Sport divulga imagens da nova camisa

Depois de especulações envolvendo os novos uniformes do Sport, produzidos pela empresa alemã Adidas, para esta temporada, o clube rubro-negro resolveu revelar, através de seu site oficial, como será o primeiro padrão desenvolvido pelo fornecedor de material esportivo, após seu retorno ao clube leonino.

De acordo com a divulgação, a tradicional camisa número seguirá sendo em vermelha e preta. O detalhe está nas listras do manto, que, na sua parte preta, é mais fina. Além disso, as três listras do ombro, que simboliza a marca da fornecedora alemã, estão na cor dourada. A gola será em V e escudo segue no lado esquerdo. O uniforme também conta com a tecnologia Clima Cool®, que possibilita uma melhor ventilação nas áreas onde o corpo sente mais calor e, com isso, matem ele em uma temperatura ideal.

"Trabalhamos para que a camisa realmente ficasse à altura da potência que é o Sport Club do Recife. Acreditamos que a apaixonada torcida rubro-negra ficará orgulhosa", disse Luiz Gaspar, gerente de marketing de clubes da adidas do Brasil.

O presidente do Sport, João Humberto Martorelli, ficou bastante feliz com os novos uniformes. Ele definiu este momento como um marco na história do clube rubro-negro: "No início do ano, celebramos o retorno da Adidas ao Sport Club do Recife. Hoje, entregamos para a torcida o que ela mais esperava: o novo uniforme do Leão. Não tenho dúvidas de que esta camisa é um marco na história do clube", afirmou.

A camisa divulgada nesta sexta-feira (24), é a mesma que vinha circulando nas redes sociais nas últimas semanas. A novo padrão rubro-negro já será usado na próxima partida do Leão no Campeonato Brasileiro Série A, no domingo (25), contra o Corinthians, na Ilha do Retiro. No mesmo dia, o torcedor leonino já poderá adquirir o novo manto através do Site da Adidas.

Os novos uniformes do Sport deverão chegar nas lojas do clube e da Adidas no próximo dia 28. Os preços das camisas custarão R$ 199,90 (adulto masculino). Já as infantis e femininas serão R$ 169,90. Nesta temporada o Leão já usou camisas da Adidas no projeto “Saudações Rubro-negras”, que buscou homenagear as seleções do Japão, México e Alemanha, que jogarão algumas partidas da Copa do Mundo no Recife.