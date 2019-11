Campeonato Brasileiro: São Paulo x Grêmio

Esta foi a transmissão da VAVEL Brasil! Obrigado a todos que acompanharam. Logo mais, confira o pós jogo aqui no site. Boa noite!

22:55: ''Muito feliz pelo gol, mais feliz ainda pela vitória. Devemos trabalhar para melhorar ainda mais'' disse Lucão.

22:54: ''Faltou o gol, simplesmente isso. Mas não devemos abaixar a cabeça, o campeonato continua'' disse Pará.

22:52: Fim de jogo no Morumbi! O São Paulo venceu o Grêmio por um a zero, gol marcado pelo jovem zagueiro Lucão.

48' UUUUUUHHHHHHHHHHHH! No provável último lance do jogo, Barcos recebeu lançamento, venceu Lucão e perdeu o gol!

22:48: No momento, o jogo no Morumbi está parado devido ao uso de sinalizadores da torcida do Grêmio

45' Quatro minutos de acréscimo!

43' Barcos recebe dentro da área, chuta e pede pênalti; Argentino alega que a bola bateu na mão de Reinaldo

39' Grêmio ensaia uma pressão e São Paulo espera por contra-ataque

34' Ganso acha Luis Fabiano, que sem ângulo, chuta para defesa tranquila do goleiro Marcelo Grohe

31' Mudança no Grêmio: Sai Ramiro para a entrada de Maxi Rodriguez

30' Mudança no São Paulo: Sai Pato para a entrada de Pabón

28' UUUUUUHHHH! Zé Roberto recebe livre na meia lua, chuta para boa defesa de Rogério Ceni

27' CARTÃO AMARELO! Maicon faz falta e recebe cartão que o tira da próxima rodada

'25 Mudança no São Paulo: Sai Osvaldo e entra Gabriel Boschilia

22' Mudança no Grêmio: Sai Breno e entra Zé Roberto.

19' No momento, a torcida pede a contratação de Lugano, gritando o nome do zagueiro nas arquibancadas

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO SÃO PAULO! Lucão aproveita cruzamento de Ganso e abre o placar no Morumbi!

14' CARTÃO AMARELO! Breno faz falta em Douglas e recebe cartão

13' Jogo morno até aqui. Equipes pouco criaram no segundo tempo

9' Grêmio começa melhor e tenta pressionar equipe do São Paulo

2' Primeira mudança do jogo: Sai Riveros para a entrada de Biteco

22:01 Equipes vem sem mudanças para o segundo tempo

21:49 Após o término do primeiro tempo, Luis Fabiano se mostrou confiante: ''Criamos muito, o gol ainda vai sair''

47' Fim de primeiro tempo no Morumbi! São Paulo e Grêmio empatam por zero a zero

45' Ganso da excelente passe para Douglas, que é bloqueado por defensor gremista

Dois minutos de acréscimo no Morumbi

42' Pato faz boa jogada pela direita, cruza e Marcelo Grohe se antecipa e fica com a bola

39' Escanteio para o São Paulo

34' UUUUUUUUUUUUHHHHH! Antônio Carlos cabeceia e Marcelo Grohe faz defesa sensacional. Segue 0x0!

31' UUUUUUHHHHH! Em cobrança de falta, Rogério Ceni espalma a bola que para em Dudu, que por pouco não aproveita

27' CARTÃO AMARELO! Souza recebe cartão amarelo por falta em Dudu

26' CARTÃO AMARELO! Ramiro recebe o primeiro cartão da partida, e está fora da próxima partida do Grêmio, que é contra o Sport

23' DEFENDEU! Pato recebe, e de fora da área, arrisca para defesa segura de Marcelo Grohe

20' UUUUUUUUHHHHH! Barcos recebe, dribla marcador e cara a cara com Rogério Ceni, chuta para fora!

19' São Paulo melhor no jogo, equipe troca passes e chega com facilidade a área do Grêmio

16' UUUUUUUUUUUUUUUHH! Novamente em boa troca de passes o São Paulo chega, desta vez com Maicon, que novamente parou em Grohe!

21:11 UUUUUUUUUUUUUUUHHHHH! Luis Fabiano recebe dentro da área e chuta para boa defesa de Marcelo Grohe

21:06 UUUUUUUUHHHHHHH! Bressan recebe na área, bate cruzado mas ninguém completa. Perigo para o gol de Rogério Ceni

21:02 Jogo começa concentrado no meio-campo, equipes tentam mas não conseguem chegar ao ataque

21:00 Rola a bola no Morumbi!

20:55 Hino Nacional sendo executado. Em minutos, começa o jogo São Paulo x Grêmio, válido pela sétima rodada do Brasileirão 2014

20:53 Sob vaias, o Grêmio também vem para o Morumbi, que não recebe bom público

20:50 Ao som de Hells Bels, o time do São Paulo entra em campo no Morumbi!

19:30 O Morumbi é o palco do confronto das 21h entre o oitavo colocado São Paulo, com 9 pontos e o vice-líder Grêmio, com 13 pontos ganhos, o mesmo que o Cruzeiro, mas os gaúchos ficam atrás devido ao saldo de gol, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

19:29 O São Paulo, mandante na noite de hoje, vem de uma goleada sofrida para o Fluminense, na última rodada, por 5 a 2. Já o Grêmio, vem de uma vitória frente ao Botafogo no Rio Grande do Sul, o placar foi 2 a 1.

19:28 A equipe de Muricy Ramalho, vem com alguns desfalques para a partida de logo mais. O lateral Alvaro Pereira, convocado pela seleção uruguaia, e os jogadores Auro, Lucas Evangelista, Rodrigo Caio e Ademilson também continuam fora por estarem participando do Torneio de Toulon, com a seleção brasileira sub 21. Por outro lado, Douglas volta ao time após cinco jogos, o lateral direito está recuperado de um estiramento na coxa que o deixou de fora dos últimos cinco jogos e deve ser o títular do São Paulo na posição.

19:25 Já o Grêmio, vem para o Morumbi sem o meia-atacante Alan Ruíz, suspenso pelo seu terceiro cartão amarelo. Enderson Moreira, treinador do Grêmio, mantém suspense ao substituto. Luan, também presente na lista de convocados para o Torneio de Toulon na França, com a seleção sub 21, reforça a lista de desfalques para o jogo de hoje. Rhodolfo e Kleber, que não viajaram para melhorar o condicionamento físico, completam a lista de baixas dos visitantes.

19:23 O São Paulo já se sagrou campeão brasileiro por seis vezes. É o time que mais venceu o Campeonato em seu novo formato, o de pontos corridos, foram três vezes, nos anos de 2006, 2007 e 2008. No antigo formato, a equipe do Morumbi também foi campeã três vezes, nos anos de 1977, 1986 e 1991. É o terceiro clube que mais venceu a principal competição nacional, fica atrás apenas dos rivais Palmeiras e Santos, com oito títulos cada.

19:21 O Grêmio é bicampeão brasileiro, os gaúchos foram campeões nos anos de 1981 e 1996. O time que, atualmente é comandado por Enderson Moreira, ainda não foi campeão brasileiro em seu novo formato, que foi implantado no ano de 2003.

19:20 No último Campeonato Brasileiro, em dois confrontos, o Grêmio se deu melhor contra os Paulistas. No primeiro turno, os tricolores empataram por um a um, os gols foram marcados por Luis Fabiano e Pará. E no segundo turno, no Morumbi, os gaúchos saíram com a vitória, o gol foi marcado pelo chileno Eduardo Vargas, que hoje atua pelo Valência, da Espanha.

19:18 São Paulo e Grêmio já se enfrentaram 53 vezes pelo Campeonato Brasileiro. E o time do Sul do Brasil, leva ligeira vantagem sobre o tricolor paulista, com 21 vitórias contra 20. 12 confrontos terminam empatados. O São Paulo não vence o Grêmio no estádio do Morumbi desde 2011. Naquela oportunidade, Dagoberto marcou três gols e deu a vitória por três a um ao Tricolor Paulista.

19:16 As vésperas do jogo, o técnico Enderson Moreira ainda faz mistério sobre quem será o substituto de Alan Ruiz. Os meias Zé Roberto e Maxi Rodriguez são os mais cotados, mas ainda existe a possibilidade da entrada de Edinho, que daria ao time uma característica de marcação. No último treino antes da viagem para a capital paulista, Enderson poupou a equipe de maiores esforços, fez um treino de finalizações e logo depois um descontraído rachão.

19:14 Fique de olho: Paulo Henrique Ganso, meia do São Paulo: Depois de altos e baixos no clube, desde que chegou, 2012, o camisa 10 da equipe do Morumbi parece estar vivendo um de seus melhores momentos neste tempo. Desde que deu uma polêmica declaração, dizendo ser acima da média, o jogador fez boas partidas e na partida hoje, é uma das maiores esperanças do torcedor são-paulino. Ganso acumula três assistências e dois gols em seis jogos neste Brasileirão, é o jogador do São Paulo com melhores números no campeonato

19:12 Fique de olho: Rodriguinho, meia do Grêmio. Chegou do Corinthians há pouco mais de 40 dias, e este foi o tempo necessário para cair nas graças do torcedor gaúcho, o meia ganhou a titularidade e marcou gols decisivos nas últimas partidas. Com uma boa movimentação e qualificada finalização, principalmente de fora da área, Rodriguinho é uma das principais armas do Grêmio para sair do Morumbi com os três pontos.

19:10 Bressan: ''Vão estar muito mais fechados depois da goleada. Não foi surpresa o Fluminense vencer, até porque o Brasileirão não aponta um time disparando na frente dos outros. Temos que respeita e ter a humildade de marcar, mas levando em conta que podemos surpreender. Tenho certeza que vamos encontar muitas dificuldades. O São Paulo tem qualidade técnica com Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato, Luis Fabiano e Osvaldo. É preciso estar atento e focado''.

