizarro do zagueiro Leonardo Luiz: após cruzamento pela direita de ataque o zagueiro alvirrubro, livre dentro da área, foi ajeitar de peito para o goleiro Alessandro e acabou acertando o fundo do gol.

Após sofrer o gol, o Náutico se perdeu em campo e o Paraná começou a achar espaços para sair tocando a bola em velocidade. Em um lance desses, o time paranaense conseguiu um escanteio que, na cobrança, sobrou para Thiago Humberto. O meia paranaense bateu por duas vezes, mas a zaga do Timbu conseguiu salvar. A primeira modificação da partida foi realizada pelo técnico Claudine Oliveira. Ele promoveu a entrada de Carlinhos, que é atacante, na vaga do meia Juliano.

O duelo foi ficando bastante sonolento. Os dois times não conseguiam criar boas chances claras de gols. O técnico Sidney Moraes resolveu fazer algumas alterações na equipe alvirrubra buscando uma movimentação e um poder de finalização melhor no ataque. O Timbu até deu uma melhorada e quase marcou seu gol com Marcelinho, que aproveitou uma bola dentro da área, bateu bem e o goleiro Marcos fez uma boa defesa. Em outra jogada o atacante alvirrubro perdeu outro gol. Após cobrança de escanteio, Marcelinho cabeou e o goleiro paranista fez uma boa defesa, no rebote, ele mandou para fora. Com isso, a partida ficou no 2 a 0 para o Paraná.