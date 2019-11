Campeonato Brasileiro: Chapecoense x Palmeiras e

20:35 Obrigado por acompanhar a transmissão de Chapecoense x P almeiras pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014, na VAVEL Brasil. Não se esqueça de curtir a página da VAVEL Brasil no Facebook, e nos seguir no Twitter @VAVEL_Brasil. Logo mais você confere a repercussão da partida em nosso site.

20:32 Na próxima rodada a Chapecoense vai até Caxias do Sul, onde enfrenta o Internacional. Já o Palmeiras recebe o Botafogo, em Presidente Prudente.

20:29 Com a vitória a Chapecoense sobe para a 18ª colocação, com cinco pontos. Já o Palmeiras cai para a 5ª colocação, com 12 pontos.

20:28 Wanderson: "A vitória não estava vindo. Estávamos merecendo para sair esse peso, essa pressão. Vamos continuar com esse foco".

20:27 Wesley: "Demos espaços. Eles foram felizes, ocuparam espaços, e nós não conseguimos marcar. Brasileiro é assim, faz parte. Vamos erguer a cabeça e dar continuidade".

20:26 É a primeira vitória do time catarinense no Brasileirão.

48' FIM DE JOGO! A Chapecoense vence o Palmeiras pelo placar de 2 a 0.

43' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE! Sai: Roni; Entra: Abuda.

41' Patrick Vieira arrisca de fora da área, sem perigo.

37' Dividida forte entre Wesley e Roni, uma pequena confusão em campo. Jogadores e torcidade pedem cartão para o jogador do Palmeiras.

34' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE! Sai: Nenén; Entra: Wescley.

27' Chapecoense continua apertando na marcação e explorando contra-ataques.

23' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Sai: Marquinhos Gabriel; Entra: Bernardo.

19' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE! Sai: Tiago Luis; Entra: Fabinho Alves.

16' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Sai: Diogo; Entra: Patrick Vieira.

15' Wesley lança a bola para a área, ela desvia e vai para escanteio.

14' CARTÃO AMARELO PARA LÚCIO! O zagueiro do Palmeiras cometeu falta em Neuton que tentava contra-ataque.

10' O Palmeiras tenta chegar ao ataque, mas a Chapecoense se fecha no campo defensivo.

7' Chapecoense vai tocando a bola no campo de defesa.

6' Roni arrisca de fora da área, Fábio defende.

3' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Sai: Mendieta; Entra: Felipe Menezes.

1' GOOOOOL DA CHAPECOENSE! Dedé, na sobra, manda de pé esquerdo, para ampliar o marcador.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola para Chapecoense 1 a 0 Palmeiras.

9:24 Resultados parciais dos outros jogos das 18h30: Botafogo 1 x 0 Vitória; Atlético-MG 0 X 0 Criciúma; Internacional 1 x 1 Cruzeiro.

19:22 Lúcio: "Precisamos de mais atenção nas bolas que vem do fundo, porque eles não possuem um centroavante fixo. Vamos voltar mais ofensivos. Estamos atrás no placar".

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Chapecoense 1 x 0 Palmeiras.

45' CARTÃO AMARELO PARA NENÉN! Ele cometeu falta em um jogador do Palmeiras.

44' Um minito de acréscimo em Chapecó.

41' GOOOOOL DA CHAPECOENSE! Tiago Luis recebe cruzamento rasteiro e manda para o fundo da rede.

39' QUASE! Em confusão dentro da área a bola sobra para Nenén que chuta forte para defesa de Fábio.

36' Wendel cruza a bola para dentro da área, Danilo sobe e afasta o perigo.

34' Na cobrança da falta, Mendieta chuta forte, mas Danilo defende para a Chapecoense.

33' CARTÃO AMARELO PARA FABIANO! O jogador da Chapecoense cometeu falta em Diogo.

28' CARTÃO AMARELO PARA WESLEY! O jogador do Palmeiras cometeu falta em Roni.

27' QUASE! Em rápido contra-ataque Tiago Luis toca para Diones, ele fica de frente com o goleiro Fábio que acaba afastando o perigo.

22' Palmeiras começa a chegar com maior frequencia na área da Chapecoense.

21' Marquinhos Gabriel recebe de Wesley, entra na área, passa por dois zagueiros e quase abre o placar para o Palmeiras, Danilo defende.

17' Wesley lança a bola para Mendieta que tenta de perna esquerda, a bola vai para fora.

15' Time da Chapecoense tem maior dominio de jogo nos quinze minutos iniciais.

14' Neuton arrisca de fora da área, Fábio tenta a defesa e acaba mandando para escanteio.

11' Em rápido contra-ataque, Tiago Luis corta o zagueiro e quase abre o placar.

9' Chapecoense pressiona a saida de bola, dificultando as jogadas do time palmeirense.

6' Na cobrança Fabio defende.

5' Chapecoense chega na área e faz cruzamento, Lúcio manda para fora.

4' Danilo sobe tranquilo e faz a defesa.

3' Falta em Diogo, próxima a grande área.

2' Palmeiras trabalha no campo de ataque tentando chegar até a área.

0' APITA O ARBITRO! Rola a bola para Chapecoense e Palmeiras.

18:27 Hino Nacional e de Santa Catarina executados neste momento em Chapecó.

17:15 Arena Condá é o palco do confronto de logo mais entre Chapecoense e Palmeiras. O estádio tem capacidade para 22 mil torcedores e promete receber bom público.

17:14 O goleiro Fabio falou sobre a oportunidade de substituir Fernando Prass no gol do Palmeiras. "O Fernando Prass é, indiscutivelmente, o titular do time. Ele vinha em uma sequência muito boa. E eu estava esperando uma oportunidade. Tenho o apoio dos meus companheiros e só tenho a agradecer por este momento que estou vivendo".

17:13 O Palmeiras não podera com alguns jogadores para o jogo contra a Chapecoense. Estão de fora da partida o goleiro Fernando Prass e o meia Bruno César, lesionados, além de Eguren e Valdivia que já se apresentaram em suas seleções para a Copa do Mundo.

17:12 Em sua despedida do comando da Chapecoense o técnico Gilmar Dal Pozzo recebeu uma placa de agradecimento pelos serviços prestados ao clube. Segundo o presidente do clube, Sandro Pallaoro, Dal Pozzo foi o técnico mais importante da história da Chapecoense.

17:11 Durante os treinamentos Celso Rodrigues promoveu algumas alterações no time titular da Chapecoense colocando Roni e Tiago Luis entre os 11 iniciais.

17:09 Durante a semana, o zagueiro André Paulino comentou sobre a atual situação da Chapecoense. "Nós temos que pedir desculpas aos torcedores pela situação que estamos e ao mesmo tempo pedir que eles nos apoiem nesse momento. A nossa postura tem que ser diferente neste domingo".

17:08 FIQUE DE OLHO: Henrique, atacante do Palmeiras. O jogador é um dos destaques do time. Atualmente ele está na vice-liderança do Brasileirão com três gols marcados, o último contra o Figueirense.

17:05 FIQUE DE OLHO: Neuton, zagueiro da Chapecoense. Revelado pelo Grêmio o jogador foi para a Udinese da Itália, que acabou o emprestando ao time catarinense.

17:01 Enquanto isso, no Palmeiras o novo comandante Ricardo Gareca já foi a presentado. ““Só falo do estilo do time, e gosto de time que jogue bonito. Esse é meu desafio no Palmeiras. Preciso conversar com os jogadores e definir rapidamente uma maneira de jogar. Quero que o Palmeiras seja protagonista”. No entando Gareca não viaja para Chapecó, quem comanda o time para a partida é o interino Alberto Valentim.

16:57 Com a demissão de Gilmar Dal Pozzo quem assumiu temporariamente a Chapecoense foi o auxiliar técnico, Celso Rodrigues. Segundo ele, o objetivo é recuperar a confiança dos atletas. “O foco é recuperar a autoestima, dar moral, confiança e tranquilidade ao grupo. A nossa situação é complicada, mas eles têm condições de reverter”.

16:55 Está será a terceira vez que as duas equipes irão se enfrentar. Os dois jogos anteriores foram pela Série B de 2013. A primeira partida terminou empatada em 0 a 0, já no segundo jogo a Chapecoense levou a melhor e venceu pelo placar de 1 a 0.

16:54 O último jogo do Palmeiras foi contra o Figueirense, o Verdão ganhou o jogo pelo placar de 1 a 0, com gol de Henrique.

16:50 Na última rodada, a Chapecoense perdeu para o Criciúma por 1 a 0 com gol de Silvinho.

16:48 O mando de campo é da Chapecoense, que é a equipe na lanterna do Brasileirão, com apenas dois pontos conquistados.

16:45 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Chapecoense x Palmeiras, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 18h30, na Arena Condá.